Telegram Premium é lançado; veja o que muda na versão paga do app

O Telegram ganhou uma versão premium no último domingo (19). Com essa nova opção, usuários premium terão acesso a recursos extra, como envio de arquivos com mais de 4 GB, uso sem anúncios e maior velocidade de download de mídias. O modelo pago do mensageiro já havia sido anunciado no início de junho pelo criador do aplicativo, Pavel Durov, mas, até então, não tinha previsão de lançamento Vale lembrar que o app continuará disponível para uso gratuito. Nas linhas a seguir, descubra quanto custa e como vai funcionar a versão paga do Telegram , mensageiro para Android e iPhone ( iOS ).

1 de 1 Assinatura do Telegram Premium oferecerá recursos exclusivos aos usuários; confira — Foto: Divulgação/Getty Images Assinatura do Telegram Premium oferecerá recursos exclusivos aos usuários; confira — Foto: Divulgação/Getty Images

O Telegram é um app russo? Saiba essa e outras curiosidades no Fórum do TechTudo.

Por que o Telegram ganhou uma versão premium?

Segundo anunciado pelo criador do Telegram, Pavel Durov, muitos usuários solicitavam o aumento de limite de upload de arquivos, mídias e chats. Porém, esse tipo de expansão para todos os usuários, de acordo com o anúncio feito no início de junho, poderia sobrecarregar o tráfego e os custos de servidor - o que poderia comprometer o app para usuários e para os desenvolvedores. Assim, a empresa optou por oferecer essas funções de maneira paga, como uma forma de atender à demanda sem prejudicar o uso do aplicativo.

Além das solicitações dos usuários, outro motivo porque o Telegram ganhou uma versão premium é justamente o financiamento do app. De acordo com o anúncio oficial da plataforma, esse modelo pago servirá para manter o "desenvolvimento contínuo" do mensageiro.

Como vai funcionar o Telegram Premium? Quais as vantagens?

O Telegram Premium é a versão paga do mensageiro russo. Assim, funcionará normalmente no aplicativo oficial, mas suas funções só serão liberadas para quem for assinante. O novo modelo contará com diversos recursos muito aguardados por usuários, como envio de arquivos com até 4 GB, downloads com maior velocidade e ainda usabilidade sem anúncios. A versão premium também contará com novos emojis na aba de reações.

Ainda, os assinantes do Telegram Premium poderão utilizar avatares animados no app, além de converter mensagens de voz em texto rapidamente e enviar stickers exclusivos para seus contatos. É válido mencionar que, no caso de envios de grandes arquivos e/ou figurinhas que só existem no modelo pago, usuários não premium poderão visualizar essas mídias mesmo se não tiverem assinatura. Assim, a experiência de chat entre assinantes e não assinantes continuará fluida.

Quanto vai custar o Telegram Premium? A versão grátis vai acabar?

A assinatura do Telegram Premium custa R$ 24,90 mensais no Brasil, e, até o momento, há apenas um tipo de plano disponível. É válido mencionar que a versão grátis do aplicativo não acabará - ou seja, usuários que não queiram desembolsar o valor poderão continuar utilizando o app com os mesmos recursos disponíveis até então.

Com informações de Telegram

Veja ainda: WhatsApp GB vale a pena? Saiba tudo sobre versão modificada do app