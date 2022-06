Tem como ganhar dinheiro ouvindo música no Spotify? Saiba se é possível

Ganhar dinheiro escutando música no Spotify não é possível de forma oficial, já que ainda não há função nativa para isso no app de streaming de áudio para celulares Android e iPhone ( iOS ). Existem, porém, algumas outras plataformas e sites famosos que prometem recompensar pessoas que ouvirem e derem opiniões sobre canções - como o Playlist Push, Current e RadioEarn. Cada um desses serviços possui regras e formas de pagamento próprias - que, se realmente funcionais, podem ser uma fonte de renda extra interessante para os usuários.

O alerta sobre essa possibilidade acendeu com o aumento das buscas no Google Trends, como "Spotify paga para ouvir música?" e "Como ganhar dinheiro ouvindo Spotify?", já que as plataformas mencionam o streaming de áudio em suas páginas oficiais. Por isso, o TechTudo preparou uma lista de perguntas e respostas para identificar se esses softwares são realmente seguros e se valem a pena. Confira a seguir.

1 de 4 Veja se é possível ganhar dinheiro usando o Spotify — Foto: Marvin Costa/TechTudo Veja se é possível ganhar dinheiro usando o Spotify — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Como baixar músicas do Spotify no PC? Comente no Fórum do TechTudo.

Quais apps pagam para ouvir música e como funcionam?

Há muitos aplicativos e plataformas que recompensam usuários com brindes e até dinheiro para ouvir música. O Playlist Push, por exemplo, foi pensado para criadores de conteúdo que possuem um bom número de seguidores em apps de música, como o Apple Music, o Spotify, o Youtube Music e o TikTok. Ao fazer o cadastro, o usuário pode se conectar com artistas que pagarão para terem suas canções ouvidas, avaliadas e adicionadas na playlist do novo curador.

Na plataforma Current, o usuário pode sintonizar em mais de 100 mil estações de rádio gratuitamente, basta realizar cadastro. Nela, é possível ouvir músicas mesmo com o celular bloqueado, o que permite também realizar outras atividades de forma simultânea. Os pontos são ganhos por cada música tocada, e, depois, podem ser trocados por dinheiro. Também é possível ganhar recompensas e vale-presentes ao participar de desafios, responder pesquisas e convidar amigos para a plataforma.

2 de 4 Página incial do Playlist Push e do Current — Foto: Júlio César Gonsalves/TechTudo Página incial do Playlist Push e do Current — Foto: Júlio César Gonsalves/TechTudo

Outro aplicativo com funcionamento parecido é o RadioEarn, uma estação online de rádio gratuita. Após fazer o cadastro, o usuário pode sintonizar em várias estações e ganhar pontos, que podem ser trocados por dólares a cada 15 minutos de músicas ouvidas. Também é possível adicionar o link da rádio em um site ou nas redes sociais, de modo a acumular pontos sempre que alguém tocar nele.

Vale a pena usar esses serviços? Quanto pagam? É preciso ter conta internacional?

De maneira geral, pode ser uma ideia interessante usar esses serviços, mas é preciso estar atento a alguns detalhes. Para se qualificar como curador no Playlist Push, por exemplo, é necessário ter pelo menos 400 seguidores em aplicativos de música como o Spotify — então, é possível ganhar até US$ 12 (cerca de R$ 60, em conversão direta) por cada avaliação. Os pagamentos são feitos na hora, diretamente na conta cadastrada, mas é preciso usar VPN para usufruir do serviço - já que, em tese, ele não funciona no Brasil.

3 de 4 Página inicial do RadioEarn e informações sobre o pagamento para ouvir música — Foto: Júlio César Gonsalves/TechTudo Página inicial do RadioEarn e informações sobre o pagamento para ouvir música — Foto: Júlio César Gonsalves/TechTudo

O Current, por outro lado, não exige um mínimo de seguidores para participar. Além disso, através dele, é possível receber os pontos em forma de cartões presentes de vários serviços, como Google Play Store e outros produtos físicos. Diariamente, o aplicativo lança novos desafios e tarefas que podem aumentar os ganhos e, segundo a empresa, é possível ganhar anualmente mais de US$ 600 (por volta de R$ 3 mil), com saque mínimo de US$1 (cerca de R$ 5), via PayPal.

O RadioEarn também não exige um mínimo de seguidores, e a participação é 100% gratuita, com acúmulo de pontos a cada 15 minutos de músicas tocadas. O usuário escolhe se deseja trocar seus pontos por dinheiro, cartões-presentes e até bitcoins - o que pode ser feito no mês subsequente, com os valores convertidos para dólar.

É seguro utilizar esses apps?

Uma das melhores formas de avaliar a funcionalidade e segurança de um app é por meio das avaliações dos usuários. A plataforma Current, por exemplo, possui muitos adeptos no Brasil, com vídeos e relatos nas redes sobre as impressões do serviço. Boa parte dos cadastrados conseguiram ter acesso aos valores e chegaram a compartilhar provas do recebimento. Por outro lado, há reclamações a respeito de travamentos e consumo excessivo de memória ao usar o serviço, além de ser difícil chegar aos valores mínimos para saque.

Já no Playlist Push, muitos usuários parecem satisfeitos com relação ao recebimento das recompensas. Com relação a dados pessoais, o app possui uma política de privacidade em que afirma que diversas informações do usuário serão recolhidas para uso com obrigações legais, como auditorias e ações antifraude. A empresa ainda garante que essas informações serão mantidas sob sigilo, mas não se responsabiliza por divulgações não intencionais, como durante um ataque hacker. Vale lembrar, porém, que, no Brasil, todos os apps e serviços são subjugados à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

4 de 4 A RadioEarn e a Playlist Push possuem politícas de privacidade disponíveis em seus sites — Foto: Júlio César Gonsalves/TechTudo A RadioEarn e a Playlist Push possuem politícas de privacidade disponíveis em seus sites — Foto: Júlio César Gonsalves/TechTudo

O RadioEarn possui uma política de dados parecida com a Playlist Push, e garante que não divulga ou acessa dados de maneira indevida. O app, porém, possui diversas reclamações na web, com muitas alegações de que os valores não foram recebidos - o que deixa o serviço com uma imagem negativa, de maneira que pode não valer tanto a pena utilizá-lo.

Veja também: Como colocar música do Spotify no Instagram