Treino tecnológico: 5 eletrônicos e acessórios para quem ama academia

1 de 6 Lista reúne cinco eletrônicos que ajudam na prática de esportes — Foto: Divulgação/JBL Lista reúne cinco eletrônicos que ajudam na prática de esportes — Foto: Divulgação/JBL

1. Pulseira Fit ou Smartwatch - a partir de R$ 329

O uso de pulseiras fit e smartwatches pode ajudar no momento do seu treino. Seja pela facilidade de acompanhar seu ritmo cardíaco, programar um timer ou até mesmo para simplesmente acessar a playlist que está tocando no momento, os acessórios são de grande utilidade no dia a dia, mas é preciso estar atento às suas diferenças. Para quem deseja apenas um produto que complemente o uso do smartphone, para ter acesso rápido a informações como o clima e prévia de mensagens de texto, e ainda conte com bateria de longa duração, as smartbands já dão conta do recado. Um exemplo é a Samsung Galaxy Fit 2, modelo avaliado com uma nota 4,7 de 5 estrelas pelos compradores da Amazon, e que pode ser adquirida por valores a partir de R$ 329.

Já para os usuários que buscam um aparelho mais robusto, que não dependa do uso de um smartphone e, mesmo que possua uma bateria de menor durabilidade, consegue entregar mais funcionalidades ao usuário. O Apple Watch 7 conta com uma nota 4,8 de 5 na Amazon e traz uma série de aplicativos, como mapas e uma plataforma de chamada de voz e pode ser adquirido por valores a partir de R$ 3.694. Outra boa opção, com avaliação 4,7 de 5 na Amazon, é o smartwatch Forerunner 235, da Garmin, que utiliza métricas avançadas para monitorar a saúde do usuário e pode ser adquirido por valores a partir de R$ 1.324.

2 de 6 Apple Watch 7 pode ser ideal para os fãs de academia — Foto: Reprodução/Apple Apple Watch 7 pode ser ideal para os fãs de academia — Foto: Reprodução/Apple

2. Monitor de Frequência Cardíaca - a partir de R$ 650

Os monitores de frequência cardíaca são ideais para atividades que necessitam que o usuário mantenha as mãos livres, como em corridas e caminhadas. O modelo em formato de cinta é um acessório já tradicional entre os atletas. O sensor, que deve ser alocado abaixo do peitoral, monitora os sinais vitais do usuário e envia as informações para o smartphone, facilitando a visualização e interpretação dos dados. Por isso, embora não seja um equipamento independente, o acessório proporciona a liberdade de andar sem grandes aparatos, além de proporcionar maior assertividade nas informações disponibilizadas.

Aos usuários que desejam conhecer melhor e se aventurar no uso do aparelho, o monitor de frequência cardíaca TICKR da Wahoo pode ser interessante, já que oferece monitoramento sensível e em tempo real, sendo compatível com diversos aplicativos de treinamento e pode ser adquirido por valores a partir de R$ 650. Outra boa opção, resistente a água e com autonomia de até 12 meses em sua bateria, é o modelo da Hrm Pro Ant+ da Garmin, que pode ser adquirido por preços que partem de R$ 888.

3 de 6 Wahoo é um monitor de frequência cardíaca que pode ser ideal para os atletas — Foto: Divulgação/Wahoo Wahoo é um monitor de frequência cardíaca que pode ser ideal para os atletas — Foto: Divulgação/Wahoo

3. Fone de ouvido para exercício - a partir de R$ 294

Um incômodo comum para quem gosta de ouvir música enquanto se exercita, especialmente durante tarefas que envolvam movimentação intensa, como no caso de corridas e caminhadas, é manter os fones bem encaixados nos ouvidos. Por isso, a aquisição de fones de ouvido fabricados para a prática esportiva pode ser um bom investimento para tornar o momento da atividade física mais prazeroso.

Os fones de ouvido ido para exercício são geralmente conectados via Bluetooth, evitando uma quantidade desnecessária de fios expostos, com layout intra-auricular e resistência a água e suor pensando no usuário que deseja maior conforto e praticidade durante sua prática esportiva. Um modelo interessante é o fone JBL Endurance Sprint, que conta com até oito horas de autonomia e certificação IPX7, que permite o seu uso até mesmo em atividades na chuva, e pode ser adquirido por preços a partir de R$ 294.

Mais uma boa opção é o Bose Sport Earbuds, desenvolvido para a prática de esportes. O modelo apresenta certificação IPX4 de resistência à água, microfones que isolam o ruído, três ajustes de tamanho e som natural, sendo avaliado pelos consumidores da Amazon com uma nota 4,4 de 5 e podendo ser adquirido por cifras que partem de R$ 1.095.

4 de 6 Bose Sport Earbuds é ideal para a prática de esportes — Foto: Divulgação/Bose Bose Sport Earbuds é ideal para a prática de esportes — Foto: Divulgação/Bose

4. Braçadeira para celular - a partir de R$ 38

Transportar o celular durante o exercício nem sempre é uma tarefa fácil. Seja para ouvir músicas ou apenas estar atento às notificações, estar com o smartphone na prática de esportes pode ser interessante. Por isso, uma braçadeira de celular pode ajudar nesta tarefa. Os modelos e valores são diversos, e por isso cabe ao usuário escolher o que melhor se adequa às suas necessidades.

O modelo da Nike, por exemplo, recebe nota 4,1 de 5 dos usuários da Amazon, e acomoda o celular de maneira a deixar sua tela exposta através de uma película, permitindo o seu uso sem a necessidade de tirá-lo do aparelho, podendo ser adquirido por valores a partir de R$ 90.

Já o modelo da H Maston funciona como uma espécie de bolsa, com um compartimento maior, para o celular, um compartimento menor, para chaves e outros acessórios, e uma saída para encaixe do fone de ouvido sem a necessidade de abrir o compartimento. Sua avaliação é de 4,7 de 5, e o modelo pode ser adquirido por cerca de R$ 38.

5 de 6 A braçadeira da H Maston funciona como uma espécie de bolsa — Foto: Divulgação/H Maston A braçadeira da H Maston funciona como uma espécie de bolsa — Foto: Divulgação/H Maston

5. Balança de Bioimpedância - a partir de R$ 97

A balança de bioimpedância é um equipamento interessante para acompanhar a evolução da rotina de treinos. Ela pode ser utilizada por especialistas como uma maneira de analisar informações mais detalhadas do organismo de uma pessoa. O equipamento vai além do peso e é capaz de apontar proporções de músculo e gordura, situação da hidratação do corpo e outros índices da composição corporal do usuário.

Para quem deseja conhecer o equipamento sem fazer grandes investimentos, a balança de bioimpedância Saúde HC059 da Multilaser é uma opção interessante. Sendo comercializada por preços que partem de R$ 97, o modelo tem limitação de até 180 kg, mas conta com quatro sensores capazes de realizarem a medição de 13 índices de composição corporal, mostrando os resultados por meio de um aplicativo próprio e que pode ser acessado pelo smartphone.

6 de 6 A balança de bioimpedância Saúde HC059 da Multilaser tem limitação de até 180kg — Foto: Divulgação/Multilaser A balança de bioimpedância Saúde HC059 da Multilaser tem limitação de até 180kg — Foto: Divulgação/Multilaser

Já para quem deseja adquirir um item mais completo, a BABAIN 180 NG da Rhino pode ser uma boa escolha. Com alta precisão, o modelo lê até 11 dados da composição corporal do usuário e é capaz de monitorar a situação de até 24 pessoas. O modelo pode ser adquirido por valores a partir de R$ 221, e para utilizá-lo basta realizar o download do app disponível para Android e iPhone (iOS).

