Vale Saúde Uber: o que é e como funciona o benefício para motoristas

O Vale Saúde Sempre da Uber é um benefício de assistência médica voltado para motoristas parceiros. O plano oferece consultas e exames laboratoriais com preços mais acessíveis do que em contratações particulares. Além disso, permite adicionar dependentes sem custo adicional e ainda obter desconto na compra de medicamentos em farmácias credenciadas. O pacote está disponível gratuitamente para participantes do Uber Pro, programa de vantagens para motoristas parceiros com avaliações altas de serviço. Veja a seguir como funciona e como contratar o Vale Saúde da Uber .

1. Como funciona o Vale Saúde Uber?

Para começar, vale entender que a Vale Saúde Sempre é uma empresa médica privada, que oferece planos mensais com valores mais baratos, em formato de co-participação. Desse modo, a pessoa assina uma mensalidade baixa, de R$ 29,90, para obter o cartão do plano. A Uber é uma parceira da Vale Saúde Sempre e, por isso, consegue oferecer o benefício médico para seus motoristas sem que eles precisem pagar essa mensalidade padrão.

Com o cartão do Vale Saúde, a pessoa pode ter acesso a um leque de consultas médicas e exames laboratoriais, com um preço mais acessível do que se contratasse no particular. O sistema é pré-pago - ou seja, o usuário recarrega com o valor "mais em conta" da consulta, que será debitado no momento do atendimento médico.

2. Quem tem direito a usar o benefício?

O benefício da Vale Saúde Sempre está disponível para motoristas parceiros participantes de todas as categorias (Ouro, Platina e Diamante) do Uber Pro. A vantagem é que esses motoristas podem se cadastrar para obter o benefício médico de forma gratuita, sem precisar pagar mensalidade de R$ 29,90 do plano de saúde. Por ano, a economia é de R$ 358,80. Quem não for Uber Pro também poderá utilizar o plano Vale Saúde Sempre, mas precisará pagar a mensalidade padrão.

Para participar do programa de vantagens Uber Pro, é necessário demonstrar excelência de serviço, acumulando avaliações mais altas. Além de poder participar do benefício médico, os participantes Pro ganham mais pontos e podem passar de nível (Ouro, Platina e Diamante) de forma mais rápida.

3. Quais serviços estão disponíveis?

Com o Vale Saúde Sempre, é possível marcar consultas médicas pagando valores de R$ 60 a R$ 90 em clínicas credenciadas. Estão disponíveis também tratamentos para fisioterapia, acupuntura, psicologia, nutrição e fonoaudiologia.

Há cobertura de mais de três mil tipos de exames laboratoriais e de imagens por preços mais baixos, variando conforme o tipo de exame. Para se ter uma ideia, a média de valor de um hemograma na rede particular fica por R$ 46, enquanto com o Vale Saúde o exame custa cerca de R$9. Pelo aplicativo ou site é possível encontrar as clínicas ou laboratórios credenciados perto do seu endereço, com serviço disponível no Brasil.

Para usar o benefício basta seguir os passos:

1. Agendar a consulta ou exame pelo WhatsApp (11) 95557-0256, aplicativo de celular, site oficial da Vale Saúde (https://valesaudesempre.com.br/agendamento) ou pela Central de Atendimento (3003-0256);

2. Antes de utilizar o cartão do Vale Saúde Sempre, recarregue o valor da consulta ou dos exames + a tarifa de uso (10% a mais do valor carregado). Por exemplo, para recargas de R$ 150, a tarifa é de R$ 15;

3. Ao chegar no médico ou laboratório, o valor do atendimento será debitado do cartão pré-pago da Vale Saúde.

4. Quais as vantagens?

Dentre as vantagens, o Cartão Vale Saúde Sempre permite usar o mesmo cartão para titulares e seus dependentes, sem pagar mensalidades extras. O plano não tem carência para utilização - ou seja, não tem tempo mínimo depois da contratação. O benefício ainda oferece 20% de desconto em medicamentos em farmácias credenciadas da Vale Saúde Sempre.

O plano oferecido como benefício da Uber também inclui o pacote de Telemedicina - consulta médica online - sem limite de utilização ou pagamentos extras. Nessa categoria digital, é possível obter atendimento por profissionais de saúde credenciados durante 24 horas por dia, sete dias por semana. O serviço permite fazer o agendamento gratuito de consultas e exames por computador, celular ou telefone.

5. Quais são os pacotes e valores ofertados?

O Vale Saúde Sempre tem valor de mensalidade de R$ 29,90 em um pacote único, que dá acesso a um cartão "pré-pago" para utilizar as vantagens e preços acessíveis do benefício. No entanto, como já citado, os motoristas participantes do Uber Pro são isentos desse valor.

Para ter uma ideia de quanto sai cada exame ou consulta em média, o site oficial do plano oferece uma simulação de valores com a média de contratação particular versus o preço com o Vale Saúde Sempre. Confira abaixo a tabela completa.

Valores dos Serviços EXAMES MÉDIA DO PARTICULAR VALE SAÚDE SEMPRE COLESTEROL R$33,00 R$4,20 GLICOSE R$33,15 R$4,20 HEMOGRAMA R$46,24 R$9,00 TRIGLICERÍDEOS R$54,24 R$6,00 URINA TIPO I R$43,15 R$6,00 COLPOSCOPIA R$110,00 R$18,00 RAIO-X DA MÃO R$116,00 R$19,65 ELETROCARDIOGRAMA REPOUSO R$121,00 R$18,00 ULTRASSONOGRAFIA MAMAS R$207,33 R$54,00 ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL R$233,99 R$82,30 CONSULTA MÉDICA NA MAIORIA DAS CLÍNICAS R$120,00 A R$250,00 R$60,00 SESSÃO FISIOTERAPIA A PARTIR DE R$40,00 A R$80,00 R$8,40 SESSÃO PSICOLOGIA A PARTIR DE R$100,00 R$45,00 SESSÃO ACUPUNTURA A PARTIR DE R$120,00 A R$80,00 R$30,00 PILATES A PARTIR R$60,00 R$35,00 TOTAL R$1.398,10 R$399,48

6. Como baixar app e se inscrever?

A inscrição para parceiros Uber Pro é gratuita. Para isso, é necessário acessar o site da Vale Saúde dentro da Uber ("https://uber.valesaudesempre.com.br/login", sem aspas) ou aplicativo próprio para motoristas da Uber. O app para motoristas pode ser baixado nas lojas de aplicativo da App Store, para iPhone (iOS), ou do Google Play Store, para Android. O download também é de graça.

Seja no site ou no app, adicione as credenciais de login e senha de motorista Uber para concluir a inscrição. Vale lembrar que o site oficial da Uber diz que a oferta é válida por tempo limitado e pode sofrer alterações a qualquer momento.

Com informações de Uber

