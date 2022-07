10 jogos de esporte para curtir além de FIFA e eFootball

Os jogos de esporte são muito populares no mercado de games, com inúmeras opções de títulos para todos os gostos e modalidades. Dentre eles, FIFA e eFootball são franquias que mais se destacam, não só por tratarem de futebol, como também por serem renovadas anualmente. Entretanto, essas não são as únicas opções para os fãs de esporte. É o caso de NBA 2K22, Rocket League e Riders Republic , por exemplo, que colocam os jogadores em competições intensas e inusitadas. A seguir, confira a lista do TechTudo com dez games de esporte alternativos para curtir no seu computador, consoles ou mesmo nos celulares.

1 de 11 NBA 2K22 deixa você joguar com astros como Stephen Curry ou criar sua própria carreira como jogador de basquete — Foto: Reprodução/Youtube (Ronyosan) NBA 2K22 deixa você joguar com astros como Stephen Curry ou criar sua própria carreira como jogador de basquete — Foto: Reprodução/Youtube (Ronyosan)

👉 Quais os 10 melhores jogos de esportes? Comente no Fórum TechTudo

Rocket League transforma as partidas de futebol em confrontos explosivos com carros. A ideia é que os players usem seus automóveis para acertar uma bola gigante no gol e pontuar mais que os oponentes. Embora tenha um modo single-player, o foco do game está nas partidas multiplayer, sobretudo no cenário competitivo. Assim, tanto jogadores profissionais quanto amadores podem participar de eventos e subir de ranking.

2 de 11 Em Rocket League, é necessário ter habilidade para driblar os adversários com seu carro — Foto: Reprodução/Rocket League Em Rocket League, é necessário ter habilidade para driblar os adversários com seu carro — Foto: Reprodução/Rocket League

Dos mesmo criadores de Steep, Riders Republic é um jogo da Ubisoft que permite praticar esportes radicais ao ar livre, incluindo mountain bike, esqui, snowboard, wingsuit e wingsuit a jato. Esse game de mundo aberto te leva a uma viagem de adrenalina por montanhas e desfiladeiros espalhados pelos EUA, onde jogadores competem no modo solo, arena Showdown ou em eventos para até 50 players. O jogo está disponível por R$ 279,95 no PS4,PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, e por R$ 249,90 no PC (via Ubisoft Store e Epic Games Store). Assinantes do serviço de streaming Ubisoft+ também têm acesso ao título.

3 de 11 O modo arena Showdown de Riders Republic traz disputas cooperativas com mais cinco amigos — Foto: Divulgação/PlayStation O modo arena Showdown de Riders Republic traz disputas cooperativas com mais cinco amigos — Foto: Divulgação/PlayStation

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 é um grande acerto da Activision ao trazer a versão remasterizada dos dois primeiros episódio da nostálgica franquia de skate. Em outras palavras, o jogo mantém skatistas, pistas e missões das versões originais, mas com gráficos e mecânicas modernizados, além de adicionar mais conteúdo. O jogador precisa completar flips, grabs e outras manobras para derrotar seus amigos em disputas e acumular pontos usados para melhorar suas habilidades.

Ambos os games foram lançados originalmente no final dos anos 1990 para PSOne, Nintendo 64, Dreamcast e Game Boy Advance. Já o remaster chegou em 2020 para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Epic Games Store) por R$ 199.

4 de 11 Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 resgata elementos clássicos dos jogos originais com visual renovado — Foto: Divulgação/Activision Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 resgata elementos clássicos dos jogos originais com visual renovado — Foto: Divulgação/Activision

Knockout City é um jogo multiplayer desenvolvido pela Velan Studios que apresenta uma espécie de versão futurista da queimada, ou dodgeball, no formato 3x3. A dinâmica é semelhante à do esporte real, visto que o propósito é desviar dos ataques adversários e então nocauteá-los. Aqui, no entanto, os competidores devem combinar as mecânicas de saltos e dashs com arremessos superpoderosos de bolas especiais.

Com suporte para crossplay e cross-save (transferência de progressão), Knockout City está gratuito nas seguintes plataformas: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam e Epic Games Store).

5 de 11 Knockout City é um jogo multiplataforma e gratuito no "estilo" queimada — Foto: Divulgação/Steam Knockout City é um jogo multiplataforma e gratuito no "estilo" queimada — Foto: Divulgação/Steam

5. NBA 2K22

NBA 2K22 leva a emoção das quadras de basquete aos jogos, onde você controla estrelas como LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry, além de atletas da liga feminina WNBA. Os players têm acesso a desafios que já são marcas registradas da série anual, com destaque para o MyCareer — onde você cria sua própria jornada ao estrelato. Já no modo MyTeam, é possível montar sua escalação dos sonhos com astros de diferentes times, assim como no FIFA Ultimate Team, da franquia FIFA.

A Visual Concepts e a 2K Games disponibilizam a obra para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, via Steam, onde custa R$ 299,90. O conteúdo faz parte do catálogo do Xbox Game Pass.

6 de 11 NBA 2K22 reúne estrelas das ligas masculina e feminina de basquete americano — Foto: Divulgação/PlayStation NBA 2K22 reúne estrelas das ligas masculina e feminina de basquete americano — Foto: Divulgação/PlayStation

6. Golf it!

Seguindo os moldes de Golf With Your Friends, Golf it! é um jogo de mini-golfe com foco na experiência multiplayer. Até oito amigos testam a pontaria e precisão para ver quem acerta os 18 buracos com o menor número de tacadas. Ao todo, há seis campos temáticos repletos de portais, túneis e trampolins, mas o jogador também pode criar mapas customizados conforme as preferências no modo de edição. Vale destacar que Golf it! ainda está em regime de acesso antecipado, oferecido pela Perfuse Entertainment para Windows e macOS por R$ 17,99 através do Steam.

7 de 11 Golf it! funciona basicamente como um jogo de mini-golfe virtual — Foto: Reprodução/Steam Golf it! funciona basicamente como um jogo de mini-golfe virtual — Foto: Reprodução/Steam

7. Mario Strikers: Battle League

Neste multiplayer competitivo, Mario, Luigi e mais amigos do Reino do Cogumelo se reúnem para praticar Strike, um esporte parecido com futebol. Em disputas no formato cinco contra cinco, vale usar qualquer item e artimanha para desarmar o adversário, como cascos de tartaruga, cascas de banana e bob-bombas. Os jogadores também têm à disposição os “Superchutaços”, chutes especiais com força, velocidade ou movimentação diferenciadas que vão ajudá-los a estufar as redes.

Mario Strikers: Battle League oferece um multiplayer para até oito competidores no mesmo console e disputas online com até duas pessoas por videogame. Você pode comprá-lo para Nintendo Switch por R$ 299 na eShop brasileira.

8 de 11 Mario Strikers: Battle League traz partidas de futebol caóticas com superpoderes — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store Mario Strikers: Battle League traz partidas de futebol caóticas com superpoderes — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

8. Roller Champions

Também desenvolvido pela Ubisoft Montreal, Roller Champions é um jogo esportivo que mistura elementos de patinação Roller Derby e basquete. As partidas são disputadas online em pistas ovais, onde duas equipes de três membros tentam pontuar ao atravessar a bola por um aro. O valor de um acerto aumenta a cada volta completada pelo time antes do arremesso, e ganha quem somar cinco pontos primeiro ou a maior pontuação quando o cronômetro zerar.

Roller Champions está disponível gratuitamente com cross-play e progressão cruzada para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Ubisoft Store e Epic Games Store). O conteúdo ainda está grátis para os membros do Ubisoft+.

9 de 11 Ubisoft Montreal combina basquete e patinação em Roller Champions — Foto: Reprodução/Microsoft Store Ubisoft Montreal combina basquete e patinação em Roller Champions — Foto: Reprodução/Microsoft Store

9. Madden NFL 22

Madden NFL 22 é o mais recente capítulo da franquia de futebol americano da Electronic Arts (EA). Nele, é possível jogar partidas acirradas em estádios autênticos, administrar sua carreira como atleta e até cuidar de seu próprio clube como treinador ou dirigente. Apesar de não trazer muitas novidades em relação às edições anteriores, o título se destaca pelos gráficos realistas e movimentos orgânicos que emulam o comportamento de atletas e times na vida real.

Você pode curtir Madden NFL 22 no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S por até R$ 338,90 e no PC (via Steam e Origin) por R$ 249,00. O jogo também está no catálogo do EA Play, e a versão para dispositivos Android e iPhone (iOS) é gratuita.

10 de 11 Madden NFL 22 é mais uma edição do simulador de futebol americano criado em 1988 para Apple II — Foto: Reprodução/Steam Madden NFL 22 é mais uma edição do simulador de futebol americano criado em 1988 para Apple II — Foto: Reprodução/Steam

10. Pixel Cup Soccer 17

Se você for fã de International Superstar Soccer Deluxe, um clássico do SNES, esse game indie vai te trazer boas lembranças. Pixel Cup Soccer 17, do estúdio Batovi Games, garante muita diversão em partidas de futebol com gráficos pixelados que remetem aos jogos da era 16-bits. O game conta com disputas contra uma inteligência artificial ou outro jogador no multiplayer local, além de um modo cooperativo. Você pode, inclusive, competir com seleções masculinas e femininas para se tornar campeão mundial. Pixel Cup Soccer 17 custa R$ 0,90 na App Store do iPhone (iOS) e R$ 19,99 para computadores (PC, Mac e Linux) através do Steam.

11 de 11 Estética de Pixel Cup Soccer 17 lembra jogos clássicos da geração 16-bits — Foto: Reprodução/Steam Estética de Pixel Cup Soccer 17 lembra jogos clássicos da geração 16-bits — Foto: Reprodução/Steam