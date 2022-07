10 jogos de terror indie que você precisa conhecer

Os jogos de terror estão em alta e, atualmente, não faltam boas opções no mercado para os fãs do gênero. Além de grandes títulos que vão chegar em breve , como os remakes de Dead Space e Resident Evil 4 , é cada vez mais comum encontrar bons jogos do gênero, sobretudo aqueles produzidos por desenvolvedores independentes. Pacify e Fran Bow , por exemplo, provam ser possível criar games divertidos e assustadores, apesar de limitações técnicas e baixo orçamento dos estúdios.

Pensando nisso, o TechTudo listou 10 títulos indies de terror que você precisa conhecer e jogar, seja nos PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC ou mesmo celulares Android e iPhone (iOS). Confira, a seguir.

Pacify é um jogo multiplayer que transforma os jogadores em investigadores paranormais — Foto: Divulgação/Shawn Hitchcock

1 - Murder House

Desenvolvido e publicado pela Puppet Combo, a criadora de Stay Out of the House e Nun Massacre, Murder House conta a história de uma equipe de reportagem em busca de pistas na antiga casa abandonada de um assassino em série conhecido como "Easter Ripper". Como se a situação não fosse bizarra o suficiente, o grupo é atacado pelo maníaco fantasiado de coelho cor-de-rosa e sedento por sangue de novas vítimas.

2 - The Convenience Store

Nessa obra da Chilla's Art no estilo terror japonês, o jogador assume a identidade de uma jovem funcionária noturna de uma loja de conveniência. No entanto, as coisas começam a ficar estranhas quando a sua monótona rotina de trabalho é interrompida por aparições sobrenaturais. O jogo tem uma campanha curta, com cerca de 40 minutos de duração, tempo em que o jogador deve realizar tarefas, atender a clientes sinistros e, claro, lidar com espíritos. Vale destacar ainda o filtro VHS de The Convenience Store, característica que ajuda a criar uma aura retrô nostálgica e intimidante ao mesmo tempo. Por apenas R$ 6,49, é possível baixar o game para PC no Steam.

3 - Fran Bow

Fran bow é um point and click com elementos de horror psicológico que pode ser baixado no Android, iOS, Windows, macOS e Linux (via Steam, Origin e GOG). Dividida em cinco capítulos, a história acompanha Fran, uma menina atormentada por um trauma de infância. Por conta disso, ela é internada em um asilo psiquiátrico, onde é obrigada a tomar uma pílula vermelha que permite atravessar para outra dimensão, habitada por criaturas sinistras. O título do estúdio independente Killmonday Games também tem uma grande variedade de enigmas desafiadores e gráficos 2D desenhados que podem enganar alguns jogadores à primeira vista.

4 - Mad Father

Com belos gráficos pixelados, Mad Father foi desenvolvido pelo japonês Senem (de Miscreant's Room) em um software gratuito e publicado em 2012. A protagonista é Aya Drevis, uma menina de 11 anos que, desde a morte da mãe, vive com o pai misterioso e a assistente dele em uma mansão isolada no norte da Alemanha. Para descobrir os segredos da família, ela precisa explorar os corredores e quartos escuros do local, onde experimentos mórbidos são realizados. Em 2016, a editora PLAYISM publicou um remake para Nintendo Switch e PC (via Steam), que conta com cenas extras e um modo com novos acontecimentos.

5 - Pacify

Nesse game do desenvolvedor independente Shawn Hitchcock, responsável pelo popular Emily Wants to Play, os jogadores são investigadores paranormais envolvidos em missões para desvendar episódios sobrenaturais. Sozinho ou no modo multiplayer, que suporta até quatro pessoas jogando juntas ou contra si, a única forma de escapar é queimando nove bonecas amaldiçoadas para, assim, capturar a entidade maligna que assombra o local. Pacify garante diversão e muitos sustos para usuários de Windows, Mac e Steam Deck (via Steam) por R$ 10,89.

6 - Aka Manto

Aka Manto é uma aventura de Survival Horror cujo enredo é inspirado na lenda urbana japonesa de um espírito que aparece em banheiros públicos e escolares para matar suas vítimas. No game, o jogador assume o papel de uma colegial vítima de bullying que, obrigada pelas garotas Maiko e Haruna, entra em uma escola interditada pela polícia. No local, ela é perseguida por diversas entidades, incluindo a "Loira do Banheiro japonesa", mascarada e coberta por um manto vermelho. Também desenvolvido pelo estúdio Chilla's Art, Aka Manto chegou em setembro de 2019 no Steam, onde sai por R$ 10,89.

7 - Welcome to the Game

Welcome to the Game é um game de terror e sobrevivência disponível para PC e Mac, com download através do Steam. O jogador deve encontrar oito códigos escondidos em sites macabros da Deep Web para ter acesso ao Red Room, um site que permite assistir e interagir com torturas e assassinatos ao vivo. Enquanto isso, é necessário resolver quebra-cabeças para impedir que hackers invadam o seu computador, além de se esconder de perigosos sequestradores. O Reflect Studios desenvolveu e lançou a sequência de Welcome to the Game em abril de 2018, com mecânicas e gráficos aprimorados.

8 - Detention

Assim como Fran Bow, Detention é um jogo de point and click com gráficos 2D bastante atrativos. Desenvolvido pelo estúdio taiwanês Red Candle Games, o título se passa na Taiwan da década de 1960, sob a Lei Marcial imposta pela China, e aproveita a cultura, folclore e religiões locais para criar uma atmosfera sinistra. O jogador controla Rey, uma colegial presa em uma escola assombrada, enquanto lida com monstros perturbadores — situação que lembra Aka Manto, embora tenham gameplays bem distintas.

Detention está disponível para Android, iOS, Nintendo Switch, PS4, PS5 e computadores com Windows, macOS e Linux (via Steam e Origin), saindo por R$ 23,99. Uma curiosidade interessante é que a obra ganhou um filme live-action e, posteriormente, uma minissérie de oito episódios disponível na Netflix.

9 - I'm on Observation Duty

Entre os games de terror, I'm on Observation Duty se destaca por estabelecer um clima tenso em função de sua jogabilidade extremamente simples. No game, a função do jogador é monitorar câmeras de segurança e identificar anomalias em cada cômodo da casa, desde luzes estranhas e movimentos de objetos até a presença de seres invasores. Dessa forma, ao notar algo inusitado, basta reportar o tipo e a localização do evento sobrenatural — o que pode parecer fácil inicialmente. Contudo, é fundamental ter uma boa memória e se manter atento para sobreviver durante a noite toda.

Compatível com aparelhos Android e iOS, além de computadores com Windows, macOS e Linux, o jogo foi criado pelo desenvolvedor indie Notovia e sai por R$ 4,49 no Steam, plataforma onde quatro sequências de I'm on Observation Duty também estão acessíveis.

10 - Tokyo Dark

Desenvolvido pelo estúdio Cherrymochi, Tokyo Dark é mais um título que mistura puzzles e elementos de visual novels com traços de anime. A trama segue Ito, uma detetive presa em uma espiral de incógnitas e que busca respostas sobre o desaparecimento de seu parceiro em Tóquio. O diferencial de Tokyo Dark é a experiência rica em diálogos e possibilidades, com mais de 10 finais definidos conforme as suas escolhas. O jogo está disponível no Nintendo Switch, PS4 e PS5, além de PC e Mac (via Steam), custando pelo menos R$ 33,99.