10 jogos difíceis além de Dark Souls que você deveria conhecer

Jogos difíceis conquistaram uma grande quantidade de fãs com suas mecânicas punitivas e gameplays desafiadoras. Dark Souls e outros jogos da produtora From Software , como Bloodborne , Sekiro: Shadows Die Twice e Elden Ring , são os primeiros que vêm à cabeça dos jogadores quando o assunto é a dificuldade elevada. Porém, eles não são os únicos jogos com essa proposta. Apesar de serem mais conhecidos, há diversas opções alternativas de títulos difíceis para os jogadores aproveitarem, como Remnant: From the Ashes, Returnal no PlayStation 5 ( PS5 ) e o jogo independente com elementos roguelike Dead Cells .

Os conceitos dos jogos "Souls-like" podem se manifestar de maneiras distintas, especialmente em jogos menos conhecidos ou independentes. Para além de espadas e combate corpo a corpo, alguns deles podem apelar para tiros com muitos elementos na tela, a necessidade de respostas rápidas para conseguir passar em fases de plataforma ou até mesmo mecânicas onde o jogador deve morrer diversas vezes para conseguir progredir. Confira, a seguir, nossa lista com 10 jogos difíceis para conhecer além de Dark Souls.

Remnant: From the Ashes

O game mais próximo de Dark Souls da lista, Remnant é chamado por fãs de "Dark Souls com armas", já que adiciona um elemento de tiro em terceira pessoa à fórmula Souls tradicional de grandes chefes desafiadores. No game, os jogadores controlam um dos últimos remanescentes da humanidade, que precisam lutar contra Root, um mal interdimensional que invadiu a Terra.

Assim como em Dark Souls, usuários morrerão várias vezes até aprenderem a enfrentar os chefes. Uma particularidade, no entanto, é que o game traz um mundo aberto gerado aleatoriamente e permite que os jogadores enfrentem as hordas de inimigos em multiplayer com até três pessoas. É válido ressaltar, no entanto, que a dificuldade escala junto do número de participantes. Remnant: From the Ashes está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC.

Neste jogo de plataforma extremo, jogadores controlam Meat Boy, um pequeno cubo de carne que precisa resgatar sua namorada que foi raptada. Todo o foco do jogo está em sua jogabilidade precisa e saltos desafiadores em meio às fases repletas de espinhos e serras circulares, prontas para transformar o protagonista em carne moída.

O game é bem difícil e frustrante, pois a única forma de passar por seus níveis é com seguidas tentativas, sendo que a maioria delas acabará em desastre. O jogo foi aclamado em sua época e figurou entre os indicados a melhores do ano em vários sites de games.Super Meat Boy está disponível pra PlayStation 4 (PS4), Xbox 360 (jogável no Xbox One e Xbox Series X/S por retrocompatibilidade), Nintendo Switch, Nintendo Wii U, PlayStation Vita e PC.

Antes de existir a série Souls, os desenvolvedores de Nioh, o Team Ninja da Tecmo Koei, já eram conhecidos por criar jogos difíceis por conta de trabalho feito na franquia Ninja Gaiden em 3D. Inspirado por Dark Souls em seu estilo de combate, onde até mesmo os primeiros inimigos conseguem vencer o jogador, Nioh possui suas particularidades como um sistema de estamina.

O enredo segue os passos de um samurai irlandês chamado William, baseado em uma figura histórica real, mas com bastante liberdade poética, como a presença de espíritos e demônios. O game foi indicado em várias premiações de melhores do ano e ganhou o prêmio da revista japonesa Famitsu, reservado às novas franquias.Nioh está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) e PC. O game está disponível no serviço de assinatura da nova PS Plus no nível Deluxe/Premium.

Returnal

Desenvolvido pela Housemarque, conhecidos por games de nave como Super Stardust Ultra e Resogun, Returnal traz elementos roguelike com a dificuldade de um Souls, porém na forma de um jogo de tiro em terceira pessoa que remete aos clássicos games da empresa. Jogadores acompanham a jornada de Selene Vassos, uma astronauta cuja nave acaba caindo no planeta alienígena Atropos e fica presa em um looping de tempo.

O game exige múltiplas tentativas para ser terminado e, sempre que o jogador morre, é preciso recomeçar. Há também elementos de terror psicológico conforme as memórias de Selene vão sendo exploradas no planeta. Returnal ganhou prêmios como melhor game de ação no The Game Awards e melhor jogo no British Academy Games Awards. O jogo está disponível para PlayStation 5 (PS5) e pode ser encontrado no serviço de assinatura da nova PS Plus nos níveis Extra e Deluxe/Premium.

Dead Cells

Neste game estilo roguelike, o protagonista é uma espécie de gosma chamada de O Prisioneiro, capaz de controlar cadáveres como se fosse seu corpo, e precisa embarcar em uma jornada para assassinar o Rei e sair da ilha onde está preso. Dead Cells se destaca pelo seu sistema profundo de combate com diferentes armas, itens e contra-ataques. A cada partida, as fases são geradas aleatoriamente e a localização de itens é alterada, o que dificulta ainda mais as coisas. Por sorte, o usuário pode acumular dinheiro em sua aventura e comprar upgrades permanentes para seu personagem.

Dead Cells ganhou o prêmio de melhor jogo de ação no The Game Awards e de melhor jogo indie no Golden Joystick Awards. O game está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch, Android, iPhone (iOS) e PC além dos serviços de assinatura da nova PS Plus, nos níveis Extra e Deluxe/Premium, e também no Xbox Game Pass.

No papel de um explorador em busca de tesouros, os jogadores poderão explorar um intrincado sistema de cavernas geradas aleatoriamente com um alto nível de desafio. Spelunky é um game roguelike onde cada partida é diferente da outra, tanto em matéria de perigos que o jogador irá encontrar quanto nos itens que vai conseguir acumular pelo caminho.

É preciso se aventurar diversas vezes para melhorar no jogo e alcançar o final, além de desbloquear segredos que vão além da história principal. Spelunky está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox 360 (jogável no Xbox One e Xbox Series X/S por retrocompatibilidade), Nintendo Switch, PlayStation 3 (PS3), PlayStation Vita e PC. A sequência Spelunky 2 está disponível no serviço de assinatura Xbox Game Pass.

Uma pequena exceção entre os outros games da lista, Celeste é um jogo difícil, porém com grande foco em narrativa. Por isso, possui um modo que permite apreciar apenas a história sem se preocupar tanto com a jogabilidade. O título conta a história da jovem Madeline, que deseja escalar a montanha Celeste mesmo que todos digam que é uma tarefa difícil demais. Durante seu caminho, ela encontrará outros personagens e descobrirá mais sobre eles e sobre si mesma.

A jogabilidade traz elementos de plataforma com saltos e deslizadas no ar limitadas de forma que o jogador precisa ser preciso com o controle, além de pensar em como vai atravessar cada parte. Celeste ganhou uma série de prêmios como Games for Impact, melhor jogo independente no The Game Awards e jogo de ação do ano no DICE Awards. O jogo está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch, PC e no serviço de assinatura da nova PS Plus nos níveis Extra e Deluxe/Premium.

As aventuras de Xicrinho e Caneco ficaram conhecidas pelo carisma dos personagens, estilo visual que simula animações dos anos 30 e, por último, mas não menos importante, pelo alto nível de dificuldade. Após perderem suas almas para o Diabo, as duas crianças-xícara precisam enfrentar uma série de chefes em batalhas desafiadoras com diferentes fases onde os inimigos mudam o estilo de luta e golpes.

Há alguns itens para ajudar o jogador e o game até conta com um modo fácil, porém, para terminá-lo, é preciso jogar na dificuldade normal. Cuphead ganhou vários prêmios, como melhor jogo do Xbox e melhor design visual no Golden Joystick Awards, além de melhor direção de arte e melhor jogo independente no The Game Awards. O jogo está disponível para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

A popular franquia de RPG dos caçadores de monstros da Capcom possui um alto nível de dificuldade, porém diferentemente dos outros games da lista, o foco está no online. Nos games da série Monster Hunter, usuários se unem em grupos de até quatro pessoas para caçar poderosas criaturas em batalhas repletas de ação. O objetivo final é aprender como cada monstro luta, descobrir seus pontos fracos e derrotar as bestas para usar seus recursos na construção de novas armas e armaduras, cada vez mais poderosas.

Neste capítulo da franquia, os usuários entram no papel de um caçador que precisa desbravar os segredos de um novo mundo, especialmente de seus Dragões Anciões. Monster Hunter: World foi considerado o jogo do ano no Japan Game Awards, onde a série faz bastante sucesso, além de o melhor jogo cooperativo no Golden Joystick Awards e melhor RPG no The Game Awards e DICE Awards. O game está disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC.

Bônus: Contra

A clássica série Contra da Konami foi um dos primeiros games conhecidos do grande público a trazer um alto nível de desafio, porém com a sensação de dificuldade justa, onde treinos e reflexos rápidos seriam o suficiente para superá-la. O game foi um grande sucesso tanto nos fliperamas quanto no Nintendo 8 Bits.

Com os soldados Bill Rizer e Lance Bean (no modo cooperativo), os jogadores embarcavam em uma batalha para derrotar a organização terrorista Red Falcon. A jogabilidade era simples e consistia, basicamente, em andar para a direita e atirar em tudo que se mexesse. Ocasionalmente, havia armas novas, como a icônica Spreader. Contra está disponível na Contra Anniversary Collection que reúne todos os capítulos da série no PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Com informações de IGN, Dexerto, Game Rant (1 e 2), Fandom Spot