5 apps com funções pagas que podem valer a sua assinatura

Alguns apps para celulares Android e iPhone ( iOS ) possuem assinaturas premium que podem valer o investimento. Apesar da maior parte ter download gratuito, os serviços costumam apresentar compras internas muito úteis, como opções de remoção de anúncios, desbloqueio de ferramentas exclusivas e melhorias na experiência de uso de modo geral. O Canva , por exemplo, libera recursos interessantes de edição na versão paga - como remoção de fundo e redimensionamento de imagens. Porém, com tantas variedades de aplicativos, é possível ficar em dúvida de quais valem ou não a pena assinar. Pensando nisso, o TechTudo reuniu cinco apps que têm versão paga com funções muito úteis. Confira a seguir.

Disponível apenas para iPhone (iOS), o editor de fotos Dazz Cam faz sucesso entre usuários - principalmente do Instagram - por produzir imagens com efeitos de diferentes câmeras analógicas, que podem ser usados em vídeos ou fotos. A versão gratuita disponibiliza temporizador automático, efeitos de dupla exposição e algumas texturas de imagem com aspectos retrô. Com a versão paga, porém, os usuários ganham acesso a mais opções de filtros e câmeras, tanto de foto quanto de vídeo - o que pode ser útil para quem quiser mais variedade.

É possível verificar os efeitos de cada uma das câmeras antes de adquirir a versão premium. O app permite editar fotografias e vídeos da galeria ou os capturados na hora, dentro da própria plataforma. A assinatura custa R$ 19,90 por ano ou R$ 74,90 em compra única.

O Spotify, aplicativo de streaming de áudio disponível para celulares Android e iPhone (iOS), é um dos apps com planos de assinatura mais populares. Com pacotes de valores variáveis - que vão de R$ 9,90 por mês para universitários até R$ 34,90 no plano Família -, a versão Premium permite escutar músicas sem anúncio, baixar conteúdos para escutar em modo off-line, ter melhor qualidade de som, poder ouvir na ordem que quiser e ainda pular faixas.

Um dos diferenciais do Spotify são seus podcasts exclusivos - que, embora estejam disponíveis na versão gratuita, contam com propagandas nesse tipo de reprodução. É uma opção útil para quem deseja ouvir mídias no celular sem interrupções.

Com ferramentas avançadas para edição de vídeos e fotografias, o VSCO Cam é um app disponível para Android e iPhone (iOS). Os usuários podem usar presets prontos ou criar edições e aplicá-las em outras fotografias, utilizando recursos de ajuste como brilho, contraste, saturação e até suavização de pele. A assinatura anual do aplicativo sai por R$ 104,99 ou R$ 41,99 mensal, e desbloqueia mais pré-definições de edição e também ferramentas exclusivas, como colagens em movimento com sobreposição de vídeos e efeitos "vintage" e HSL. Como o DazzCam, é uma opção útil para quem curte publicar mídias com visual diferente.

O YouTube também conta com um plano de assinatura pago. Nele, além de garantir o acesso a todo tipo de conteúdo sem serem exibidos anúncios, a plataforma disponibiliza reprodução em segundo plano, download dos vídeos e acesso ao serviço "YouTube Music Premium", que funciona como um streaming de áudio — tal como o Spotify.

A assinatura individual custa R$ 20,90 mensais, mas o app possui outros pacotes premium. O plano para estudantes, por exemplo, tem valor de R$ 12,50 ao mês. Já o plano família, com até cinco membros, sai por R$ 31,90 mensal. O Google permite que os usuários testem a função paga por um mês gratuitamente e façam o cancelamento a qualquer momento.

O editor de fotos e vídeos Canva está disponível como aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) e em versão Web. A plataforma disponibiliza diversos templates, fontes, animações e outros recursos de forma gratuita, mas a assinatura Premium libera novas funções e pode ser muito útil. Além dar acesso a um banco completo de imagens, vídeos, áudios e GIFs, o plano pago ainda permite ter acesso a layouts exclusivos e redimensionar designs, de modo a adequá-los ao formato de cada rede social — como Instagram, Facebook e Twitter.

Com ele, também é possível agendar publicações em outros serviços e até mesmo remover fundos de imagens, transformando-as em .PNG. A assinatura do app Canva custa R$ 34,90 por mês ou R$ 289,89 anual, com um período de 14 dias para teste gratuito. Professores podem solicitar a uma conta Pro gratuitamente e cadastrar seus alunos.

