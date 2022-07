5 dispositivos perfeitos para quem quer aproveitar os dias frios

Para os amantes do frio, os dias com temperaturas mais baixas são ideais, mas nem sempre é possível aproveitá-los com pleno conforto. Por isso, adquirir eletrônicos e acessórios voltados para quem deseja curtir o clima é uma boa opção. As alternativas são variadas e possuem diferentes aplicações, mas é possível encontrar muitas possibilidades no site da Amazon por valores a partir de R$ 77.

De alternativas convencionais, como aquecedores e lareiras elétricas, até os aparatos mais criativos, como suporte aquecido para canecas e luvas com conexão USB, a lista a seguir apresenta cinco opções para quem deseja aproveitar ainda mais os dias frios. Confira a seleção abaixo.

1 de 6 Lareira, aquecedor, luvas com entrada USB e mais dispositivos prometem conforto nos dias frios — Foto: Reprodução/Amazon Lareira, aquecedor, luvas com entrada USB e mais dispositivos prometem conforto nos dias frios — Foto: Reprodução/Amazon

Como faço para aumentar o alcance do sinal de Wi-Fi no apartamento? Dê sua opinião no Fórum TechTudo

1. Copo com aquecimento para carro - a partir de R$ 173

2 de 6 Ideal para quem deseja manter a bebida quente mesmo longe de casa, um copo com aquecimento para carro é um acessório interessante para garantir conforto até nas rotinas mais corridas — Foto: Reprodução/Amazon Ideal para quem deseja manter a bebida quente mesmo longe de casa, um copo com aquecimento para carro é um acessório interessante para garantir conforto até nas rotinas mais corridas — Foto: Reprodução/Amazon

Ideal para quem deseja manter a bebida quente mesmo longe de casa, um copo com aquecimento para carro é um acessório interessante para garantir conforto até nas rotinas mais corridas. O diferencial está no plug de energia, que é em formato de isqueiro 12V, por isso é compatível com qualquer automóvel. Assim, é possível manter o café ou o chá quentes no caminho do trabalho ou durante uma viagem.

Uma boa alternativa para quem deseja conhecer melhor o acessório é o modelo da marca Keenso, que pode ser adquirido por pouco mais de R$ 173. Construído em aço inox e com capacidade para 350 ml, o modelo promete se encaixar perfeitamente à maioria dos suportes nos carros, além de levar cerca de 10 minutos para ferver o líquido no recipiente. Disponível na Amazon, o produto possui boa recepção do público, com nota média 4,4 de 5 estrelas nas avaliações. Os elogios mencionam que o produto cumpre o prometido, mas destacam que o copo pode ficar muito quente e difícil de segurar.

2. Aquecedor de pés elétrico - a partir de R$ 149

3 de 6 Perfeito para amenizar o desconforto causado pelo frio, um aquecedor de pés é um acessório simples, mas que pode fazer diferença nos períodos de clima instável — Foto: Reprodução/Amazon Perfeito para amenizar o desconforto causado pelo frio, um aquecedor de pés é um acessório simples, mas que pode fazer diferença nos períodos de clima instável — Foto: Reprodução/Amazon

Perfeito para amenizar o desconforto causado pelo frio nas extremidades do corpo, um aquecedor de pés elétrico é um acessório simples, mas que pode fazer diferença nos períodos de baixas temperaturas. Além de aquecer, o item também pode atuar diretamente na redução de dores por tensão muscular ou dificuldade na circulação sanguínea, se tornando uma ferramenta útil para o dia a dia de muitas pessoas.

Disponível em diversas marcas e modelos, uma alternativa para conhecer o acessório é o da marca Holibanna, que entrega aquecedor e massageador em uma confortável almofada de veludo. Alimentado por uma conexão USB, o item promete aquecimento rápido. Os interessados podem adquirir o produto na Amazon por menos de R$ 150, e a sua nota média é 4 das 5 estrelas disponíveis.

4 de 6 Para quem busca uma alternativa que leve conforto não somente para si, mas para todos ali presentes, adquirir um aquecedor elétrico pode ser a escolha ideal — Foto: Reprodução/Amazon Para quem busca uma alternativa que leve conforto não somente para si, mas para todos ali presentes, adquirir um aquecedor elétrico pode ser a escolha ideal — Foto: Reprodução/Amazon

Para quem busca uma alternativa que leve conforto não somente para si, mas para todos os presentes no ambiente, adquirir um aquecedor elétrico pode ser a escolha ideal. Uma boa opção é o modelo da Mondial, que pode ser adquirido por valores a partir de R$ 180. Disponível nas versões de 1.500W e 2.000W, o modelo é compacto e portátil, ideal para ambientes de até 25 m², além de entregar dois níveis para aquecimento e controle gradual da temperatura.

Já uma alternativa mais elegante e permanente para amenizar o desconforto nos dias frios é a lareira elétrica, como a da marca e-Flame USA. Com design refinado e fácil instalação, o produto é uma opção para aquecer sem deixar a decoração de lado. Além disso, ainda oferece segurança para as crianças, idosos e pets, já que apenas reproduz as chamas de uma lareira em sua tela plana que mantém o lado externo a uma temperatura mais baixa, evitando queimaduras. O modelo também está disponível na Amazon, desta vez pela loja de compras internacionais, e pode ser adquirido por pouco mais de R$ 2.333.

5 de 6 Se em dias quentes já é difícil manter a temperatura das bebidas, a situação é ainda mais complicada no frio — Foto: Reprodução/Amazon Se em dias quentes já é difícil manter a temperatura das bebidas, a situação é ainda mais complicada no frio — Foto: Reprodução/Amazon

Se em dias quentes já é difícil manter a temperatura das bebidas, a situação fica ainda mais complicada durante o frio. Por isso, um aquecedor de caneca é uma opção prática para levar para casa, para o escritório ou até mesmo para o quarto. O acessório mantém café, chocolate, chá e outros líquidos aquecidos para os momentos de estudo, trabalho ou diversão.

Uma escolha interessante é o aquecedor de canecas USB da marca Dolity, que pode ser adquirido por valores próximos dos R$ 100. Com três opções de temperatura e um aquecimento de até 55 ºC, o modelo opera com apenas 10W e aquece sem ferver o líquido, sendo uma alternativa segura para o dia a dia. Além disso, seu interruptor é acionado por um sensor de gravidade, ligando assim que a caneca ou copo é colocado sobre o aquecedor e desligando no momento em que o item é retirado.

5. Luva aquecida - a partir de R$ 77

6 de 6 Fechando a lista com um item pouco comum, mas extremamente útil, adquirir luvas aquecidas é uma boa ideia para quem precisa ir a locais abertos ou com temperaturas mais baixas — Foto: Reprodução/Amazon Fechando a lista com um item pouco comum, mas extremamente útil, adquirir luvas aquecidas é uma boa ideia para quem precisa ir a locais abertos ou com temperaturas mais baixas — Foto: Reprodução/Amazon

Fechando a lista com um item pouco comum, mas extremamente útil, as luvas aquecidas são uma boa ideia para quem precisa ir a locais abertos ou com temperaturas mais baixas - ou até para quem fica com as mãos geladas enquanto trabalha. Geralmente alimentadas via USB de 5V, sua conexão energética promete ser bastante segura e simples, podendo ser conectada a um computador, power bank ou até mesmo a um plugue isqueiro para funcionar plenamente.

Na Amazon, é possível adquirir um par de luvas aquecidas por menos de R$ 80, e sua construção em lã macia e elástica se soma ao design sem dedos para proporcionar conforto sem comprometer a movimentação do usuário. Aquecendo a uma temperatura média de 40 ºC, o modelo tem nota 4,1 de 5 estrelas nas avaliações da loja online.

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022