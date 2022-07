6 acessórios para consoles que todo gamer deveria ter

Já o WD Black é um SSD externo de 1 TB para expandir o armazenamento do PlayStation por cerca de R$ 1.343. Outra opção é o headset para Xbox que traz isolamento de voz por preços que partem de R$ 1.119. Veja a seguir seis acessórios para consoles que todo gamer deveria ter.

O teclado compatível com console é um acessório simples e compacto, mas extremamente útil. Ele otimiza a utilização de chats e outros aplicativos que demandam que o usuário digite. O modelo da marca TiMOVO, por exemplo, pode ser usado no Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, que se encaixa ao controle e se conecta ao console sem a necessidade de fios e pode ser adquirido por valores a partir de R$ 299.

Já o conjunto de teclado e mouse da Hori, compatível com PlayStation 3 e PS4, que conta com teclas programáveis e pode ser adquirido por valores próximos de R$ 630.

2. Volante e pedais - a partir de R$ 1.599

O conjunto de voltante e pedais pode ser ideal para os amantes de jogos de corrida. Aos que jogam nos consoles da Sony, o kit Logitech G29 Driving Force pode ser uma boa opção para simular de maneira realista o feedback tátil do carro e dos pneus. Além disso, o modelo traz acabamento em aço inoxidável e é compatível com PlayStation 3, PS4 e PS5. Ele é vendido por cifras que partem de R$ 1.599.

Já para os gamers que utilizam os consoles da Microsoft, o kit Thrustmaster Ferrari 458 Spider pode ser interessante. Compatível com Xbox One e Xbox 360, o modelo possui boa recepção do público e é avaliado com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas no site da Amazon, podendo ser adquirido por pouco menos de R$ 1.890.

3. Carregador para controle - a partir de R$ 122

Carregador para controle é um acessório interessante entre os usuários de joysticks sem fio para evitar a falta de bateria. Para quem joga nos consoles da Microsoft, a estação de carregamento da OIVO para Xbox Series X/S e Xbox One é uma boa indicação, já que o produto conta com duas baterias de 1.300 mAh e base de carga dupla. O modelo ainda conta com LED indicativo e vida útil de até 3.000 cargas, podendo ser adquirido por valores a partir de R$ 122.

4. Suporte com ventilação - a partir de R$ 339

O suporte com ventilação é projetado para melhorar a organização do setup e otimizar a refrigeração do console. No site da Amazon, é possível encontrar, por exemplo, modelos compatíveis com PlayStation 5 e Xbox Series S por valores a partir de R$ 339 e R$ 399, respectivamente.

Ambos os modelos entregam suporte vertical para o console, base para carga de dois controles, LEDs indicadores do status da bateria e refrigeração inferior com dois coolers.

5. HD e SSD Externo - a partir de R$ 1.298

Os HDs e SSDs externos expandem o armazenamento do console e se apresentam como uma maneira prática de levar seus jogos para outros lugares. O produto ainda pode ser encontrado em diferentes marcas e capacidades de armazenamento, além de estar disponível em diferentes faixas de preço.

Aos usuários de Xbox, por exemplo, o HD da Seagate projetado especialmente para consoles da Microsoft conta com 4 TB de armazenamento e pode ser adquirido por valores a partir de R$ 1.298. Já para os amantes da série PlayStation, o SSD WD Black conta com velocidade de até 900 Mb/s e opções de armazenamento de 1 TB e 2 TB, podendo ser adquirido na Amazon por valores a partir de R$ 1.343.

Adquirir um headset compatível com o seu console pode ser um bom investimento para melhorar as partidas online. Uma boa opção para os usuários da linha PlayStation, o headset sem fio Pulse 3D para PS4 e PS5 entrega até 12 horas de autonomia, microfone integrado com cancelamento de ruído e compatibilidade com o áudio 3D dos consoles. O modelo pode ser adquirido por valores a partir de R$ 479 na Amazon.

Já para os gamers que utilizam Xbox, o headset wireless da Microsoft pode ser interessante. Sua sincronização direta com o console e controles intuitivos otimizam o seu uso, além de auto-muto e isolamento de voz que reduzem o ruído e tornam o bate-papo mais claro. O modelo também pode ser adquirido na Amazon por valores a partir de R$ 1.199.

