6 apps muito úteis que podem facilitar a vida de estudantes

1 de 7 Lista reúne seis aplicativos que podem ajudar na rotina dos estudantes; confira — Foto: Reprodução/Pexels Lista reúne seis aplicativos que podem ajudar na rotina dos estudantes; confira — Foto: Reprodução/Pexels

O Trello é um gerenciador de projetos online intuitivo, e pode ser um bom aliado na hora de se organizar para estudar. Com ele, é possível criar variados “boards” - ou seja, quadros virtuais relacionados a alguma temática - para cada matéria estudada. Dentro deles, é possível inserir cartões para determinar as tarefas que precisam ser feitas - como revisões para provas e exercícios pendentes, por exemplo.

O app permite definir datas de entrega e também envia lembretes, além de apresentar opções de etiquetas e checklists. Também é possível criar quadros colaborativos, de forma que várias pessoas possam visualizar as tarefas - o que pode ser muito útil para trabalhos em grupo, por exemplo. O Trello está disponível grátis para Android e iOS, além de versão Web.

2 de 7 Trello permite a organização dos estudos através de quadros — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Trello permite a organização dos estudos através de quadros — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

O Evernote funciona como um bloco de notas digital. O app permite criar um repositório completo e reunir informações importantes em um só lugar - ou seja, é possível criar “cadernos” e fazer a clipagem de assuntos coletados na internet, registrar anotações, captar áudios das aulas e tirar fotos dos quadros de anotações do professor e armazená-las diretamente no aplicativo.

Para garantir que o processo seja ainda mais organizado, dá para criar etiquetas por assunto, o que facilita na hora de encontrar um arquivo específico. Além disso, tudo que for armazenado no app pode ser compartilhado com outras pessoas, o que também é útil para grupos de estudos. O Evernote pode ser instalado grátis em celulares Android e iPhone (iOS), mas oferece opções de compras dentro do app.

3 de 7 Aplicativo Evernote oferece diversas opções para registrar notas nas aulas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Aplicativo Evernote oferece diversas opções para registrar notas nas aulas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

O Duolingo é um app que serve para aprender vários idiomas, como Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano e até outros mais atípicos, como Esperanto. O aplicativo funciona por meio de um sistema de recompensas. Assim, a cada meta atingida, novos níveis são desbloqueados pelos estudantes. O formato induz o usuário a ter disciplina, de modo a precisar completar tarefas diariamente.

As tarefas são personalizadas conforme o nível do usuário e envolvem a tradução de frases curtas do cotidiano, além de testes da compreensão oral através de áudio. A plataforma pode ser ideal para quem deseja aprender uma nova língua desde os estágios iniciais e está disponível para Android e iOS, também com opções de compra dentro do app.

4 de 7 Duolingo é um app muito útil para quem deseja estudar uma nova língua — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Duolingo é um app muito útil para quem deseja estudar uma nova língua — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Com o PhotoMath, dá para resolver várias contas de Matemática, desde os cálculos mais básicos até os mais avançados. A proposta do app é simples, mas de grande utilidade: ele funciona como um scanner, em que o usuário tira uma foto do exercício, ou faz upload da galeria, e em segundos tem a resposta da equação.

O interessante é que o aplicativo mostra o passo a passo da resolução, fator que trabalha o raciocínio lógico do aluno. Assim, o método não se trata de “copiar” uma resposta e sim de entender como chegar a ela, de maneira a realmente ensinar a fazer as resoluções. O app tem instalação gratuita para Android e iOS.

5 de 7 Com o aplicativo PhotoMath basta fotografar uma equação matemática para que ela seja resolvida — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Com o aplicativo PhotoMath basta fotografar uma equação matemática para que ela seja resolvida — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Disponível grátis para celulares Android e iPhone (iOS), o dicionário Michaelis apresenta um guia prático que pode ajudar bastante nos momentos de dúvida com vocabulário e gramática. Ele tem seções que mostram as mudanças no alfabeto, o uso correto de trema e hífen, além das novas regras de acentuação. Dessa forma, o app pode ser usado como uma fonte segura para fazer consultas e poder escrever corretamente.

6 de 7 Consulte a nova ortografia de forma simples com o aplicativo oficial do dicionário Michaelis — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Consulte a nova ortografia de forma simples com o aplicativo oficial do dicionário Michaelis — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Manter o foco e a produtividade em meio a tantos estímulos do dia a dia pode ser difícil, mas o app Productivity Challenge Timer pode ajudar nisso. Com ele, é possível executar tarefas através da técnica Pomodoro, que inicia um cronômetro que favorece a concentração em intervalos pré-definidos. Para cada projeto, é possível estabelecer um tempo diferente.

O app tem a proposta de "desafiar" o aluno, e as classificações mudam de acordo com o desempenho obtido. O Productivity Challenge Time está disponível apenas em inglês e pode ser instalado gratuitamente em dispositivos Android e iOS, com opções pagas dentro do app.

7 de 7 Proposta do app Productivity Challenge Timer é ajudar no foco através da técnica Pomodoro — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Proposta do app Productivity Challenge Timer é ajudar no foco através da técnica Pomodoro — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Veja também: Skoob app: como usar a rede social para leitores