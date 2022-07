6 caixas de som resistentes à água para curtir músicas na piscina

Já a JBL Clip 3 conta com um formato circular e alça de transporte por valores que partem de R$ 225. Outra opção é a Ultimate Ears Megaboom 3, que tem potência de 18 W e autonomia de bateria de até 20 horas por cerca de R$ 999. Veja a seguir seis caixas de som resistentes à água para comprar no Brasil em 2022.

1. i2Go Essential Sound Go – a partir de R$ 149

A Essential Sound, da i2Go, apresenta resistência à água, assim como todos os modelos desta lista. Com um design cilíndrico vertical, a caixa de som disponibiliza uma alça para facilitar o transporte e apresenta uma entrada para cartão de memória microSD. Além disso, permite conexão cabeada para transmissão de arquivos via USB e uma porta P2 para conectar fones de ouvido. A caixinha também oferece botões power e de controle do volume. O modelo pode ser conectado via Bluetooth com outros dispositivos móveis e até mesmo com outras caixas Essential Sound. O produto dispõe de autonomia de bateria de oito horas e potência de 10 W por preços a partir de R$ 149.

A conexão USB auxilia tanto na transferência de arquivos quanto na alimentação do aparelho. O acessório apresenta drivers de 45 mm que prometem graves poderosos e dinâmicos e uma resposta de frequência que varia entre 20 Hz e 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a habilidade dos alto-falantes em reproduzirem graves limpos. Porém, criticam a autonomia de bateria.

Prós: resistência à água e conexão sem fio

resistência à água e conexão sem fio Contras: autonomia de bateria poderia ser maior

A Go 2, da JBL, apresenta um design compacto e quadricular com dimensões de 8 x 7 cm. Ela conta com botões power e para o controle multimídia. Além disso, traz conexão Bluetooth para parear com dispositivos móveis, e contém portas USB e P2 para fone de ouvido. A fabricante promete ainda uma autonomia de bateria de até cinco horas. O dispositivo ainda tem resistência à água e recurso interno para cancelamento de ruídos. Ele é vendido por valores que partem de R$ 189.

A caixinha está disponível nas cores preta, vermelha, verde e azul-marinho. O aparelho possui um único alto-falante, e uma frequência entre 180 Hz e 20 mil Hz. Já a potência de 3 W pode deixar a desejar um pouco, pois o número encontra-se abaixo da média para caixas de som portáteis. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam a rápida conexão sem fio via Bluetooth. No entanto, relatam que a reprodução de som é baixa.

Prós: design compacto

design compacto Contras: baixa potência e autonomia de bateria

3. Anker Mini 2 – a partir de R$ 212

A Mini 2, da Anker, é uma caixa de som compacta confeccionada na cor preta. O design traz um alto-falante na parte superior do corpo, enquanto a inferior resguarda botões para o controle multimídia, power e configuração Bluetooth. Com uma autonomia de bateria de até 15 horas, o eletrônico disponibiliza uma potência de 6 W, valor que se encaixa dentro da média para caixas de som portáteis. Além disso, promete resistência à água até 30 minutos em uma imersão total de 1 metro. O software do produto foi confeccionado para permitir ao usuário a capacidade de conectá-lo à outra caixa de mesmo modelo, e assim, reproduzir música com o dobro da potência ofertada. A caixinha é vendida por cerca de R$ 212.

As dimensões do equipamento são de 6 x 8 cm, enquanto a resposta de frequência alcança de 75 Hz a 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o design compacto, pois facilita o transporte. No entanto, relatam que a autonomia de bateria não condiz com a anunciada.

Prós: potência razoável

potência razoável Contras: relatos de a bateria não suportar o tempo anunciado

4. JBL Clip 3 – a partir de R$ 225

A JBL Clip 3 confere três botões para controle multimídia na parte frontal e outros dois laterais para configurar o Bluetooth e ligar o aparelho. O design traz uma forma circular de frente e menos angular dos lados, além de conter uma alça de transporte em forma de mosquetão. Com uma autonomia de bateria de até 10 horas, o dispositivo ainda conta com uma potência de 3 W, e uma resposta de frequência entre 120 Hz e 20 mil Hz. O dispositivo é comercializado por cifras a partir de R$ 225.

O driver de 40 mm promete um melhor desempenho para reproduzir músicas com maior nitidez. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design compacto do produto, mas criticam a ausência de portas de conexão USB e a dificuldade para se conectar pelo Bluetooth.

Prós: bom acabamento

bom acabamento Contras: ausência de portas de conexão USB

A TAS7505/00, da Philips, apresenta um design retangular vertical, o que pode agradar o público que prefere deixar os objetos em pé em vez de apoiá-los em outras superfícies. O corpo da caixinha traz botões para controle multimídia, outro para configuração Bluetooth e uma tecla power. A maior parte do produto é encoberta pelo alto-falante, o que proporciona maior capacidade de alcance. O modelo é vendido por cifras que partem de R$ 599.

A fabricante promete uma autonomia de bateria de até 20 horas e uma potência de 60 W, um valor acima da média. O item fornece dimensões de 23 x 8 cm, além de uma resposta de frequência que vai de 20 Hz a 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o ótimo acabamento e o design, mas criticam que o som não oferece graves nítidos.

Prós: ótimo acabamento

ótimo acabamento Contras: ausência de graves nítidos

6. Ultimate Ears Megaboom 3 – a partir de R$ 999

A Megaboom 3, da Ultimate Ears, apresenta um design cilíndrico e vertical bastante chamativo com a estampa dos sinais de volume na parte dianteira. O corpo de todo o item é envolvido pelo alto-falante, que opera a uma potência de 18 W e tem frequência de reposta entre 20 Hz a 20 mil Hz. A caixa de som é indicada para usuários exigentes, pois o alcance do som pode ser abrangente em virtude do design de 360 graus do alto-falante. Além disso, o acabamento foi desenvolvido não apenas para suportar a água, mas quedas e até mesmo resíduos de poeira. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 999 para adquirir o produto.

O sistema interno promove conexão sem fio via Bluetooth e uma autonomia de bateria de até 20 horas. Além disso, a caixinha é vendida em várias cores, como azul, roxo, verde e preto. A região superior do modelo contém um único botão, utilizado para ligar e desligar, bem como pausar músicas ou pulá-las. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design e os graves nítidos. Porém, informam que a autonomia de bateria deixa a desejar.

Prós: bom acabamento e design bonito

bom acabamento e design bonito Contras: relatos da bateria possuir autonomia inferior à anunciada

