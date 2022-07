7 funções que você deveria ativar no iPhone para se proteger de roubos

O iPhone ( iOS ) possui alguns recursos de segurança que, se habilitados, podem trazer mais proteção ao celular e minimizar danos em caso de roubos e furtos, por exemplo. Com configuração em poucos passos através da seção de "Ajustes" do smartphone, as ferramentas impedem que terceiros acessem informações salvas na memória do aparelho ou no iCloud . Assim, conteúdos importantes, como senhas, documentos e dados bancários, poderão ficar armazenados com mais segurança. Veja, a seguir, sete funções que podem deixar o celular protegido e como ativá-las.

1 de 8 Lista reúne sete funções de segurança para ativar no iPhone (iOS) e proteger o celular de roubos e furtos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Lista reúne sete funções de segurança para ativar no iPhone (iOS) e proteger o celular de roubos e furtos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Use o Face ID ou o Touch ID

Tanto o Face ID quanto o Touch ID oferecem uma camada de segurança a mais para o iPhone (iOS). As ferramentas servem como uma segunda autenticação, e podem ser utilizadas como uma forma segura para desbloquear o celular, confirmar pagamentos realizados pelo iPhone, baixar novos apps e iniciar sessão em aplicativos. Além disso, em apps de bancos, como Nubank, é possível usar a biometria como uma camada extra de proteção.

Caso não tenha habilitado o Face ID ao configurar o iPhone pela primeira vez, acesse os "Ajustes" e toque em "Face ID e Código". Em seguida, aperte sobre "Configurar Face ID" e siga as instruções que aparecerão na tela. Vale dizer que, com os últimos updates, a Apple também liberou um recurso para configurar o Face ID usando máscara ou óculos.

2 de 8 Finalizando registro do novo rosto no Face ID — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Finalizando registro do novo rosto no Face ID — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

2. Habilite o Buscar iPhone

O recurso "Buscar iPhone" é outra ferramenta que pode ajudar em casos de perdas ou roubos. Com ela, é possível localizar o celular mesmo se ele estiver desligado ou sem conexão com a Internet. Além disso, a ferramenta ainda consegue impedir que qualquer outra pessoa ative ou use o iPhone se o aparelho estiver perdido.

Para habilitar o recurso, basta acessar os ajustes do celular, apertar no seu nome e, em seguida, sobre "Buscar". Na próxima tela, vá até "Buscar iPhone" e deslize a chave para a direita para ativar opção. Quando habilitada, a função também permite apagar os dados do iPhone remotamente em caso de roubo.

3 de 8 Acessando o Buscar iPhone nas configurações do celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Acessando o Buscar iPhone nas configurações do celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

3. Ative a autenticação de dois fatores

A autenticação de dois fatores é outra função que adiciona uma camada de proteção extra às contas do iCloud, logins em sites e apps. Com o recurso, além da senha pessoal, é necessário informar um segundo código para confirmar a identidade. No iPhone (iOS), ainda é possível habilitar um recurso de dupla autenticação para proteger o ID Apple e outras contas. Para conferir se a ferramenta está ativada no celular, vá até "Ajustes". Então, toque no nome e, depois, sobre "Senha e segurança".

4 de 8 Habilitando a autenticação de dois fatores no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Habilitando a autenticação de dois fatores no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Desativar recursos da tela bloqueada

Outra função de segurança disponível no iPhone (iOS) permite selecionar quais recursos ficarão disponíveis na tela de bloqueio. Caso queira, é possível remover o acesso à Central de Notificações e à Central de Controle quando o celular estiver bloqueado, por exemplo.

Para selecionar quais recursos ficarão disponíveis ou não na tela de bloqueio, acesse os "Ajustes" e toque sobre "Face ID e Código". Para continuar, confirme o código do iPhone e, na tela seguinte, deslize para baixo até encontrar a aba "Permitir acesso quando bloqueado". Por lá, basta desativar a chave ao lado das opções disponíveis para remover funções da tela de bloqueio.

5 de 8 Desativando recursos na tela de bloqueio do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desativando recursos na tela de bloqueio do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Ocultar apps de bancos da Tela de Início e na busca

Essa dica vale não só para apps de bancos, como também para aplicativos de redes sociais e outras plataformas importantes. O iPhone possui um recurso que permite remover o app da tela de início do celular e da Biblioteca de Apps, o que dificulta que terceiros encontrem o aplicativo em caso de roubos, por exemplo.

Para ocultar o app, são necessários alguns passos. Primeiro, é preciso selecioná-lo na tela de início, tocar sobre a opção "Remover App" e , depois, em "Remover da Tela de Início". Depois, nos ajustes do iPhone, aperte sobre o app em questão e pressione em "Siri e Busca". Para continuar, desabilite as chaves ao lado de "Mostrar App na Busca", "Mostrar na Tela de Início" e "Sugerir App". Dessa forma, o aplicativo não ficará mais visível no celular, e só será possível acessá-lo através da busca na Biblioteca de Apps.

6 de 8 Removendo o app da tela de início, Biblioteca de Apps e da Busca no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Removendo o app da tela de início, Biblioteca de Apps e da Busca no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

6. Acionar chave "apagar todos os dados"

O iPhone (iOS) também conta com uma ferramenta de segurança bastante útil em caso de roubos ou furtos. Com ela, dá para permitir que o smartphone exclua todos os dados salvos de forma automática quando houver uma tentativa de invasão no celular. Com a função ativada, o iPhone exclui todos os dados após 10 digitações incorretas do código de acesso.

Para ativar o recurso, acesse os "Ajustes" e pressione sobre "Face ID e Código". Em seguida, forneça o código do celular e deslize a tela até encontrar a opção "Apagar Dados". Por padrão, o recurso vem desabilitado. Para ativá-lo, basta virar a chave para a direita.

7 de 8 Ativando a chave de "Apagar dados" para proteger o iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Ativando a chave de "Apagar dados" para proteger o iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

7. Determinar bloqueio por limite do Tempo de Uso

Ainda é possível definir limites de tempo máximos para usar determinados apps com o Tempo de Uso. Dessa forma, dá para indicar quais tipos de apps deseja bloquear no celular quando atingir o limite indicado para o dia. Para acessar a função, vá até os ajustes do celular e toque sobre "Tempo de Uso". Em seguida, pressione em "Limites de Apps" e em "Adicionar Limite".

Na sequência, selecione as categorias de aplicativos que deseja bloquear e toque em "Seguinte". Para continuar, indique um período máximo de tempo de uso dos apps para o dia e aperte em "Adicionar". Assim, todos os aplicativos da categoria selecionada serão bloqueados quando o limite diário for atingido. Vale lembrar que os limites são redefinidos diariamente, à meia-noite.

8 de 8 Definindo limite de tempo no Tempo de Uso — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Definindo limite de tempo no Tempo de Uso — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

