8 funções de mapas para celulares para você viajar com segurança

Apps de mapa, disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ), podem ser úteis para fazer uma viagem em segurança. Plataformas como Google Maps , Waze e Apple Maps apresentam ferramentas que facilitam a navegação e garantem um percurso tranquilo. É possível, por exemplo, fugir de engarrafamentos, baixar mapas para usar offline e visualizar condições de vias em tempo real. Os recursos ainda podem ajudar no planejamento da viagem, como no caso da calculadora de pedágio do Waze , que permite checar o gasto do trajeto. Veja, a seguir, oito funções de apps de rota para viajar seguro.

1. Baixar mapas para usar offline

O Google Maps permite baixar mapas para visualizar trajetos da área baixada quando estiver offline. O recurso é útil principalmente para usuários que vão a lugares remotos, em que o sinal de rede costuma ser ruim. Além disso, pode ajudar se a conexão com a Internet cair no meio do trânsito. Para baixar os mapas no app, basta pesquisar a área que irá visitar na barra de pesquisa do Google Maps.

Depois, toque no nome ou endereço do lugar na parte de baixo da tela. Para continuar, vá nos três pontos na vertical e toque em "Fazer download de mapa off-line". Em seguida, siga as instruções do app para concluir a ação. Apesar do Waze e do Apple Maps não apresentarem o recurso, um truque simples permite visualizar trajetos salvos previamente no app.

Para isso, basta digitar uma rota e esperar que os aplicativos a exibam. Mesmo que internet desconecte, ainda assim será possível acompanhar o caminho. Porém, vale destacar que é importante manter os apps abertos em segundo plano para evitar que os dados se percam.

2. Checar o trânsito antes de sair para evitar engarrafamentos

Aplicativos de mapas mostram as condições de trânsito em tempo real. Com a função, é possível conferir as melhores rotas para evitar engarrafamentos e não perder muito tempo da viagem dentro do carro. Após definir um destino, os apps mostram as vias no mapa em três cores possíveis: verde significa sem trânsito; laranja, trânsito moderado; e vermelho, trânsito intenso.

No Google Maps, quanto mais escuro for o tom de vermelho, menor será a velocidade de circulação na via. O Waze e o Google Maps mostram o fluxo de carros automaticamente. No Apple Maps, por outro lado, é necessário ativar o recurso rapidamente. Para isso, basta tocar no botão do canto superior direito da tela. Depois, selecione "De Carro" ou "Satélite" e, em seguida, toque no "X".

3. Encontrar rotas alternativas

Rotas alternativas podem ser úteis para quem quer fazer um trajeto que fuja de determinados pontos da cidade. Para visualizar mais de uma opção de rota no Waze, por exemplo, basta pesquisar um local para ir e tocar em "Trajeto". O app, então, exibirá uma lista com várias opções de percurso. Toque sobre um deles para selecionar a rota escolhida.

O Apple Maps exibe caminhos diferentes dependendo do trajeto. Para saber se existem percursos alternativos, nesse caso, é preciso esperar a opção rotas alternativas aparecer no mapa do app da Apple. Se isso acontecer, toque em um dos percursos para selecioná-lo.

Já no Google Maps, o recurso funciona um pouco diferente das formas apresentadas acima. No app, o usuário primeiro personaliza o trajeto. Assim, quando buscar por uma rota, as opções serão exibidas de acordo com a configuração definida. Por exemplo, é possível escolher evitar rotas que passem por rodovias ou fujam da área de rodízio. Para isso, busque um percurso e, depois, toque no ícone de três pontos verticais, localizado no topo da tela. Feito isso, vá em "Opções de trajeto" e selecione uma das alternativas.

4. Conferir recomendações de uma área

A aba "Explorar" do Google Maps mostra locais e estabelecimentos perto de você que foram recomendados por outros usuários do app. A função conta com avaliações, fotos e resenhas sobre o ambiente, atendimento e comida. Para conferir as recomendações de uma área, toque em "Explorar" na barra de baixo da tela e, depois, arraste o espaço da aba para cima. Feito isso, é possível navegar sobre os locais recomendados, que vão desde praças a hotéis. O recurso é ideal para quem está viajando e quer encontrar locais agradáveis para passear.

5. Verificar radares e pedágios presentes no trajeto

O recurso para indicar radares também está presente em vários apps de rota, muito útil para os condutores que não conhecem o trajeto. O funcionamento consiste em exibir o ícone de radar no app e indicar a velocidade máxima da área, o que pode evitar que o motorista seja multado. O símbolo do aparelho é exibido no aplicativo ao longo da rota de forma automática. No Waze, por exemplo, ainda é possível ouvir alertas sonoros ao ultrapassar o limite de velocidade permitido na via.

Já a função que calcula o pedágio auxilia motoristas a se organizarem para pegar a estrada, especialmente porque a maioria das praças só aceita dinheiro. Para isso, no Waze, digite o local de destino na barra "Para onde?" para que o valor total dos pedágios do percurso seja exibido na tela, logo abaixo do nome da via. A ideia é conferir a rota no Waze um dia antes da viagem e saber qual quantia é necessária levar. O Google Maps deve implementar a função que calcula valor de pedágios em rotas em breve.

6. Ver as obstruções das vias em tempo real

Apps de rotas também mostram as vias bloqueadas, seja por algum acidente ou pelo andamento de obras. O recurso serve para driblar percursos com estradas ou ruas paralisadas, de maneira a evitar transtornos e atrasos. Nesse sentido, ícones de placas de trânsito com exclamação e homens trabalhando, ou placas com a cor vermelha, representam obstruções nas vias.

Para obter informações de trânsito em tempo real no Apple Maps, toque em um das placas de incidentes no mapa. Já no Google Maps e Waze, basta buscar por um trajeto e os ícones serão exibidos no mapa.

7. Encontrar postos de gasolina e calcular valor de combustível

Apps de mapa permitem encontrar postos de gasolina no percurso ou próximos a você. Os estabelecimentos são representados no mapa com o ícone da bomba de gasolina. Também é possível buscar pelos postos na barra de buscas dos aplicativos. O Waze ainda possui uma ferramenta colaborativa em que os usuários da plataforma compartilham o valor do combustível nos postos da cidade.

Para acessar a ferramenta, toque em "Para onde?" e, depois, vá ao ícone de bomba de gasolina. Lá, serão exibidos os nomes dos postos da cidade e o preço de cada combustível. O recurso permite que o usuário calcule a média do gasto de acordo com o valor do combustível exibido no app.

8. Usar imagens de satélite para navegar com mais confiança

Apps de rotas possuem navegação com imagens de satélite, o que possibilita visualizar imagens precisas do local desejado. No Google Maps, o nome do recurso é Google Street View. Para ativar a função, toque no lugar no mapa que deseja ver por imagem de satélite e mantenha-o pressionado. Na parte inferior da tela, toque em um retângulo com o ícone de foto em 360 para checar o local.

Com informações de MUO e Apple

