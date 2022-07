8 funções muito úteis do seu celular que podem agilizar a sua vida

Recursos de acessibilidade são úteis para aprimorar a forma de navegação no celular. Ferramentas como o TalkBack , do Android , e o VoiceOver , do iPhone ( iOS ), por exemplo, permitem que pessoas com deficiências visuais utilizem os smartphones sem precisar olhar para a tela, mas podem ser úteis também para os demais usuários. Essas e outras funções disponíveis nos sistemas operacionais facilitam o uso cotidiano dos dispositivos, agilizando algumas ações rotineiramente feitas no celular. Confira, a seguir, oito funções de acessibilidade para ativar no seu smartphone.

Android

1. TalkBack

O Talkback é capaz de realizar a leitura do que está na tela do Android em voz alta. Quando o recurso estiver ativado, basta tocar sobre um item - que pode ser um balão de texto ou um app, por exemplo, - para ouvir o que está escrito. O recurso é útil para pessoas que tem dificuldades em enxergar a tela, e pode ser ativado a partir das configurações.

Para isso, vá em "Acessibilidade" e, abaixo de "Leitores de tela", toque sobre "TalkBack". Na próxima página, vire a chave ao lado de "Usar Talkback" para habilitar a função. O recurso ainda exibe um tutorial logo após ser ativado, com informações sobre gestos e como usá-lo.

2. Notificações de som

O Google oferece um app de acessibilidade que envia alertas para o celular ao identificar sons no ambiente do usuário. Com a ferramenta, é possível saber se o cachorro está latindo, por exemplo, ou se alguém tocou a campainha. O aplicativo se chama "Transcrição Instantânea", e está disponível para download na Google Play Store.

Depois de baixá-lo, toque sobre o ícone de engrenagem, no menu inferior da tela, e selecione a opção "Abrir notificações de som". Na próxima tela, aperte em "Ativar" para habilitar o recurso. A partir de então, quando o celular identificar sons - como um alarme de detector de fumaça ou um bebê chorando, por exemplo, - ele enviará notificações ao celular.

3. Transcrição de mensagens ou gravações de voz

Uma função nativa do Android que pode facilitar a vida é o recurso de "Transcrição automática". Com ele, é possível ativar uma ferramenta que exibe legendas automáticas e em tempo real com todas as falas identificadas no smartphone. Ao assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, a ferramenta gera as legendas, o que pode facilitar o entendimento do conteúdo exibido.

Para ativá-la, acesse as configurações do celular e pressione sobre "Acessibilidade". Em seguida, deslize a tela para baixo até encontrar a opção "Transcrição instantânea" e toque sobre ela. Em seguida, basta ativar a chave ao lado de "Usar Legenda instantânea" para habilitar o recurso. Vale dizer que, no momento, a função só está disponível em inglês.

4. Ler textos com a câmera do celular

Outro recurso do pacote de Acessibilidade do Android possibilita usar a câmera para ler textos com o celular. Com a ferramenta, basta apontar a câmera para o local desejado e selecionar área com o texto. O Android, então, identifica as palavras e faz a leitura em voz alta.

Também é possível usar o Google Lens, app disponível para Android e iPhone (iOS), para realizar o mesmo procedimento. Para isso, basta abrir o app e tocar sobre "Texto", no menu inferior. Em seguida, capture ou faça o upload de uma foto do texto em questão e, na sequência, aperte sobre "Ouvir". A ferramenta, então, vai ler em voz alta todos os textos identificados na tela.

iPhone

1. VoiceOver

O VoiceOver é um recurso de acessibilidade que funciona de maneira similar ao TalkBack do Android. A função é capaz de descrever, em voz alta, tudo o que está na tela do iPhone (iOS), e ajuda usuários a navegar no celular mesmo que não consigam enxergar a tela. Com o VoiceOver habilitado, é possível conferir a porcentagem da bateria do celular e até mesmo descobrir sobre qual app o dedo está pousado sobre.

A função também reúne alguns comandos com gestos para facilitar a navegação. Por exemplo, se desejar que o VoiceOver leia o que está escrito na tela, basta arrastar dois dedos para cima. Caso queira pausar a leitura, por exemplo, é preciso tocar sobre a tela com dois dedos ao mesmo tempo.

Para ativar a ferramenta, acesse os ajustes do celular e toque sobre "Acessibilidade". Em seguida, pressione sobre "VoiceOver" e ative a chave ao lado do recurso. Por lá, também é possível definir a velocidade da fala e conferir os comandos disponíveis.

2. Lupa

O app Lupa permite usar a câmera do celular como uma lente de aumento e é útil para analisar qualquer objeto. Para isso, basta abrir o app, apontar a câmera para o que quiser aumentar e usar o controle deslizante para aproximar a câmera.

O recurso também permite ajustar brilho, contraste, adicionar filtros e ligar a lanterna para aprimorar a visualização. Para usá-lo, basta abrir o app Lupa. Caso ele não seja exibido na Tela de Início, acesse a Biblioteca de Apps e use a busca para encontrá-lo.

3. AssistiveTouch

O AssistiveTouch é um recurso útil para quem tem dificuldades em tocar sobre a tela ou pressionar botões. A função pode ser habilitada a partir de comandos enviados à Siri ou a partir dos ajustes do iPhone. Para usá-la, toque sobre a aba "Acessibilidade" e, em seguida, vá em "Toque". Depois, selecione a opção "AssistiveTouch" e habilite a chave ao lado dela para ativar a ferramenta. Já para ativar pela Siri, basta dizer "Ativar o AssistiveTouch".

O recurso, então, vai exibir um botão flutuante sobre a tela. Ao tocar sobre ele, é possível acessar funções com apenas um toque, como a Central de Notificações ou a Siri. Além disso, também é possível personalizar o menu do AssistiveTouch e incluir outras ações no botão flutuante, bem como definir comandos por gestos personalizados.

4. Pedir à Siri para desligar chamadas

A Siri também é uma ferramenta muito útil para acessar recursos mais facilmente no iPhone (iOS). É possível usá-la para criar alarmes e saber mais informações sobre o tempo, por exemplo. Além disso, também é possível realizar comandos específicos pela assistente, como pedir que ela atenda ou desligue chamadas sem precisar pressionar botões no celular.

Para isso, ao receber uma ligação, por exemplo, basta dizer "E aí, Siri" e usar o comando "recusar ligação" para que ela desligue a chamada. Vale dizer que, para o recurso funcionar, é necessário que a opção esteja habilitada nos ajustes do dispositivo, na aba "Siri e Busca".

