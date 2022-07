8 jogos casuais que você precisa conhecer para curtir no dia a dia

Jogos casuais são simples e rápidos de aprender, o que os torna atrativos para passar o tempo ou mesmo para se divertir entre amigos. Títulos como Gartic Phone , Brawlhalla e Bloons TD 6 , por exemplo, são boas opções de entretenimento, sobretudo para jogadores com pouca prática com games, já que também possuem mecânicas de gameplay mais simples. Os gráficos, que também costumam ser menos sofisticados, permitem que esses jogos sejam acessíveis e garantam diversão até para aqueles com dispositivos menos potentes. Pensando nisso, o TechTudo separou oito títulos do gênero para computadores, consoles e dispositivos móveis.

Gartic Phone, da Onrizon, mescla a jogabilidade do Gartic original com a dinâmica da brincadeira popular telefone sem fio. A cada rodada, os jogadores escrevem frases aleatórias e fazem ilustrações para representar essas mensagens. Feito isso, é a vez dos participantes descobrirem os temas dos desenhos uns dos outros — sem vencedores nem perdedores. Para jogar Gartic Phone de graça, basta acessar a página do game (https://garticphone.com/pt) via navegador, criar uma sala privada e convidar os amigos.

Este é o sexto game da popular série de jogos de defesa da Ninja Kiwi com download para celulares e PCs. Assim como em outros games do estilo Tower Defense, os players precisam impedir o avanço de hordas de inimigos chamados Bloons, balões coloridos de variados tipos. Para isso, seja sozinho ou com até quatro amigos, o jogador precisa construir e combinar suas defesas, as torres de macaco, para eliminar qualquer coisa que estiver passando. Bloons TD 6 está disponível para PC e Mac (via Steam) por R$ 20,69, dispositivos Android por R$ 4,79 e também iPhone (iOS) por R$ 27,90.

PICO PARK é um jogo multiplayer de plataforma da TECOPARK, onde comunicação e cooperação são essenciais. O objetivo é pegar todas as chaves no cenário e chegar até uma porta, uma tarefa que pode parecer fácil à primeira vista. O desafio, no entanto, está no fato de que todos os usuários, que podem ser até dez, têm que concluir a fase juntos.

Ao decorrer dos 48 níveis, diferentes obstáculos aparecem e a única forma de superá-los é o trabalho em equipe. Surgirão, por exemplo, blocos coloridos que apenas certos personagens podem mover. O jogo está disponível para PC por R$ 10,89 no Steam. Entre consoles, apenas usuários do Nintendo Switch podem jogar o jogo, que custa US$ 4,99 (cerca de R$ 26,30) na Nintendo eShop.

4. Slime Rancher

Produzido pelo estúdio independente Monomi Park, Slime Rancher é uma aventura em primeira pessoa que se passa na "Borda Muito Distante", a mil anos-luz de distância da Terra, onde vive a rancheira Beatrix LeBeau. O objetivo da jovem é cuidar de uma criação de slimes, pequenos seres pegajosos que produzem os chamados “plorts”, substâncias valiosas que podem ser trocadas por moedas. Além de conseguir mais dinheiro, você pode explorar o planeta misterioso e enfrentar desafios diários para melhorar o seu rancho.

5. Brawlhalla

Desenvolvido pela Blue Mammoth Games e publicado pela Ubisoft, Brawlhalla é um jogo gratuito de luta 2D em plataforma com mais de 50 personagens jogáveis em variados modos, incluindo partidas ranqueadas, treinamento e outros mais casuais. O objetivo é derrubar os oponentes de uma plataforma até que todas as vidas deles acabem. Vence aquele que permanecer por último na arena. Além de heróis originais baseados na mitologia nórdica, o jogo já recebeu lutadores de outras séries, como Street Fighter, Steven Universe e Hora da Aventura.

Brawlhalla está disponível para até 8 pessoas no multiplayer online ou local, com cross-play. Isso significa que não há barreiras entre as seguintes plataformas: PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Android e iPhone (iOS).

6. Golf With Your Friends

Enquanto PICO PARK exige cooperação, Golf With Your Friends é um jogo com foco no multiplayer que eleva a competição a outro nível. Até 12 jogadores competem entre si em partidas de mini-golfe disputadas em 11 campos temáticos — representando florestas, desertos, vulcões — ou em mapas personalizados conforme suas preferências. Outro destaque é a variedade de poderes, que deixam a competição mais divertida ao permitir congelar, colar e até transformar a bola. No final das contas, vence quem acertar 18 buracos com o menor número de tacadas.

As desenvolvedoras Blacklight Interactive e Team17 (Overcooked! 2) oferecem Golf With Your Friends para os consoles Google Stadia, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, além de computadores (PC, Mac e Linux) por R$ 37,99 no Steam. Assinantes dos serviços Xbox Game Pass e PS Plus também têm acesso ao jogo.

StopotS (https://stopots.com/pt/) segue os conceitos básicos do jogo clássico conhecido como “Adedanha”, “Salada de frutas”, "Stop", entre outros nomes. Em suma, os competidores precisam citar nomes de bandas, países, animais e mais itens que começam com determinada letra sorteada. O primeiro usuário a terminar dá o "Stop", iniciando a fase de votação, quando os próprios participantes avaliam a validade das respostas dos adversários.

Criado pela mesma empresa responsável por Gartic e Gartic Phone, a versão web de StopotS também é gratuita e não exige download. O jogo ainda conta com um aplicativo para Android e iPhone (iOS).

Tabletop Simulator é, na verdade, um grande simulador que funciona como uma mesa virtual onde amigos podem se reunir para jogar diversos jogos de tabuleiro. A plataforma permite que os usuários aproveitem de graça xadrez, pôquer, dominó e outros 12 jogos. No modo de criação, os players ainda podem criar e disponibilizar livremente seus desafios para que outras pessoas joguem, sendo possível até recriar jogos famosos, como War ou Banco Imobiliário, com regras próprias.

O jogo está disponível para computadores (Windows, Mac e Linux) e possui suporte para óculos VR. Você pode adquirir Tabletop Simulator por R$ 36,99 através do Steam.