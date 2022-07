8 jogos de exploração espacial que você não conhece, mas deveria

Games de exploração espacial como Asteroids , No Man's Sky e Mass Effect , além do vindouro Starfield , permitem desbravar planetas e galáxias com diversos tipos de gameplay. Cada jogo aborda o assunto à própria maneira, permitindo aos jogadores se divertirem ao conhecer mundos diferentes, construir bases e até enfrentar ameaças intergaláticas. Mas, não são apenas os títulos mais conhecidos que permitem isso: há ainda games indies e outros menos falados que também merecem destaque. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com oito títulos sobre exploração especial que desconhecidos para muitos jogadores, mas obrigatórios para os fãs do tema. Confira a seguir:

2 de 7 Observation aposta na combinação entre quebra-cabeças e a temática espacial — Foto: Reprodução/Steam Observation aposta na combinação entre quebra-cabeças e a temática espacial — Foto: Reprodução/Steam

👉 Quantos planetas você já encontrou em No Man's Sky? Comente no Fórum TechTudo

Desenvolvido pela System Era Softworks, Astroneer é um jogo multiplayer onde até quatro jogadores controlam astronautas do século XXV perdidos em um sistema solar isolado. Para sobreviver, os jogadores devem coletar recursos e construir ferramentas, bases e veículos que os levarão até sete planetas gerados proceduralmente. Ou seja, nada é gerado previamente; cada ambiente descoberto será sempre único.

3 de 7 Em Astroneer, os jogadores devem encontrar formas de sobreviver em um sistema solar isolado — Foto: Divulgação/Steam Em Astroneer, os jogadores devem encontrar formas de sobreviver em um sistema solar isolado — Foto: Divulgação/Steam

2. Breathedge

Dentre os games de exploração espacial, Breathedge é uma aventura de sobrevivência que se destaca pelo seu teor humorístico. Após sua nave sofrer um acidente repentino, que deixa parte dos sistemas inoperantes, o protagonista da história precisa investigar destroços e criar ferramentas úteis para se manter vivo. Como se isso não bastasse, o astronauta ainda se envolve em uma conspiração global e só pode contar com a ajuda de um aliado inusitado: uma galinha imortal.

O game da RedRuins Softworks está à venda para os consoles Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S por até R$ 133,90. Já usuários de PC podem baixá-lo por R$ 47,49 via Steam, Epic Games Store ou GOG, enquanto assinantes do Xbox Games Pass têm acesso gratuito.

4 de 7 Em Breathedge, a única ajuda do personagem principal é uma galinha imortal — Foto: Divulgação/Steam Em Breathedge, a única ajuda do personagem principal é uma galinha imortal — Foto: Divulgação/Steam

Outer Wilds é uma produção de mistério e investigação criada pela Mobius Digital. Como novo recruta do programa espacial Outer Wilds Ventures, o jogador viaja pelo universo em busca de vestígios de uma raça alienígena chamada Nomai. O astronauta, no entanto, fica preso em um loop temporal infinito, reiniciado a cada 22 minutos devido à explosão do sol local. Quando o ciclo começa novamente, a única coisa remanescente é o conhecimento adquirido até então, permitindo continuar a busca por uma saída.

É possível obter Outer Wilds para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e computadores Windows. A versão para PC custa aproximadamente R$ 48 na Steam e na Epic Games Store. Fora isso, o game faz parte do catálogo do Xbox Game Pass e do PS Plus.

5 de 7 Outer Wilds é jogo de exploração espacial onde o jogador fica preso em loops de 22 minutos — Foto: Divulgação/Mobius Digital Outer Wilds é jogo de exploração espacial onde o jogador fica preso em loops de 22 minutos — Foto: Divulgação/Mobius Digital

FTL: Faster Than Light é um simulador de espaçonave com aspectos de roguelike, como a geração procedural de cenários. Isso significa que, enquanto navega pela galáxia, você pode se deparar com adversidades a qualquer momento, inclusive chuvas de meteoros e inimigos capazes de danificar e até destruir sua embarcação sideral. Fora isso, o charme da obra está no sistema de administração de recursos, que obriga o jogador a distribuir energia, comida e tarefas da tripulação.

Desenvolvido e publicado em 2012 pelo estúdio independente Subset Games, o jogo está à disposição para Xbox One, Xbox Series X/S, iOS, Windows, Mac ou Linux. A versão para computadores custa R$ 16,99 via Steam, Epic Games Store, GOG ou Origin.

5. Observation

Assim como Outer Wilds, Observation aposta na resolução de puzzles para proporcionar uma experiência singular aos amantes de sci-fi. Ambientado em 2026, a história do thriller começa quando um evento misterioso causa o desaparecimento de quase toda a tripulação de uma estação espacial. Contudo, em vez de acompanhar os acontecimentos sob a perspectiva de um humano, o jogador controla a inteligência artificial chamada S.A.M., essencial para abrir portas, ativar ferramentas e outras atividades que ajudarão a única sobrevivente da tragédia a encontrar respostas.

Observation, da No Code e Devolver Digital, pode ser comprado para PS4 e PS5 por R$ 124,50 e para Xbox One e Xbox Series X/S por R$ 92,45. Já a versão para PC sai por R$ 47,49 no Steam Epic Games Store ou GOG. O jogo também consta no catálogo da PS Plus.

6 de 7 Em Observation, o jogador assume o papel de S.A.M, a inteligência artificial da estação espacial — Foto: Divulgação/Steam Em Observation, o jogador assume o papel de S.A.M, a inteligência artificial da estação espacial — Foto: Divulgação/Steam

Em Kerbal Space Program, o objetivo é gerenciar o programa espacial de uma raça alienígena, os Kerbals. Com estilo de simulador, o título oferece uma gama de peças que podem ser combinadas de diversas maneiras para projetar e montar foguetes, além de outros veículos. Vale ressaltar ainda que todas as mecânicas são baseadas em física real, então cabe ao jogador também pilotar cuidadosamente para levar os pequenos aliens em segurança aos demais planetas e luas do "Sistema Kerbol".

O título foi desenvolvido pelo designer brasileiro Felipe Falanghe, em colaboração com a agência Squad, e lançado para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Wii U, além de computadores (PC, Mac e Linux). Uma sequência produzida pela Intercept Games tem lançamento previsto para 2023.

7. Heavenly Bodies

Em vez de combater alienígenas ou proteger galáxias, o desafio de Heavenly Bodies é viver em gravidade zero. Sozinho ou com a ajuda de um amigo no multiplayer cooperativo, o jogador deve completar uma lista de tarefas que inclui montar telescópios, conectar antenas de transmissão e consertar painéis solares de uma estação espacial. Dessa forma, é necessário usar as teclas direcionais do teclado ou das alavancas do controle, movendo os braços do seu astronauta para se agarrando onde for possível.

Heavenly Bodies foi lançado em dezembro de 2021 pela 2pt Interactive para PS4, PS5 e computadores com Windows e macOS, via Steam, onde sai por R$ 37,99.

Embora tenha sido indicado ao prêmio de Jogo do Ano no The Game Awards (2019), este RPG que mistura ação e ficção científica merece mais destaque. A trama de The Outer Worlds se passa em um mundo dominado por megacorporação, onde um protagonista sem nome acaba de despertar da hibernação em uma nave perdida no espaço. O jogador deve optar por se tonar um herói ou vilão, visto que cada escolha moral libera novos diálogos e eventos alternativos que definirão o destino de Halcyon — a colônia mais distante da Terra.

Um detalhe importante é que a Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas) incluiu localização em português brasileiro em The Outer Worlds. O game é compatível com os consoles Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Além disso, está disponível para PC através do Steam, Epic Games Store, GOG e Xbox Game Pass.