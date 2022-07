Amazon Prime Day 2022: 5 dicas para encontrar as melhores ofertas

Além das ofertas do Amazon Prime Day 2022, os consumidores também podem encontrar cupons que garantem maiores descontos na Loja de Cupons ou pelo app para Android e iOS. Para auxiliar os consumidores a planejarem suas compras, o TechTudo preparou uma lista com cinco dicas para encontrar as melhores ofertas no site da varejista.

1 de 6 Amazon Prime Day 2022 reúne diversas ofertas no mês de julho — Foto: Lucas Santos/TechTudo Amazon Prime Day 2022 reúne diversas ofertas no mês de julho — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Amazon brasileira é realmente confiável? Dê sua opinião no Fórum do TechTudo

1. Seguir as ofertas favoritas

Para ter mais conforto durante as compras no Amazon Prime Day 2022, os consumidores podem agendar notificações de quando alguma promoção está ativa no site. Na página inicial do site de varejo é necessário entrar em “Ofertas do Dia”. Por lá, é possível encontrar uma seleção de produtos de diversas categorias que estão com preço promocionais.

No menu do lado esquerdo é possível selecionar o campo “Próximas”, que indica as ofertas que ainda entrarão em atividade no site. A Amazon estipula o horário que a oferta estará disponível, mas o usuário pode clicar no botão “Seguir oferta”, logo abaixo do produto escolhido. Selecionando a opção, o usuário será notificado quando a promoção estiver ativa.

2 de 6 Na página de "Ofertas e Promoções" é possível acompanhar quais produtos vão entrar em promoção — Foto: Reprodução/Amazon Na página de "Ofertas e Promoções" é possível acompanhar quais produtos vão entrar em promoção — Foto: Reprodução/Amazon

2. Usar a página inicial do evento

As ofertas do Amazon Prime Day 2022 ocorrem entre os dias 12 e 13 de julho, mas os consumidores já podem encontrar alguns produtos e campanhas que já estão ativas. As ofertas antecipadas incluem serviços oferecidos pela Amazon, como filmes populares no Prime Video, jogos gratuitos no Amazon Prime Gaming e plano de assinatura gratuita por quatro meses no Amazon Music Unlimited. Além disso, também é possível encontrar produtos que podem ser adquiridos no e-commerce.

3 de 6 Na página inicial do Prime Day os consumidores já podem encontrar as ofertas adiantadas pela Amazon — Foto: Reprodução/Amazon Na página inicial do Prime Day os consumidores já podem encontrar as ofertas adiantadas pela Amazon — Foto: Reprodução/Amazon

3. Entender os tipos de ofertas disponíveis

Assim como praticado no Amazon Prime Day do ano passado, a expectativa é de que a Amazon divida as ofertas em três categorias: Ofertas Uau!, Oferta Relâmpago e Oferta Prime Day. As promoções da categoria “Uau” incluem produtos em quantidade limitada com desconto válido por até seis horas. Para planejar suas compras, o consumidor consegue acompanhar, por meio de um termômetro visual, a disponibilidade de estoque do item.

Em “Oferta Relâmpago”, os usuários encontram produtos em quantidade limitada e com descontos que duram até 12 horas. Como na categoria “Oferta Uau!”, o consumidor também consegue acompanhar a disponibilidade dos produtos. Já em “Oferta Prime Day”, os descontos podem permanecer ativos entre 24 e 48 horas, conforme a duração do estoque. Além das categorias de ofertas acima, é possível que a Amazon inclua novas promoções durante o Amazon Prime Day 2022. Os detalhes podem ser acompanhados diretamente na página dedicada ao evento.

4 de 6 Amazon Prime Day 2022 será realizado nos dias 12 e 13 de julho e traz diversas ofertas — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo Amazon Prime Day 2022 será realizado nos dias 12 e 13 de julho e traz diversas ofertas — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo

4. Ficar atento à quantidade disponível

As ofertas do Amazon Prime Day 2022 ocorrem durante dois dias e com estoque limitado para alguns produtos. Para auxiliar os consumidores durante a seleção das ofertas, a Amazon indica quantos % do produto com estoque limitado já foi vendido. Essa barra indicativa pode ser vista logo abaixo do preço do artigo escolhido e ajuda o consumidor a ficar atento à quantidade disponível.

5 de 6 Os produtos com estoque limitado no Prime Day possuem um indicativo de quantos % já foram vendidos — Foto: Reprodução/Amazon Os produtos com estoque limitado no Prime Day possuem um indicativo de quantos % já foram vendidos — Foto: Reprodução/Amazon

5. Usar cupom de desconto

Além das ofertas aplicadas aos produtos no Amazon Prime Day 2022, os consumidores podem obter mais descontos utilizando cupons disponibilizados pela Amazon. O e-commerce possui uma área específica para encontrar os descontos extras na “Loja de Cupons”. Por lá é possível encontrar redução no preço de artigos para casa e jardim, eletrônicos, beleza e cuidados pessoais, alimentos e bebidas, pet shop, livros, etc.

Após acessar a Loja de Cupons da Amazon, o usuário precisa escolher o produto disponível e clicar em “Destacar Cupom”. Com o cupom destacado, é necessário acessar a página do produto e adicioná-lo ao carrinho para efetuar a compra. Feito isso, o desconto escolhido pelo consumidor será aplicado na finalização do pedido.

6 de 6 Na Loja de Cupons é possível garantir maiores descontos para comprar produtos no Amazon Prime Day — Foto: Lucas Santos/TechTudo Na Loja de Cupons é possível garantir maiores descontos para comprar produtos no Amazon Prime Day — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Além da Loja de Cupons, a Amazon também promete liberar cupons de descontos exclusivos para o aplicativo durante o Prime Day 2022. O app Amazon Shopping pode ser baixado gratuitamente pelas lojas Google Play Store e App Store. Os usuários que realizarem a primeira compra pelo aplicativo também podem garantir uma oferta de R$ 20.

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022