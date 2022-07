Amazon Prime Day 2022: 6 dicas para se preparar para o evento de descontos

O Amazon Prime Day 2022 acontecerá nos dias 12 e 13 de julho e reúne milhares de ofertas exclusivas para os assinantes do serviço Amazon Prime . Os descontos contemplam categorias como eletrônicos, livros, produtos para cozinha e para casa, brinquedos, roupas, informática e jogos. A grande expectativa para a data, entretanto, é de que os dispositivos Amazon , como Echo Dot, Kindle e Fire TV Stick , estejam com preços reduzidos. A promoção também é muito aguardada por amantes de livros, já que o Prime Day costuma trazer títulos com preços mais em conta.

Para que os consumidores possam aproveitar melhor as promoções durante as 48 horas do evento, o TechTudo preparou uma lista com seis dicas para você se preparar para o Amazon Prime Day 2022. Confira a seguir e saiba como aumentar suas chances de conseguir boas ofertas.

1 de 7 Amazon Prime Day 2022 acontecerá nos dias 12 e 13 de julho — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo Amazon Prime Day 2022 acontecerá nos dias 12 e 13 de julho — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo

1. Assine o Prime gratuitamente por 30 dias

Para aproveitar as ofertas e frete grátis dos produtos no Prime Day 2022, é necessário ser assinante do serviço Prime. A assinatura custa R$ 14,90 por mês ou R$ 110 por ano, dependendo do plano escolhido. Os usuários que não são membros Prime podem testar a plataforma por 30 dias grátis, o que é uma boa opção para ter acesso aos descontos do evento sem precisar pagar nada.

2 de 7 Assinatura da Amazon Prime permite teste gratuito pelo período de 30 dias — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia Assinatura da Amazon Prime permite teste gratuito pelo período de 30 dias — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

2. Atualize seus métodos de pagamento

Um truque importante para otimizar o processo de compra é manter as formas de pagamento atualizada. Usuários que já possuem conta há muito tempo na Amazon devem conferir, por exemplo, se os cartões de crédito salvos no perfil estão dentro do período de validade.

3 de 7 Atualização de dados na conta da Amazon — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia Atualização de dados na conta da Amazon — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

Caso seu perfil seja novo, é importante adicionar uma forma de pagamento. Se possível, opte pelo cartão de crédito virtual, que é mais seguro para transações na Internet. Assim, você protege suas informações bancárias ao mesmo tempo que diminui o tempo de finalização da compra e corre menos risco de perder bons descontos.

3. Instale o aplicativo Amazon Shopping

Neste ano o aplicativo da Amazon, disponível para Android e iPhone (iOS), vai enviar notificações sobre os produtos desejados e recomendações personalizadas de acordo com as pesquisas e compras recentes. Com ele, fica mais fácil acompanhar promoções e ofertas disponíveis por tempo limitado. Para instalar o app, busque por "Amazon Shopping" na Google Play Store ou na App Store, conforme o sistema operacional do seu celular.

4 de 7 Amazon Shopping é o aplicativo de compras da Amazon — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia Amazon Shopping é o aplicativo de compras da Amazon — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

4. Adicione produtos ao carrinho com antecedência

Adicionar os produtos desejados no carrinho com antecedência evita que você perca tempo procurando o item correto e corra o risco de perder uma promoção. Por isso, se você já tem em mente o que pretende adquirir no Amazon Prime Day, adicione todos os itens ao seu carrinho e acompanhe de forma mais prática se eles estão com algum desconto.

5 de 7 Carrinho de compras do site da Amazon — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia Carrinho de compras do site da Amazon — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

5. Habilite o recurso “Compra com 1-clique”

O recurso "Compra com 1-clique" permite vincular uma forma de pagamento aos seus endereços salvos para agilizar o processo de conclusão de uma transação no site. No Prime Day 2022, a função pode ser útil para garantir ofertas relâmpago antes que os produtos esgotem, por exemplo.

6 de 7 Amazon agiliza processo de compra com um único clique — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia Amazon agiliza processo de compra com um único clique — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

Para habilitar essa configuração, insira um endereço padrão e um método de pagamento em seu perfil. Feito isso, a Amazon utilizará essas informações quando você clicar no botão “Comprar agora com 1 clique” na página do produto.

6. Instale o Amazon Assistant

O Amazon Assistant é uma ferramenta que analisa suas buscas e compras na Internet e recomenda um item desejado ou equivalentes no site da Amazon. O serviço também auxilia a comparar preços. A extensão pode ser instalada em qualquer computador nos navegadores compatíveis, como Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox e Google Chrome. O Amazon Assistant está disponível no celular, mas apenas para dispositivos Android, na Google Play Store.

7 de 7 Recurso da Amazon recomenda produtos com base nas compras online feitas pelo usuário — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia Recurso da Amazon recomenda produtos com base nas compras online feitas pelo usuário — Foto: Reprodução/Gabrielle Garcia

Com informações de: Cnet, Pcmag e Amazon

