Amazon Prime Day 2022: veja caixas de som e fones de ouvido com desconto

1 de 10 Fones de ouvido e caixas de som aparecem com desconto no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Fones de ouvido e caixas de som aparecem com desconto no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

A Wind 2, da JBL, é uma caixa de som que apresenta um design redondo e espaço na parte superior para encaixar alças. A caixinha traz um visor LED no centro do produto que mostra a estação escolhida e a quantidade de bateria restante. Anteriormente vendida pela varejista por R$ 232, o produto terá um desconto de 20% durante o Amazon Prime Day e pode ser adquirida a partir de R$ 184. Ela conta com botões power e multimídia na parte lateral e acompanha um encaixe que auxilia no transporte do aparelho até mesmo em bicicletas.

A ficha técnica fica completa com resistência à água, conexão Bluetooth e slot de cartão de memória microSD. Com dimensões que abrangem 18 x 12 cm, o item promete autonomia de bateria de até dez horas e potência de 5 W. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a conexão Bluetooth rápida, mas criticam a potência da caixa.

2 de 10 JBL Wind 2 acompanha encaixe para transporte em bicicletas — Foto: Divulgação/JBL JBL Wind 2 acompanha encaixe para transporte em bicicletas — Foto: Divulgação/JBL

2. JBL Wave 300TWS – de R$ 463 por R$ 431

O Wave 300TWS, da JBL, é um fone intra-auricular de funcionamento sem fio. Os fones funcionam por meio do pareamento Bluetooth com um smartphone, e contém um microfone embutido que permite ao usuário atender ligações sem precisar usar as mãos. O dispositivo promete uma autonomia de bateria de seis horas para funcionamento ininterrupto, embora o estojo possa fornecer até 20 horas de carga. Com um preço anterior de R$ 463, o item tem um desconto de 7% no Amazon Prime Day e é visto por cifras a partir de R$ 431.

O sistema interno admite um recurso chamado de Dual Connect, isto é, a possibilidade de utilizar um único fone sem ligar o outro. O design permite controlar o aparelho pelo toque dos dedos, e resistência à água. Já o hardware confere uma resposta de frequência 20 Hz a 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa performance do aparelho. Porém, criticam o design rígido quando em contato com a orelha e o preço elevado.

3 de 10 JBL Wave 300TWS aparece com desconto no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Divulgação/JBL JBL Wave 300TWS aparece com desconto no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Divulgação/JBL

3. JBL Tune 230NCTWS – de R$ 699 por R$ 489

O Tune 230NCTWS, da JBL, oferta design preto tanto no estojo quanto em cada um dos fones intra-auriculares. O produto apresenta funcionamento sem fio em virtude da conexão Bluetooth, compatível com smartphones. O periférico tem um preço original de R$ 699, mas ganha um desconto de 30% no Amazon Prime Day e poderá ser adquirido por R$ 489. Cada fone apresenta um microfone embutido, recurso imprescindível para usuários que desejam atender ligações ou até realizar videochamadas. O design intra-auricular configura acabamento nas cores laranja e cinza e acompanha borrachinhas extras e um cabo USB para recarregar o estojo.

A fabricante garante a presença da tecnologia de cancelamento de ruído, o que proporciona maior imersão nas músicas. O sistema interno dispõe de uma autonomia de bateria de até 40 horas, resposta de frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz, e recurso Dual Connect para ligar apenas um fone em vez dos dois. O acabamento externo fornece resistência à água, uma característica ideal para praticantes de esportes. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a reprodução fiel das músicas.

4 de 10 JBL Tune 230NCTWS está mais barato no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Divulgação/JBL JBL Tune 230NCTWS está mais barato no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Divulgação/JBL

4. Monitor de Áudio Edifier R1000T4 – de R$ 799 por R$ 699

O monitor de áudio R1000T4, da Edifier, acompanha duas caixas com dimensões de 35 x 25 cm cada uma. O produto oferta um alto-falante para cada uma das caixas, ambos com potência de 12 W. O item era comercializado anteriormente por R$ 799 pela varejista, mas tem um desconto de 13% em meio ao Amazon Prime Day e pode ser visto por cifras a partir de R$ 699. Com tecnologia plug-and-play para funcionamento sem configuração prévia, o design da parte posterior da caixa agrega um painel de controle com botão power, controles de volume, e entrada RCA dupla para conectar-se a dispositivos a outros dispositivos.

O funcionamento do periférico ainda garante reprodução sonora amplificada, sendo adequado para home studio, escritório, e até mesmo para utilização doméstica. Além disso, conta com uma resposta de frequência mediana, que oscila entre 75 Hz e 18 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom acabamento do material e a utilização das caixas em casa. Porém, criticam a baixa frequência disponibilizada.

5 de 10 Edifier R1000T4 possui amplificador otimizado, que foi categorizado para a classe-D — Foto: Divulgação/Edifier Edifier R1000T4 possui amplificador otimizado, que foi categorizado para a classe-D — Foto: Divulgação/Edifier

A SoundCore Mini 2, da Anker, é uma caixa de som compacta, confeccionada na cor preta. O design traz um alto-falante na parte superior do corpo, enquanto a inferior apresenta botões para o controle multimídia, power e configuração Bluetooth. O produto é geralmente comercializado por R$ 259, mas ganhou um desconto de 31% no Amazon Prime Day e passará a ser visto por R$ 179. Com uma autonomia de bateria de até 15 horas, o eletrônico disponibiliza uma potência de 6 W, valor que se encaixa dentro da média para caixas de som portáteis.

Além disso, promete resistência à água até 30 minutos em uma imersão total de 1 metro. O software do produto foi confeccionado para permitir ao usuário a capacidade de conectá-lo à outra caixa de mesmo modelo, e assim, reproduzir música com o dobro da potência ofertada. As dimensões do equipamento são de 6 x 8 cm, enquanto a resposta de frequência alcança de 75 Hz a 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o design compacto, pois facilita o transporte. No entanto, relatam que a autonomia de bateria não condiz com a anunciada.

6 de 10 SoundCore Mini 2 possui resistência à água — Foto: Divulgação/Anker SoundCore Mini 2 possui resistência à água — Foto: Divulgação/Anker

A R1080BT, da Edifier, configura um par de caixas de som, confeccionadas inteiramente em preto e com dimensões com cerca de 28 x 25 cm. O produto oferece um alto-falante com potência de 12 W em cada uma das caixas, que podem ser pareadas via Bluetooth pelo celular. O periférico é costumeiramente vendido por cifras a partir de R$ 869 na varejista, mas está com um desconto de 22% no Amazon Prime Day e será comercializado por R$ 679.

O fabricante promete conectividade Bluetooth para celulares, entrada auxilia e line para conexão, e um design superior com botões power e de volume. O acabamento em madeira 100% MDF pode auxiliar no combate a interferências sonoras e ruídos desagradáveis. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o acabamento e os sons nítidos. Contudo, criticam a ausência de controle remoto.

7 de 10 Caixa de som Edifier R1080BT promete botões power e de volume na parte de cima do design — Foto: Divulgação/Edifier Caixa de som Edifier R1080BT promete botões power e de volume na parte de cima do design — Foto: Divulgação/Edifier

7. Pulse Portátil Wave 2 – de R$ 289 por R$ 269

O Wave 2, da Pulse, é uma caixa de som com design vertical cilíndrico, confeccionada na cor preta. O alto-falante com 20 W de potência engloba quase todo o corpo do dispositivo, enquanto aborda uma alça de nylon com elastano no topo para facilitar o transporte do aparelho. O periférico é geralmente vendido por R$ 289, mas no Amazon Prime Day passa a ser visto por a partir de R$ 269. Contém botões pelo prolongamento do corpo, que envolvem funções power, administração de volume e configuração de conectividade sem fio. A parte de baixo reserva um espaço dedicado para uma porta de conexão USB, outra P2 para conectar-se com fones de ouvido, e um slot para cartão de memória microSD.

O diferencial desta caixa é o recurso de iluminação LED, presente nas extremidades de cada ponta. É possível utilizar a caixa de som como alto-falante para ligações telefônicas, o que pode agradar alguns públicos. Com uma resposta de frequência padrão de 150 Hz a 20 mil Hz, o item promete uma autonomia de bateria de até 2.200 mAh, e um alcance de 10 metros para o pareamento via Bluetooth. Ela ainda traz dimensões de 23 x 10 cm. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários destacam os graves nítidos reproduzidos pelo alto-falante.

8 de 10 Pulse Wave 2 promete autonomia de até dez horas de reprodução — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Pulse Wave 2 promete autonomia de até dez horas de reprodução — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O WH-1000XM4, da Sony, é um fone que oferece design confeccionado na cor bege. Cada uma das conchas traz acolchoamento em tecido sintético, assim como o topo do arco da cabeça, uma característica importante que pode aumentar o conforto do usuário. O periférico é normalmente comercializado por cifras em torno de R$ 2.182, mas tem um desconto de 14% no Amazon Prime Day e poderá ser adquirido a partir de R$ 1.879. O produto permite o funcionamento sem fio em virtude do pareamento via Bluetooth. Cada concha disponibiliza tecnologia dedicada para promover o cancelamento de ruído e garantir a maior imersão possível na música.

Além disso, dispõe de microfones embutidos para permitir ligações enquanto estiver conectado com o smartphone. A fabricante informa que o sistema interno apresenta uma autonomia de bateria de até 30 horas, e uma resposta de frequência entre 4 Hz e 40 mil Hz. Uma das conchas ainda oferta uma porta de conexão USB para alimentação do eletrônico. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design elegante e a autonomia de bateria duradoura.

9 de 10 Sony WH-1000XM4 garante funcionamento sem fio, compatível com dispositivos móveis — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Sony WH-1000XM4 garante funcionamento sem fio, compatível com dispositivos móveis — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O Earbuds 105, da Motorola, é um fone intra-auricular de conexão P10, compatível com smartphones, desktops e notebooks. Com um cabo de 120 cm de comprimento, o periférico foi projetado em um design ergonômico para promover maior conforto e percepção ao usuário. O modelo costuma ser vendido pela varejista por cerca de R$ 59, mas está com um desconto de 41% durante o Amazon Prime Day e poderá ser visto por R$ 34.

O produto contém um microfone embutido, o que facilita para usuários que preferem realizar chamadas de voz sem desconectar os fones. A fabricante promete tecnologia de cancelamento de ruído para aumentar o nível de imersão na música. O sistema interno garante uma resposta de frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 3,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa performance do dispositivo. Porém, criticam a fragilidade presente no acabamento do material, o que pode diminuir a durabilidade do item.

10 de 10 Motorola Earbuds 105 possui design intra-auricular e um cabo com 120 cm — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Earbuds 105 possui design intra-auricular e um cabo com 120 cm — Foto: Divulgação/Motorola

