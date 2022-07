Amazon Prime Day 2022: videogames e acessórios gamer aparecem em oferta

1 de 9 Xbox Series S está em promoção no Amazon Prime Day 2022; veja mais ofertas para os gamers — Foto: Murilo Molina/TechTudo Xbox Series S está em promoção no Amazon Prime Day 2022; veja mais ofertas para os gamers — Foto: Murilo Molina/TechTudo

1. Cadeira Gamer Warrior GA182 — de R$ 799 por R$ 719

O modelo Warrior Tongea Black, da Multilaser, é uma cadeira gamer que possui uma cor preta única. Ela conta com o apoio circular para braços e apresenta material sintético. A cadeira é uma opção para quem procura modelos ergonômicos e confortáveis para usos prolongados, permitindo maior jogabilidade com menos desgaste. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, os compradores destacaram a facilidade de montagem.

Para completar, ele também traz um mecanismo borboleta de regulagem de altura, e o sistema de gás lift para a elevação da cadeira. Já a sua base conta com rodas de nylon 50 mm que suportam um peso de até 120 kg e ajuste de inclinação em até 15 graus. Na promoção do Prime Day, a cadeira está disponível por R$ 719, desconto de R$ 80 em relação ao preço original de R$ 799.

2 de 9 A cadeira Gamer Warrior GA182 é um modelo ergonômico e conta com apoio para os braços estofados — Foto: Divulgação/Warrior A cadeira Gamer Warrior GA182 é um modelo ergonômico e conta com apoio para os braços estofados — Foto: Divulgação/Warrior

O Xbox Series S é um console de entrada da Microsoft lançado em novembro de 2020, junto com o Xbox Series X. Apesar de ser mais modesto do que o “irmão”, ele pode ser uma boa opção para quem procura um console mais acessível. O aparelho oferece uma resolução de 1440p, podendo chegar a 8K, Dolby Vision HDR e conta com uma unidade de armazenamento menor, com um SSD de 512 GB de espaço.

Uma das características marcantes dos aparelhos é a estrutura Xbox Velocity, que promete uma velocidade de carregamento. Além do mais, a estrutura permite o uso da função Quick Resume, permitindo alternar vários games ao mesmo tempo, e reiniciar cada jogo exatamente do ponto onde parou. Avaliado em 4,9 pelos compradores, o console está com 26% de desconto na Amazon e está disponível por R$ 1.949 — oferta de R$ 700.

3 de 9 Xbox Series S é o console de nova geração de maior custo-benefício atualmente — Foto: Divulgação/Microsoft Xbox Series S é o console de nova geração de maior custo-benefício atualmente — Foto: Divulgação/Microsoft

A ThunderX3 EC3 é uma cadeira gamer que apresenta almofadas de espuma para lombar e nuca, e contém design mais largo no quadril. A cadeira conta com cor preta em um material sintético costurado com fibra de carbono, mas com a logo da marca bem evidente em cores de tonalidades azul neon. No Amazon Prime Day, a cadeira está com 28% de desconto e pode ser adquirida por preços que partem de R$ 1.280, ou seja, ficou R$ 505 mais barata.

Os braços são mais curtos e sem acolchoamento, enquanto o assento suporta até 150 kg e oferece duas alavancas: uma para regulagem de altura e outra para o encosto ajustável em até 180 graus. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores apontaram o conforto proporcionado pelas almofadas. No entanto, outros relatam que o acabamento é barulhento e não é muito resistente.

4 de 9 ThunderX3 EC3 suporta até 150 kg — Foto: Divulgação/ThunderX3 ThunderX3 EC3 suporta até 150 kg — Foto: Divulgação/ThunderX3

O Nintendo Switch foi lançado em 2017 com o foco de trazer para o mercado um console que possibilita a oportunidade de trazer um console fixo e portátil ao mesmo tempo. O videogame ainda permite conectar um monitor, visor ou televisão da mesma forma que os dispositivos tradicionais. A bateria do console dura entre 4,5 a 9 horas.

Além do console principal, a embalagem tem uma dock de carregamento com saída HDMI para facilitar conectar o console na TV, além de porta USB-A 2.0. Na caixa também acompanha o Joy-Con, controles que ficam dos dois lados do console e podem ser colocados no suporte (grip) para melhor ergonomia. Os joysticks também vêm com cordinhas para não caírem fácil. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas, o console pode ser comprado com 19% de desconto, sendo encontrado por cifras que partem de R$ 2.350, oferta de R$ 549.

5 de 9 Nintendo Switch aparece com desconto no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Unsplash/Ke Vin Nintendo Switch aparece com desconto no Amazon Prime Day 2022 — Foto: Unsplash/Ke Vin

5. Cadeira Gamer PCYes Mad Racer V16 — de R$ 3.827 por R$ 2.299

A Mad Racer V16 é uma cadeira gamer robusta da PCYes e também pode ser uma ótima opção para pessoas que passam muito tempo em frente ao computador. A cadeira possui uma almofada para apoiar a lombar, um encosto para o pescoço e suporte para os pés. De acordo com a fabricante, ela consegue reclinar até 135 graus, conta com apoio de braço ajustável em diversas posições e é revestida com couro legítimo acolchoado.

O modelo promete suportar até 180 kg com ajuste de altura feito por pistão a gás. Os consumidores avaliaram o produto com 3,9 de 5 estrelas na Amazon, que ressaltam a qualidade do material. No entanto, outros reclamam do tamanho e da dificuldade de montar o equipamento. Durante os dias da promoção, a Mad Racer V16 é oferecida com 40% de desconto do seu valor original, ficando disponível por R$ 2.299, ou seja, está R$ 1.528 mais barata.

6 de 9 A estrutura da PCYes Mad Racer V16 é de metal com espuma moldada — Foto: Divulgação/PCYes A estrutura da PCYes Mad Racer V16 é de metal com espuma moldada — Foto: Divulgação/PCYes

O Cloud Chat é um headset da HyperX voltado para PS4. Ele pode ser ideal para quem busca mais conforto e imersão durante as partidas. O acessório se adapta de maneira fácil e conta com um driver de 40 mm que promete um som limpo e sem chiados. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o acessório se destaca pela qualidade e custo-benefício.

O microfone possui cancelamento de ruído e pop filter, função que reduz o barulho da respiração e demais sons que podem atrapalhar a comunicação. Almofadas com espuma grossa fica perfeita e controles no frio com botões para ajustar o volume de seu headset e também do microfone. Com 10% de desconto na Amazon, o aparelho fica disponível por R$ 99.

7 de 9 HyperX Cloud Chat tem concha apenas em um dos lados — Foto: Divulgação/HyperX HyperX Cloud Chat tem concha apenas em um dos lados — Foto: Divulgação/HyperX

7. Turtle Beach Recon 50X — de R$ 339 por R$ 199

O Turtle Beach Recon 50X é uma opção para quem procura um headset versátil. O acessório é compatível com PS4 e PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, com entrada 3,5 mm, dispositivos móveis e tablets com conexão 3,5 mm. De acordo com o fabricante, o microfone possui alta sensibilidade e é capaz de captar a voz de forma alta e clara.

Já outro ponto positivo do produto, de acordo com os compradores, é na existência de botões de volume e de ativação do microfone presente em seu fio. Além disso, o acessório possui um fio de 1,20 metro, uma frequência de alto-falante de 20 Hz. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, o 50X está com 41% de desconto e pode ser adquirido por R$ 199.

8 de 9 O Turtle Beach Recon 50X possui um fio de 1,20 m, uma frequência de alto-falante de 20 Hz — Foto: Divulgação/Turtle Beach O Turtle Beach Recon 50X possui um fio de 1,20 m, uma frequência de alto-falante de 20 Hz — Foto: Divulgação/Turtle Beach

8. Headset Sem Fio Pulse 3D — de R$ 599 por R$ 469

O Pulse 3D é o fone de ouvido oficial da Sony para PlayStation 5 (PS5). O modelo também funciona no PlayStation 4 (PS4), em PCs e celulares, mas via conexão por cabo. Apesar de ser um fone no estilo on-ear, o fabricante afirma que o acessório foi pensado para ser confortável. Vale lembrar que o item não tem cancelamento de ruído ativo e o único isolamento é do tipo passivo.

O headset possui controle para que o usuário possa equilibrar o volume de saída de som entre as partidas e um botão mudo similar ao do DualSense, no qual é possível tocar para que o dispositivo desligue imediatamente os dois microfones de captação de voz. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, o fone se destaca pela qualidade sonora e pela resistência após determinado tempo de uso. Durante o Prime Day, ele pode ser adquirido por R$ 469.

9 de 9 Pulse 3D tem design que segue o PS5 e não possui cancelamento de ruído ativo — Foto: Divulgação/Sony Pulse 3D tem design que segue o PS5 e não possui cancelamento de ruído ativo — Foto: Divulgação/Sony

