Aplicativo para MEI: 8 apps essenciais que você deveria usar

Apps para MEI (Microeemprendedor Individual) estão disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ) e contam com ferramentas que podem facilitar o gerenciamento de negócios. Os serviços podem ser úteis para uma série de atividades recorrentes a trabalhadores freelancer, como organizar demandas, criar relatórios, emitir notas e até mesmo regularizar pagamentos, como o de DAS . Assim, as plataformas podem ser de grande ajuda para prestadores de serviços autônomos e empreendedores de pequenos negócios. Veja, a seguir, uma lista com aplicativos para MEI .

O MEI é um aplicativo base voltado para os trabalhadores autônomos e desenvolvido pelo Governo Federal. Para usá-lo, basta inserir o CNPJ da empresa e, assim, ter acesso à situação dos pagamentos no ano selecionado. No app, é possível ver uma lista de documentos a vencer e em atraso, além de fazer emissão de DAS, consultar informações sobre o cadastro SIMEI e CNPJ, e preencher declaração anual do MEI. Também é possível fazer e acompanhar pedidos de restituição.

Em caso de dúvidas, também é possível tocar sobre o botão “Perguntas e respostas”, que dá acesso a um PDF com diversas informações a respeito do MEI e SIMEI.

2. Mais MEI

O aplicativo Mais MEI fornece um serviço completo para profissionais autônomos. No app, é possível emitir o DAS e acompanhar o histórico de contribuição, além de ter acesso ao cartão CNPJ e até mesmo checar benefícios MEI e materiais educativos. A plataforma também oferece ferramentas de declaração anual individual, alteração de dados MEI, baixa do CNPJ MEI e abertura do CNPJ MEI.

Ainda, o app conta com uma seção que conecta o profissional com outras empresas, como para solicitação de cartões de crédito, empréstimos, seguros de vida, planos de saúde, vendas online, certificado digital e até declaração do imposto de renda.

A versão Business do WhatsApp conta com opções que podem facilitar o contato entre o MEI e seus clientes. É possível, por exemplo, montar um perfil profissional completo, com informações de contato, site e localização. Também dá para configurar mensagens automáticas em momentos de ausência e até definir horários de atendimento.

Para criar uma conta no WhatsApp Business, além do número de celular, também é permitido usar o de telefone fixo. Assim, é possível ter duas versões do mensageiro instaladas no smartphone: uma para conversas privadas e outra para negócios — basta que os números sejam diferentes.

O Trello é um aplicativo muito útil para gerenciar demandas, e pode ser de grande ajuda para MEIs. A plataforma organiza tarefas por meio de cartões, que permitem que o usuário defina datas de entrega, faça checklists, inclua anexos e até adicione comentários. Também é possível criar e identificar os cards com etiquetas personalizadas, além de adicionar membros em cada um deles.

A ferramenta ainda envia notificações sobre a área de trabalho da empresa por e-mail. Dessa forma, o MEI pode ficar sempre por dentro das atividades já realizadas ou das que ainda estão em andamento.

O aplicativo Guiabolso ajuda o MEI a ter um maior controle da saúde financeira. A plataforma possui ferramentas que permitem categorizar gastos, agendar o pagamento de contas e até mesmo buscar serviços externos - como empréstimos, cartões de crédito, contas correntes, investimentos e seguros. Além disso, o aplicativo também cria relatórios personalizados, com dicas específicas para melhorar os ganhos e minimizar as perdas. Assim, é possível manter-se por dentro dos suas finanças de maneira simplificada.

O Google Keep é uma plataforma que ajuda a lembrar de tarefas e compromissos importantes. Se houver um trabalho a fazer ou uma reunião, basta definir um lembrete pata o app avisá-lo com antecedência. A interface da plataforma é simples e intuitiva, de forma que basta tocar no símbolo “+” para criar um cartão com um título e descrição.

No app, também dá para marcar cada card com um filtro diferente - o que vai facilitar que ele seja encontrado. Se quiser, ainda é possível criar desenhos e compartilhar lembretes com outros funcionários e MEIs.

O Google Agenda também pode ajudar a gerenciar compromissos, já que funciona como um calendário. O app permite alternar a visualização entre dia, semana e mês, e basta tocar no sinal de “+” para definir uma meta, lembrete, tarefa ou evento. Ao tocar na opção “dia”, é possível selecionar um horário específico e inserir um lembrete com avisos sonoros para a hora configurada - o que facilita a organização.

A Nubank possui conta PJ que pode ser aberta rapidamente pelo próprio aplicativo. Assim, o MEI só precisa inserir CNPJ e confirmar algumas informações para usar o serviço. O microempreendedor pode usar a conta para concentrar todas as informações financeiras do negócio, como receber valores e fazer pagamentos.

A NuConta PJ possui o botão “Minhas vendas”, que permite fazer cobranças imediatas. Também é possível fazer transferências via Pix, pagamentos de boletos, DAS, TEDs e depósitos. Além disso, você pode solicitar um cartão de débito e uma maquininha virtual NuTap, que permite ao MEI receber por meio de cartões de crédito e débito. Saiba mais sobre essa modalidade de conta.

Com informações de Gov.br e Nubank

