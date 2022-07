Aplicativo Play Premiado é golpe? Saiba como funciona app e se é seguro

O Play Premiado, app disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), afirma oferecer prêmios aos usuários que cumprirem missões no Spotify - como ouvir playlists e álbuns, por exemplo. Embora o app acumule mais de 50 mil downloads e tenha crescido em buscas no Google (dados do Google Trends ), a pontuação da plataforma no Google Play Store e na App Store é bastante negativa, e os comentários de usuários sugerem que ela não funciona. Além disso, o serviço tem levantado suspeitas de ser malicioso, funcionando como um app que rouba dados pessoais. Por isso a seguir, entenda como funciona o Play Premiado e se é seguro.

1 de 4 App Play Premiado é seguro? Saiba se o app que paga para ouvir música no Spotify oferece riscos — Foto: Letícia Rosa/TechTudo App Play Premiado é seguro? Saiba se o app que paga para ouvir música no Spotify oferece riscos — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

O que é Play Premiado?

Play Premiado é um app para celulares Android e iPhone (iOS) que promete pagar usuários que cumprirem missões musicais no Spotify, como escutar lançamentos, curtir artistas e ouvir playlists. De acordo com a descrição do serviço nas lojas de download, as recompensas são dadas em pontos, que podem ser trocados por produtos diversos, mas que não foram divulgados pelo app. Ainda, a plataforma garante que os usuários também concorrem a sorteios diários, semanais e mensais.

Esse tipo de sistema para ganhar dinheiro através de apps é bastante conhecido, e alguns são realmente legítimos, como o Google Opinion Rewards. As atividades podem mesmo ser pagas, pois a empresa que oferece as recompensas também recebe algo em troca, como respostas de pesquisas para marketing ou divulgação de serviços.

Mas afinal, o app realmente funciona?

De acordo com os testes realizados pelo TechTudo e por meio das notas e comentários nas lojas de apps, é possível concluir que o Play Premiado não cumpre o que promete. Até o momento, a média de pontuação do aplicativo é de 1,7 na Google Play Store e de 1,4 na App Store. O motivo das avaliações baixas são as diversas falhas que o aplicativo apresenta, e a principal delas é o erro de sincronização com a conta do Spotify, de modo que o usuário não tem como de fato usá-lo.

2 de 4 Interface do aplicativo Play Premiado, que já acumula mais de 50 mil downloads na Google Play Store, mas apresenta avaliação baixa. — Foto: Play Premiado/Google Play Store Interface do aplicativo Play Premiado, que já acumula mais de 50 mil downloads na Google Play Store, mas apresenta avaliação baixa. — Foto: Play Premiado/Google Play Store

Ao tentar conectar a conta do streaming de música no software de prêmios, o site dá erro e fecha, ou não exibe mais nada na tela. Assim, o usuário não consegue saber se houve a sincronização ou não - mas, de qualquer forma, a tela de início do serviço continua sem apresentar informações.

Além disso, outras guias do aplicativo também dão erro, ou, quando funcionam, o app informa não haver tarefas ou sorteios disponíveis. O único botão que realmente executa uma ação é o de tornar-se premium no Spotify, que direciona o usuário para uma página externa de assinatura da plataforma - o que deixou algumas pessoas com a dúvida de se o link não seria malicioso, como para phishing.

O Play Premiado é seguro de usar? Rouba dados?

O TechTudo entrou em contato com a PSafe, empresa de cibersegurança. Em resposta à reportagem, os especialistas disseram que não é possível determinar se o aplicativo é seguro nem se pode realizar ações perigosas, como roubar dados dos usuários.

"Os especialistas do dfndr lab avaliaram o aplicativo e o resultado foi inconclusivo, pois não encontramos todas as informações necessárias para atestar a segurança do app", escreveram em nota ao TechTudo.

Porém, embora não apresente riscos iminentes, o uso do app não é recomendado, uma vez que a segurança do serviço não pôde ser comprovada. Além disso, as avaliações de pessoas que já testaram o aplicativo comprovam que ele não funciona como deveria - o que pode servir de alerta. Em relação ao Play Premiado, caso você seja redirecionado para o link de assinatura no Spotify, o ideal é não inserir seus dados pessoais nem bancários na página.

Também vale ressaltar que é preciso estar atento, pois muitos apps apresentam recursos e benefícios que parecem interessantes, mas são apenas iscas para roubar dados ou propagar vírus e spam. Para se proteger, é preciso realizar ações que visam proteger o celular e dados pessoais. Por isso, evitar usar a mesma senha em várias plataformas e não conceder acessos desnecessários aos aplicativos, por exemplo, podem ser medidas úteis para evitar problemas de segurança.

3 de 4 Play Premiado é um dos apps mais baixados da categoria, mas é suspeito de oferecer riscos de segurança. — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Play Premiado é um dos apps mais baixados da categoria, mas é suspeito de oferecer riscos de segurança. — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

O app Play Premiado é o mesmo do site Lucrando Com Vídeos?

Ao buscar pelo termo "Play Premiado" no Google, é possível encontrar uma série de vídeos de youtubers explicando como usar o aplicativo e alegando que ele de fato funciona. Para entender se estavam relacionados ao app disponível na App Store e na Play Store, o TechTudo assistiu a alguns dos vídeos. Neles, os youtubers apresentam uma plataforma que supostamente pagaria usuários que assistissem a vídeos - mas, primeiro, seria necessário adquirir um curso com valores que começam em R$ 197.

De acordo com os youtubers e influencers, após a compra do curso, usuários ganhariam acesso à plataforma e, então, passariam a receber boas quantias por clipe assistido. Nos vídeos, que estão publicados no YouTube, o TechTudo identificou diversos comentários positivos, com usuários afirmando que "o suporte [da plataforma] é fantástico" e que estão ganhando "em torno de R$ 3 mil por mês". No entanto, em resposta a alguns desses comentários, outros usuários reclamam que o sistema, na realidade, é golpe, e que não conseguiram contato com o suporte.

O TechTudo testou, então, abrir os links indicados pelos youtubers. Um deles direciona o usuário para uma página de pagamento, com um pacote que custa R$ 197. Já o outro link envia o usuário para uma página com domínio “lucrandovideo.fun” - que, em teoria, seria a oficial da plataforma.

4 de 4 Site intitulado Play Premiado e app Play Premiado podem ser golpe; saiba mais — Foto: Reprodução/TechTudo Site intitulado Play Premiado e app Play Premiado podem ser golpe; saiba mais — Foto: Reprodução/TechTudo

A reportagem tentou descobrir a empresa dona do domínio em questão, mas não foi possível identificá-lo através de sites como ICANN Lookup. Porém, no ReclameAqui relacionado à página é possível encontrar uma grande quantidade de reclamações de pessoas que alegam não ter recebido estorno do cancelamento de compras, e outras que dizem não conseguir resgatar o dinheiro que supostamente a plataforma pagaria.

Até o momento, não é possível concluir se o app disponível nas lojas de celulares está de alguma maneira relacionado ao site “lucrandovideo.fun”, já que a reportagem não conseguiu identificar o criador do domínio. Ao que tudo indica, no entanto, segundo relatos de usuários na Internet, as duas opções não são funcionais. Portanto, o ideal aqui é evitá-las - principalmente se demandarem a compra de um curso e/ou serviço.

Com informações de ReclameAqui (1 e 2) e Google Trends

