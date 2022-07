Aplicativo que deixa o cabelo loiro: 4 opções para 'tingir' pelo celular

Usar aplicativo para deixar o cabelo loiro é uma opção interessante para quem deseja experimentar uma coloração diferente. O recurso serve principalmente para testar a nova cor antes de pintar as madeixas, mas também pode ser usado apenas por diversão. Há diversos apps que contam com este efeito, que pode ser aplicado em fotos ou até mesmo vídeos. A lista a seguir reúne quatro aplicativos para deixar o cabelo loiro. Todos são gratuitos e têm versões para Android e iPhone ( iOS ). Veja como funciona o recurso em cada plataforma e saiba como usar.

O efeito "Blond Hair" do TikTok deixa o cabelo loiro de forma automática no app de vídeos curtos. Basta abrir o aplicativo, procurar pelo filtro no campo de buscas e pressionar o botão "Usar este efeito" para visualizar o resultado - que é exibido mesmo sem a captura do vídeo. A opção é trend na rede social e acumula mais de 50 milhões de visualizações. Para salvar a foto, o ideal é fazer uma captura da tela no momento da gravação.

É importante ressaltar, porém, que o efeito é bastante impactado pela coloração real dos seus fios. Em cabelos já tingidos, a cor final não é exatamente em uma tonalidade de loiro, embora ainda seja possível ter uma ideia de como ficará as madeixas descoloridas.

O PicsArt é um aplicativo com diversos recursos para edição de fotos. A ferramenta de mudança de cor de cabelo fica dentro do menu "Retocar" > "Coloração", que aparece assim que você seleciona uma foto no app. Uma vez nela, o usuário pode selecionar a cor básica e ajustar a intensidade do tom e saturação.

Fora as cores pré-definidas, que incluem tons diversos, como loiro e ruivo, o app dispõe de uma roda de cor em que é possível configurar novas tonalidades. O recurso é gratuito, e você pode utilizar a configuração automática, que identifica via inteligência artificial o cabelo presente na fotografia.

O Hair Colour Changer é um aplicativo bastante simples em sua proposta de mudar a cor do cabelo. Nele, a pintura é feita manualmente pelo usuário, que pode aplicar zoom e corrigir eventuais erros com a ferramenta de borracha. O processo é mais lento do que a transformação automática, mas gera um resultado final melhor, especialmente para quem tem cabelos crespos ou cacheados.

Para isso, basta abrir a foto de sua preferência e, então, selecionar o ícone de pincel, na base da tela. Depois, escolha a cor, dê um zoom e pincele o seu cabelo. Veja o tutorial dedicado aqui. Vale mencionar que o recurso é gratuito e possui diversas cores.

O YouCam MakeUp é um app bastante completo para fazer retoques de todo tipo nas fotos. A ferramenta para mudar a cor do cabelo conta com três quatro abas: "mesclado", "duas cores" e "multicores", que reúnem os filtros pagos, e "uma cor", que contém as opções gratuitas. Além das muitas tonalidades disponíveis para testar, o usuário pode ainda ajustar a cor e o brilho de cada uma, personalizando conforme sua preferência.

O aplicativo permite salvar a imagem final na galeria do celular e compartilhá-las nas redes sociais. Para fazer o "tingimento" da foto, abra a fotografia desejada e toque em "Maquiagem". Depois, vá em "Cabelo" e "Cores". Aí, é só explorar as colorações disponíveis.

