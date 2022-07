App de tatuagem: 4 opções que podem te ajudar a encontrar desenhos

Aplicativos para escolher referências de tatuagem estão disponíveis gratuitamente para celulares Android e iPhone ( iOS ), e podem ajudar muitos usuários na hora de escolher uma arte. As plataformas podem ser úteis para reunir ideias de desenho de diversos estilos para tatuar, como no Pinterest ; ou até mesmo para visualizar uma prévia do resultado através de realidade aumentada, como no inkHunter . Por isso, confira, a seguir, uma lista com quatro aplicativos que podem fazer diferença na hora de escolher uma tatuagem.

O app de inspirações disponível para celulares Android e iPhone (iOS) possui conteúdos de diferentes temas - como receitas, moda, decoração e tatuagens. Dessa forma, é possível encontrar facilmente muitas referências sobre qualquer estilo de tattoo, o que pode ser muito útil na hora de escolher uma arte.

No serviço, o usuário pode fazer buscas e salvar os “pins” das referências visuais em pastas "de ideias". Os conteúdos podem ser separados por nome, assunto e tag, o que gera maior organização e facilidade para encontrá-los depois no perfil.

2. Tattoodo

O Tattoodo é uma das principais plataformas para achar desenhos para tatuagem. Através de filtros, o usuário pode selecionar o estilo ou tema que mais gosta, como “Fineline” e "Neo Traditional”, e personalizar um feed com milhares de referências. Caso queira, o usuário pode salvar as melhores ideias e visualizá-las a qualquer momento.

Outra característica interessante é a possibilidade de localizar os tatuadores mais próximos de você dentro do app. Para isso, basta inserir o nome da cidade e fazer a pesquisa. Além disso, orçamentos e agendamentos também podem ser feitos através do próprio chat do serviço.

Ainda, dá para seguir artistas de todo o mundo para acompanhar os trabalhos, o que torna o Tattoodo uma grande comunidade para fãs de tatuagem. O app está disponível grátis para celulares Android e iOS, mas também oferece compras pagas internamente.

Através de realidade aumentada, o inkHunter permite fotografar a arte da tatuagem, ou subir uma imagem da galeria, e aplicar o desenho no corpo, de maneira a ver uma prévia do resultado. Há diversas opções de artes para simulação, como nos estilos “Traditional”, “Blackwork” e “Linework”, além da possibilidade de usar um desenho próprio. O app ainda realiza os ajustes necessários para encaixá-las em qualquer parte do corpo em modo 3D.

Além disso, o app disponível para Android e iOS permite que artistas de todo o mundo tenham uma maior visibilidade, já que dá para fazer o upload de imagens. As que recebem mais likes aparecem na página inicial da plataforma, com link direto para o Instagram do tatuador.

O aplicativo PicsArt é focado na edição de fotos e vídeos, e oferece recursos que também podem ajudar quem está em busca da tattoo ideal. Para fazer simulações, basta realizar upload de uma imagem com a parte do corpo que deseja tatuar e deixar a criatividade fluir. É possível escrever frases com vários tipos de fontes e até mesmo encontrar artes ao pesquisar pela palavra “tatuagem", na aba "Stickers".

Também é possível criar um desenho do zero com as ferramentas do app, como pincéis, borracha, remoção de fundo, texturas, entre outros. Assim, o usuário pode usar o PicsArt para explicar ao tatuador uma ideia que teve ou até mesmo levar ao estúdio uma arte pronta.

