Ar-condicionado smart: veja 5 curiosidades sobre o eletrodoméstico

Os modelos de ar-condicionado smart podem ser controlados pelo celular e se conectar à internet. Além disso, podem trazer tecnologia de economia na conta de luz, como é o caso do ar-condicionado Inverter , que mantém a rotação do compressor constante para evitar picos de energia.

Fabricantes como LG, Samsung, Philco, e Midea disponibilizam modelos por preços a partir de R$ 2 mil. Os produtos ainda entregam outras funções, como a capacidade de purificar o ar do ambiente e até informar sobre a necessidade de manutenção. Veja cinco curiosidades sobre o ar-condicionado smart.

1. Controle pelo celular ou comando de voz

O grande diferencial dos aparelhos smart é a possibilidade de ser controlado remotamente. No caso do ar-condicionado, as fabricantes costumam disponibilizar um aplicativo próprio. Uma vez pareado, o dispositivo pode ser configurado à distância pelos comandos presentes no app, o que garante mais autonomia ao usuário para mudar a temperatura, alternar entre ciclos frios e quentes, acompanhar o status de funcionamento, consumo de energia elétrica e a necessidade de limpeza dos filtros.

Outra opção para a configuração remota é o sistema de controle por voz. O serviço é operado por assistentes virtuais como Google Assistente, que capta os comandos emitidos pela voz e executam as mudanças desejadas ao utilizar o pareamento Wi-Fi com o ar-condicionado. O recurso pode ser bastante útil quando os usuários estiverem com ambas as mãos ocupadas, mas ainda assim precisam mudar a temperatura do aparelho, por exemplo.

2. Economiza energia

A utilização do aplicativo também traz mais vantagens, como é o caso do agendamento de operação. Ou seja, é possível utilizar o app para configurar quando o ar-condicionado precisa funcionar. A função é bastante útil e auxilia a economizar energia, pois evita que o dispositivo fique ligado por mais tempo que o desejado. Portanto, sempre que estiver em repouso, não deve consumir energia elétrica. É possível agendar dias e horários específicos para o funcionamento, uma vez que o aplicativo está diretamente conectado a um calendário e relógio.

Além disso, a tecnologia Inverter é outra característica interessante para poupar dinheiro na conta de luz no final do mês. Enquanto os sistemas de refrigeração convencionais precisam ligar e desligar automaticamente várias vezes, o que acarreta no consumo maior, os eletrodomésticos com o sistema Inverter nunca ficam completamente desligados, mantendo um funcionamento mínimo, que auxilia a poupar luz, pois exige menos do motor.

Portanto, se o usuário não optar pelo agendamento para utilizar o produto, ainda assim é possível economizar dinheiro, uma vez que a tecnologia Inverter promove maior aproveitamento do consumo elétrico e gera menos taxas em comparação a modelos convencionais. Um exemplo de produto com estas características é o LG Dual Inverter Voice, que promete proporcionar uma economia de até 70% no final do mês.

3. Avisa sobre manutenção

A higienização correta é algo imprescindível para aumentar a vida útil de qualquer eletrônico, pois evita que resíduos comprometam o funcionamento adequado do produto. Pensando nisso, as fabricantes geralmente instalam sensores que detectam o acúmulo de sujeira e avisam ao usuário sobre a necessidade de manutenção.

Esta indicação pode ser informada pelo sistema por meio de luzes específicas (que brilham em determinada cor na superfície do aparelho), pela emissão de sons provenientes do funcionamento comprometido, ou ainda por avisos enviados ao aplicativo pareado com o ar-condicionado. Existem também alguns modelos que conseguem efetuar limpeza de maneira automática.

4. Costuma ser mais caro

Em virtude de todas as vantagens, é natural que o consumidor precise gastar um pouco mais para adquirir os modelos smart. Portanto, é importante analisar quais as necessidades do usuário para entender se um dispositivo inteligente pode ser um bom investimento.

Por exemplo, pessoas com pouco tempo no dia a dia e que preferem adentrar em ambientes já refrigerados podem achar útil agendar o funcionamento do ar-condicionado antes mesmo de chegar em casa ou no escritório. Nesse caso, um aparelho smart pode ser de grande ajuda.

5. Pode eliminar vírus e bactérias

Os modelos mais recentes de ar-condicionado smart apresentam filtros tecnológicos, confeccionados especialmente para combater a proliferação de micro-organismos. Isso ocorre porque o filtro, desenvolvido com íons de prata, prende os micro-organismos presentes no ar que foi absorvido.

Esta ferramenta auxilia a limpar o ar do ambiente e pode reduzir a incidência de reações alérgicas a micro-organismos. A purificação do ar ainda pode acontecer de outras formas, pois já há modelos que proporcionam recursos eliminadores de odor, fumaça e até partículas de pólen.

