Áudio da Netflix atrasado? Veja dicas rápidas para resolver problema

Ver que o áudio da Netflix está atrasado é um problema comum. Quando o som de algum filme ou série fica sem sincronia com a imagem, seja um pouco a frente ou atrás, a experiência do usuário é prejudicada. A falha pode acontecer por diversas razões, desde instabilidades na conexão de Internet e bugs no aplicativo, que pode estar desatualizado, até problemas com um título específico. Neste último caso, é preciso reportar a situação à Netflix. Nos demais, porém, algumas dicas simples já podem resolver. A seguir, confira sete possíveis soluções para o problema de áudios em atraso na Netflix no PC e celular.

1. Cheque sua conexão com a Internet

O primeiro passo para resolver um áudio em atraso na Netflix é checar sua conexão de Internet e ver se ela está operando em alta velocidade. Isso porque, quando a Internet está instável ou lenta, a sincronia entre o som e a imagem de um filme pode ser prejudicada. Para assistir conteúdos em alta definição, como HD e UHD, o ideal é que a velocidade seja de 5 Mbps e 25 Mbps, respectivamente. Já para conteúdos de definição padrão (SD), é recomendada uma velocidade de 3 Mbps.

Para checar a velocidade da sua Internet pelo celular, abra o app da Netflix e vá em "Configurações do aplicativo". Depois, role a tela para baixo até chegar em "Diagnóstico" e selecione a opção “Teste a velocidade da internet”. O resultado será mostrado em seguida.

2. Force o encerramento do aplicativo da Netflix

Outra solução é forçar a parada do aplicativo, procedimento que encerra totalmente as atividades do app, tanto em primeiro quanto em segundo plano. A ação é útil para programas que estão travando e ocasionalmente não respondendo. Para forçar o encerramento no aplicativo da Netflix, vá em "Configurações" no menu do seu celular. Em seguida, escolha "Apps", depois "Gerenciar Apps" e selecione o ícone da Netflix. Depois, é só tocar em "Forçar parada".

3. Atualize ou reinstale o aplicativo da Netflix

A Netflix faz atualizações regularmente no aplicativo para corrigir falhas e bugs. Por isso, vale conferir se o app está atualizado no seu celular. Vá até a Google Play Store ou App Store, dependendo do sistema operacional do seu smartphone. Neste exemplo, utilizamos a Play Store. Em seguida, toque no ícone com a sua foto de perfil. Depois, selecione a opção “Gerenciar apps e dispositivos” e toque em atualizações disponíveis. Caso haja um update disponível para a Netflix, toque no ícone do streaming. Uma outra solução pode ser desinstalar o aplicativo e instalá-lo novamente.

4. Desabilite extensões de navegador

Algumas extensões podem interferir na reprodução de filmes e séries na Netflix, atrapalhando a sincronia entre áudio e imagem. É recomendado, portanto, que os usuários desativem plugins de terceiros que modificam funções da Netflix, como o Netflix Party, e chequem se isso melhora a sincronia de áudio. Para desabilitar extensões no Chrome, vá em "chrome://extensions" (sem aspas) e desative qualquer plugin relativo à Netflix que esteja em uso.

5. Reinicie o navegador e verifique se ele está atualizado

Se você está assistindo à Netflix pelo navegador, uma dica válida é reiniciá-lo. Se o procedimento não der certo, verifique se o browser está atualizado. Para atualizar o Chrome, basta ir nas configurações, localizadas nos três pontinhos no canto superior direito, e clicar em "Ajuda". Prossiga em "Sobre o Google Chrome " e faça a atualização caso haja uma nova versão. Se esta opção não estiver disponível, a versão mais recente já está instalada no dispositivo.

Para fazer esse processo no Mozilla Firefox, vá em “Abrir Menu” e selecione a opção “Avançado”. Depois, vá em "Atualizações" e clique em ”Verificar atualizações”. Para atualizar o Safari, selecione “Sobre” e "Verificar versões".

6. Atualize o driver de áudio do PC

Caso o áudio de outras aplicações também esteja em atraso, pode ser que haja um problema com o driver de áudio do PC. Neste caso, o ideal é atualizar o driver. Para isso, no menu do Windows, digite “Gerenciador de dispositivos”. Selecione a opção que aparecer e, ao abrir a janela, escolha “Controladores de som, vídeo e jogos” e procure o nome da sua placa de som. Clique com o botão direito do mouse sobre ela e escolha “Atualizar Driver".

7. Reporte o problema à Netflix

Se outros filmes e séries estiverem sendo reproduzidos normalmente, com imagem e som sincronizados, e o problema de áudio em atraso acontecer em um só conteúdo, o usuário pode reportar a situação à Netflix. Para isso, basta acessar o relatório do que foi assistido na sua conta (https://netflix.com/ViewingActivity), encontrar o título cujo áudio está atrasado e clicar em "Reportar um problema".

