C6 Carbon: como conseguir? Veja anuidade, benefícios e requisitos

O C6 Carbon é o cartão de crédito premium do banco digital C6 Bank . O produto tem como atrativo benefícios exclusivos aos seus clientes, que incluem vantagens como acesso a salas VIP em aeroportos, seguro viagem e um programa para trocar pontos por cashback ou produtos na loja do app, disponível para Android e iPhone ( iOS ). Com bandeira Mastercard , o cartão black do C6 apresenta mensalidade de R$ 85, mas que pode ser isenta dependendo dos investimentos e gastos mensais dos clientes.

O cartão, que vem nas versões física e digital, apresenta cor preto carbono, mas os correntistas podem personalizar o plástico escolhendo entre as diversas cores disponíveis. Na lista a seguir, saiba como conseguir o C6 Carbon, qual é a anuidade e se vale a pena solicitar o produto.

1 de 5 C6 Carbon é o cartão premium da C6; saiba tudo — Foto: Marcela Franco/TechTudo C6 Carbon é o cartão premium da C6; saiba tudo — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O que é o C6 Carbon e como conseguir?

O C6 Carbon é o cartão internacional Mastercard Black do C6 Bank que oferece vantagens exclusivas aos correntistas, como programa de pontos que não expiram, acesso a salas VIP, benefícios Mastercard Black, entre outros. Para adquirir um C6 Carbon, é preciso verificar se o banco digital disponibilizou o produto para a sua conta. Se a oferta do cartão aparecer no aplicativo, você está elegível para contratar a modalidade premium.

Vale destacar que a fintech realiza uma análise de crédito para indicar os produtos do banco de acordo com o perfil de cada correntista. O C6 Carbon, por exemplo, é voltado para correntistas com gasto mensal a partir de R$ 5 mil. Segundo o C6 Bank, caso a opção do cartão black da fintech não esteja disponível no seu app, algumas ações, como fazer a portabilidade de salário e investir pela plataforma do C6 Bank podem aumentar a chance de receber a oferta do produto pelo app.

2 de 5 C6 Carbon é a opção de cartão premium do C6 Bank — Foto: Divulgação/ C6 Bank C6 Carbon é a opção de cartão premium do C6 Bank — Foto: Divulgação/ C6 Bank

Qual é a anuidade do C6 Carbon? Tem taxas?

A anuidade do C6 Carbon custa R$ 85 mensais, com isenção nos três primeiros meses de uso. Após o período gratuito, porém, correntistas podem ter isenção de 50%, se os gastos mensais com o cartão forem de R$ 4 mil, e isenção de 100%, caso os gastos cheguem a R$ 8 mil. Vale destacar também que quem investir a partir de R$ 50 mil em CDBs do C6 Bank também não precisa gastar com anuidade do C6 Carbon.

Já clientes que realizarem saques com a função crédito pagam R$ 5 por retirada. Entre outras taxas, está a emissão da segunda via do cartão por R$ 20 e compras internacionais apresentam tarifa de 4% + IOF.

3 de 5 C6 Bank também oferece conta internacional — Foto: Daniel Dutra/TechTudo C6 Bank também oferece conta internacional — Foto: Daniel Dutra/TechTudo

Quais os benefícios do C6 Carbon?

Entre os benefícios exclusivos do C6 Carbon está o programa de pontos. A cada US$ 1 (cerca de R$ 5, em conversão direta) gasto na função crédito, você recebe 2,5 pontos (ou 0,28 pontos a cada real gasto). Eles podem ser resgatados na loja do app C6 Store e revertidos em cashback, passagens e produtos. Além disso, quem possui o cartão não precisa pagar a taxa de manutenção da conta internacional oferecida pelo C6 Bank.

Algumas vantagens do cartão black estão atreladas à bandeira Mastercard. São elas o acesso ilimitado a salas VIP no aeroporto de Guarulhos e até quatro acessos gratuitos nas mais de mil salas VIP ao redor do mundo. Clientes ainda podem contar com proteção de bagagem, seguro de automóveis alugados, serviço de concierge, assistente de viagens e mais. Por fim, o C6 Carbon oferece quatro tags de passe direto em pedágios de forma gratuita, além de seis outros cartões adicionais sem custo.

4 de 5 C6 Carbon reúne benefícios a seus correntistas — Foto: Reprodução/Marcela Franco C6 Carbon reúne benefícios a seus correntistas — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Como solicitar o C6 Carbon? Vale a pena usar?

Para solicitar o C6 Carbon, o C6 Bank precisa oferecer ao correntista a opção de troca de modalidade na aba "Cartão" no aplicativo. Caso seja o seu caso, toque em "Cartão" na tela inicial do app e, em seguida, busque pela opção "Alterar tipo". Feito isso, confira as informações sobre o produto e toque em "Solicitar cartão".

Vale lembrar ainda que para ter um C6 Carbon, é preciso ter uma renda mínima de R$ 5 mil mensais. Como o cartão possui anuidade de R$ 85 por mês, com isenção de 50% e 100% se os gastos chegarem a R$ 4 mil e R$ 8 mil, respectivamente, o produto pode ser mais interessante para quem tem esse perfil de consumidor.

5 de 5 Recurso "Alterar tipo" permite solicitar o cartão C6 Carbon — Foto: Reprodução/Marcela Franco Recurso "Alterar tipo" permite solicitar o cartão C6 Carbon — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Nubank Ultravioleta ou C6 Carbon?

Apesar de serem cartões premium, alguns aspectos diferenciam o Nubank Ultravioleta e C6 Carbon. A opção do roxinho, por exemplo, possui mensalidade de R$ 49,90, que podem ser isenta se o cliente gastar R$ 5 mil com o cartão. Já a anuidade do C6 Carbon é de R$ 85, e a isenção total da taxa só ocorre de o usuário usar R$ 8 mil. Em relação aos benefícios, o Nubank Ultravioleta, possui 1% de cashback em todas as compras feitas com o cartão.

Além disso, enquanto o usuário não resgata o cashback, a quantia disponível fica rendendo 200% do CDI. O C6 Carbon, por sua vez, possui um programa que permite acumular pontos à medida que usa o cartão. Com a pontuação, é possível trocar por cashback ou produtos da loja no app. Como ambos os produtos são Black Mastercard, tanto os cartões do Nubank quanto do C6 dão direito aos benefícios da bandeira.

Com informações de C6 Bank (1 e 2) e Nubank

Veja ainda: Nubank, Inter, Neon e mais: saiba tudo sobre bancos digitais