Cadeira gamer amarela: 6 modelos para jogar com conforto e estilo

Já a Moobx Thunder é vendida em um kit com o headset Scylla, da Redragon, por valores que partem de R$ 1.199. Outra alternativa é a MaxRacer Bunker CBF, que conta com escudo da Seleção Brasileira e suporte de até 120 kg por cerca de R$ 1.799. Veja a seguir seis cadeiras gamer amarelas para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 — Foto: Divulgação/Unsplash — Foto: Divulgação/Unsplash

Onde comprar cadeira gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Prizi PZ1006E – a partir de R$ 799

A Prizi PZ1006E foi desenvolvida especialmente para atender às necessidades do público gamer. Isso porque ela conta com almofadas para apoio anatômico da lombar e da nuca, estofado confortável de espuma nos suportes de braço e revestimento robusto em espuma no encosto e assento para máxima comodidade, características essenciais para quem passa horas seguidas jogando. Ela é vendida por preços a partir de R$ 799.

O design oferece acabamento em um tom vivo de amarelo, ideal para combinar com cores chamativas em um setup. O item ainda fornece duas alavancas abaixo do assento, sendo a primeira para reclinar o encosto em um ângulo de até 135 graus e a outra para administrar a altura do assento. A fabricante garante que a cadeira acomoda confortavelmente usuários com até 120 kg. O destaque deste modelo é o suporte para as pernas: uma almofada que desliza para a frente e acomoda os membros inferiores do usuário com conforto.

Prós: bom nível de inclinação do encosto

bom nível de inclinação do encosto Contras: o assento contém almofadas laterais que limitam a espessura do quadril dos usuários

2 de 7 A cadeira preta e amarela da Prizi foi desenvolvida com estofado bastante macio de espuma — Foto: Divulgação/Prizi A cadeira preta e amarela da Prizi foi desenvolvida com estofado bastante macio de espuma — Foto: Divulgação/Prizi

2. Cadeira Gamer GT Racer – a partir de R$ 919

A cadeira da GT Racer apresenta design preto com acabamento em amarelo. Ela promete encaixe anatômico no corpo do usuário, pois fornece uma almofada para apoio da lombar e outra para a nuca. Tanto o assento quanto o encosto configuram alto estofamento em espuma e tecido sintético para manter o conforto durante o uso. O encosto garante reclinação em um ângulo de até 180 graus, um recurso útil para consumidores que querem deitar completamente a cadeira. O produto é encontrado por cerca de R$ 919.

Já o assento acomoda usuários com até 120 kg em um revestimento macio e robusto, enquanto as laterais da cadeira conservam apoios reguláveis para braço. Toda a base do produto foi desenvolvida em aço, característica que pode aumentar a segurança de uso do produto e até mesmo a sua vida útil. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores criticam que a cadeira traz desconforto para consumidores com mais de 1,80 metro de altura.

Prós: o encosto reclina no maior ângulo possível

o encosto reclina no maior ângulo possível Contras: o apoio para os braços é muito curto e não tem estofamento

3 de 7 Cadeira GT Racer oferece um encosto com inclinação em até 180 graus — Foto: Divulgação/GT Racer Cadeira GT Racer oferece um encosto com inclinação em até 180 graus — Foto: Divulgação/GT Racer

3. Cadeira Gamer Legends – a partir de R$ 1.066

A cadeira gamer da Legends oferta um estofamento em tecido sintético e espuma bastante robusta para maximizar a sensação de comodidade no usuário. Com pintura preta e acabamento em tons de amarelo, a cadeira configura encaixe ergonômico no corpo, já que oferta almofadas para apoio da lombar e da nuca. O assento macio e acolchoado conserva uma capacidade de acomodação de até 120 kg, além de conter um suporte deslizável para apoiar as pernas. O acessório é visto por cifras que partem de R$ 1.066.

Além disso, é possível reclinar o encosto por meio de uma alavanca, localizada na parte de baixo do assento. Os apoios laterais para os braços são curtos, e podem ter a altura alterada mediante os controles de inclinação. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a possibilidade de ajustar a altura das almofadas. Contudo, reclamam que a base da cadeira é frágil.

Prós: contém suporte para as pernas

contém suporte para as pernas Contras: relatos do estofado se deformar com pouco tempo de uso

4 de 7 Cadeira Legends apresenta almofadas para apoio anatômico da nuca e lombar — Foto: Reprodução/Amazon Cadeira Legends apresenta almofadas para apoio anatômico da nuca e lombar — Foto: Reprodução/Amazon

4. Kit Cadeira Gamer Moobx Thunder + Headset Scylla Redragon – a partir de R$ 1.199

Este kit oferece uma cadeira gamer e um headset. A cadeira traz uma almofada fixa para apoio da nuca e outra para a lombar. Ela apresenta duas alavancas: uma para regulagem de altura do assento e outra para inclinação do encosto em até 180 graus. A construção do modelo foi desenvolvida em aço com acolchoamento em tecido sintético e nylon, além de contar com uma cor preta e faixas amarelas. Os braços da cadeira ofertam design curto, mas possibilitam ao usuário a regulação da altura. O combo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.199.

Já o headset conta com conchas amortecidas por uma robusta camada de tecido sintético estofada. O arco da cabeça também possui estofamento para garantir conforto durante a utilização. O periférico apresenta um cabo de conexão com entrada P2, enquanto os sistemas internos demonstram uma frequência de resposta de 20 Hz a 20 mil Hz, e um driver de 40 mm para reprodução de graves nítidos. O design promete um microfone embutido para auxiliar na comunicação. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a facilidade de montagem do produto e o conforto proporcionado pelo estofamento.

Prós: bom custo-benefício por dois produtos

bom custo-benefício por dois produtos Contras: os braços da cadeira são muito curtos

5 de 7 O kit disponibilizado pelo fornecedor engloba uma cadeira Moobx e um headset da Redragon — Foto: Divulgação/Moobx O kit disponibilizado pelo fornecedor engloba uma cadeira Moobx e um headset da Redragon — Foto: Divulgação/Moobx

O modelo da Gshield também garante design preto com vários detalhes de acabamento em amarelo. Com braços curtos e de altura regulável, a cadeira disponibiliza almofadas de apoio para a lombar e nuca do usuário. O encosto e assento são revestidos em tecido sintético, estofados com espuma. Esta cadeira é vendida por valores a partir de R$ 1.619.

O item contém duas alavancas, sendo a primeira para reclinar o encosto em um ângulo de até 180 graus e a segunda para configurar a altura do assento. A fabricante promete que o móvel acomoda confortavelmente usuários de até 120 kg. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os usuários destacam o ótimo conforto.

Prós: reclinação de 180 graus

reclinação de 180 graus Contras: os apoios para os braços não oferecem acolchoamento

6 de 7 Cadeira Gshield promete acomodar confortavelmente usuários com até 120 kg — Foto: Divulgação/Gshield Cadeira Gshield promete acomodar confortavelmente usuários com até 120 kg — Foto: Divulgação/Gshield

6. Cadeira Gamer MaxRacer Bunker CBF – a partir de R$ 1.799

A cadeira da MaxRacer, diferente de todas listadas até agora, contém um tom de azul e amarelo inspirados nas camisas de futebol da Seleção Brasileira. A parte de cima do encosto é proeminente a fim de funcionar como uma almofada fixa para apoiar a lombar, além de conter como estampa o emblema do time brasileiro. Já a parte inferior apresenta uma almofada para apoio ergonômico da área da lombar. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 1.799 para adquirir o produto.

A cadeira foi estofada com espuma e revestida em tecido sintético, que apresenta figuras hexagonais estampadas para imitar os desenhos das bolas utilizadas no esporte. As laterais do móvel oferecem apoios para os braços, que podem ser regulados mediante à necessidade do consumidor. O assento acomoda confortavelmente usuários com até 120 kg. Já o encosto admite inclinação de até 180 graus.

Prós: design inspirado no futebol para agradar alguns públicos

design inspirado no futebol para agradar alguns públicos Contras: não disponibiliza apoio para as pernas

7 de 7 Cadeira MaxRacer oferta tons de azul e amarelo inspirados na seleção brasileira de futebol — Foto: Divulgação/MaxRacer Cadeira MaxRacer oferta tons de azul e amarelo inspirados na seleção brasileira de futebol — Foto: Divulgação/MaxRacer

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022