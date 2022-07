Cadeira gamer boa e barata: veja 6 modelos por a partir de R$ 604

Já a Warrior GA160 promete construção densa e apoio de braço acolchoado por valores que partem de R$ 719. Outra opção é a Moobx Nitro, que traz almofada fixa para apoio da nuca e outra para a lombar por cerca de R$ 799. Veja abaixo seis cadeiras gamer boas e baratas para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 A cadeira gamer é um dos componentes mais importantes do setup; veja opções da Pichau — Foto: Divulgação/Unsplash A cadeira gamer é um dos componentes mais importantes do setup; veja opções da Pichau — Foto: Divulgação/Unsplash

Onde comprar cadeira gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. MyMax MX0 — a partir de R$ 604

A MyMax MX0 é uma cadeira voltada para quem quer conforto sem precisar investir muito. Ela é toda revestida em material sintético e tem uma estrutura metálica na base e nos apoios para braços. Seu peso máximo é de 120 kg. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 604.

A cadeira possui superfície com apoio de espuma com densidade controlada. Porém, não possui encosto regulável. O revestimento é todo em preto, com detalhes em azul escuro.

Prós: preço acessível

preço acessível Contras: não tem encosto regulável

2 de 7 A MyMAX MX0 é feita com superfície em material sintético e estrutura metálica para uma maior durabilidade — Foto: Divulgação/MyMax A MyMAX MX0 é feita com superfície em material sintético e estrutura metálica para uma maior durabilidade — Foto: Divulgação/MyMax

2. PCYes Mad Racer STI Master — a partir de R$ 679

A Mad Racer STI Master, da PCYes, promete ser uma escolha para manter a postura correta enquanto o usuário estiver no computador. De acordo com as especificações da fabricante, ela possui alterações de altura de até 10 cm, função de rotação com cinco rodízios, revestimento em malha de poliuretano, material de acolchoamento de até 3 cm e estrutura em plástico PVC para um reforço maior. O produto é visto por cerca de R$ 679.

A cadeira possui 113 cm de altura, 47 cm de largura e foi avaliada com nota 4,5 de 5 na Amazon pelos últimos compradores. De acordo com eles, o produto se destaca pelo custo-benefício, mas eles apontam da falta de regulagem no apoio dos braços e pontuam que o modelo pode não ser muito confortável para pessoas altas.

Prós: revestimento em malha de poliuretano e custo-benefício

revestimento em malha de poliuretano e custo-benefício Contras: não possui regulagens no apoio

3 de 7 A Mad Racer STI Master com detalhes em veremlho possui alteração de altura de até 10 cm — Foto: Divulgação/PCYes A Mad Racer STI Master com detalhes em veremlho possui alteração de altura de até 10 cm — Foto: Divulgação/PCYes

3. Warrior GA160 — a partir de R$ 719

A Warrior GA160 é um modelo ergonômico de uma marca que faz parte do grupo empresarial Multilaser. A cadeira promete entregar conforto para o usuário. Ela possui uma construção densa, mas o modelo também não oferece almofadas na região dorsal e lombar, o que deve reduzir um pouco o conforto em frente ao computador após um determinado tempo de uso. O produto é vendido por valores que partem de R$ 719.

Os apoios de braço desta cadeira também são acolchoados e devem permitir um descanso mais proveitoso e livre. A reclinação pode ir até 15 graus, o que pode apenas ajudar a se posicionar melhor na frente da tela. As avaliações dos compradores é de 4,3 de 5 estrelas e eles destacam as características citadas acima. Porém, alguns consumidores destacaram que o modelo pode ser difícil de montar, não tão confortável e uma base bastante frágil.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: peças difíceis para montagem e o tecido esquenta rápido

4 de 7 A Warrior GA160 conta com um estofado denso, mesmo sem almofadas no encosto — Foto: DIvulgação/Warrior A Warrior GA160 conta com um estofado denso, mesmo sem almofadas no encosto — Foto: DIvulgação/Warrior

4. PCTop Racer — a partir de R$ 749

A Racer 1006 conta com almofadas de encosto para pescoço e lombar e acompanha apoio para os pés. A cadeira possui mecanismo de inclinação borboleta, o que não permite trava no momento da inclinação. A cadeira, que é um modelo ergonômico da PCTop, possui ângulo ajustável do encosto em até 135 graus, no entanto, os apoios de braço são fixos e presos. Seu revestimento é em tecido sintético de PU, material que promete ser resistente e flexível. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 749.

A densidade do estofado é de 60 kg/cm³ no assento enquanto no encosto é de 28 kg/cm³. Já a largura do encosto é de 54 cm e a do assento é de 38 cm. O modelo tem uma altura total que varia entre os 119 cm a 129 cm, dependendo do ajuste do pistão. Apesar da facilidade para montar a cadeira, compradores da Amazon avaliaram o produto em 3,9 de 5 estrelas e relataram baixa qualidade do estofado, causando um certo de desconforto.

Prós: facilidade de montagem

facilidade de montagem Contras: relatos de o braço se soltar fácil e estofado ser muito fino

5 de 7 A PCTop Racer oferece facilidade na montagem — Foto: Divulgação/PCTop A PCTop Racer oferece facilidade na montagem — Foto: Divulgação/PCTop

A XZONE CGR-02 é uma opção para pessoas que não ficam tanto tempo em frente ao computador. A cadeira, da XZONE, oferece espumas com densidade média, que prometem conforto para o usuário durante as horas de uso. A cadeira conta com apoios de braço com estofado para que o consumidor descanse entre uma partida e outra. Ela ainda traz um estofamento de tecido sintético para uma maior durabilidade e acabamento por cerca de R$ 772.

A reclinação do modelo é em 13 graus e serve para se posicionar melhor devido à construção ergonômica. O fabricante afirma que a cadeira possui rodas de alta resistência para fácil movimentação e uma rotação de até 360 graus. Na Amazon, os compradores avaliaram o modelo com 4,4 de 5 estrelas. Os comentários destacam que as características realmente atendem às expectativas, porém que a cadeira é pequena e não é recomendada para pessoas baixas.

Prós: alavanca de elevação prática e custo-benefício

alavanca de elevação prática e custo-benefício Contras: cadeira pequena e encosto curto

6 de 7 A XZONE CGR-02 possui estofamento de tecido sintético PU para uma durabilidade — Foto: Divulgação/XZONE A XZONE CGR-02 possui estofamento de tecido sintético PU para uma durabilidade — Foto: Divulgação/XZONE

6. Moobx Nitro — a partir de R$ 799

A Moobx Nitro pode ser um destaque para quem procura conforto e comodidade. O modelo apresenta uma almofada fixa para apoio da nuca e outra para a lombar. Ela traz duas alavancas: uma para controlar a altura do assento e outra para inclinação do encosto em até 180 graus. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, os consumidores pontuam a fácil montagem. No entanto, relatam que o produto acaba sendo muito delicado após certo tempo de uso. O produto é encontrado por cerca de R$ 799.

Os braços ofertam tamanho compacto, assento que acomoda até 125 kg, cilindro com 100 mm de regulagem de altura e base de rodas reforçadas em 65 mm. O seu material com estrutura de aço e foi desenvolvido com acolchoamento em tecido sintético e nylon na cor preta e faixas brancas.

Prós: oferece bom nível de acolchoamento e inclinação do encosto

oferece bom nível de acolchoamento e inclinação do encosto Contras: braços curtos e material muito frágil

7 de 7 A cadeira Moobx Nitro promete acolchoamento em nylon e material sintético — Foto: Divulgação/Moobx A cadeira Moobx Nitro promete acolchoamento em nylon e material sintético — Foto: Divulgação/Moobx

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022