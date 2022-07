Cadeira gamer PCYes: 6 opções para mais conforto na hora de jogar

Um dos destaques é o modelo tematizado da Playstation, que possui as cores do PS5, apoio para os pés e está acessível por aproximadamente R$ 1.449. Já a Mad Racer V12 pode ser obtida tanto em couro sintético, quanto em tecido suede por valores que começam em R$ 1.861. Veja a seguir seis opções da PCYes, disponíveis em 2022.

😎 Quer comprar uma cadeira gamer? Veja dicas para escolher o modelo certo

1 de 7 A PCYes conta com diversos modelos de cadeira gamer, que podem atender várias necessidades — Foto: Divulgação/Unsplash (ELLA DON) A PCYes conta com diversos modelos de cadeira gamer, que podem atender várias necessidades — Foto: Divulgação/Unsplash (ELLA DON)

Onde comprar cadeira gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Mad Racer STI Master – a partir de R$ 679

2 de 7 A Mad Racer STI Master possui ajuste de altura de até 10 cm — Foto: Foto: Reprodução/Amazon A Mad Racer STI Master possui ajuste de altura de até 10 cm — Foto: Foto: Reprodução/Amazon

O modelo Mad Racer STI Master é o mais em conta da lista e promete ser uma escolha para manter a postura correta em frente ao computador. De acordo com as especificações da fabricante, a cadeira possui ajuste de altura de até 10 cm, rotação de 360° com cinco rodízios de nylon, revestimento em malha de poliuretano e estrutura em plástico PVC.

A cadeira possui 113 cm de altura, 47 cm de largura, 13 kg e está avaliada com nota 4,5 de 5 na Amazon. Segundo os compradores, o produto está de acordo com o valor cobrado, mas alguns reclamam da falta de regulagem no apoio dos braços e afirmam que o modelo não é ideal para quem for muito alto. A Mad Racer STI Master é vendida nas cores azul, preto e vermelha, por aproximadamente R$ 679.

Prós: ajuste para altura de até 10 cm

ajuste para altura de até 10 cm Contras: não conta com almofadas extras para apoiar a lombar

2. Mad Racer V6 turbo – a partir de R$ 836

3 de 7 Mad Racer V6 turbo conta com braços revestidos em espuma — Foto: Foto: Reprodução/Amazon Mad Racer V6 turbo conta com braços revestidos em espuma — Foto: Foto: Reprodução/Amazon

A Mad Racer V6 turbo é mais uma opção para acompanhar as jogatinas. Segundo as especificações, a cadeira é produzida em espuma de alta densidade e revestida em material sintético. Além disso, ela possui apoio para braços com revestimento em espuma e rotação de 360° com cinco rodízios de poliuretano.

O modelo tem 80 cm de altura, 40 cm de largura, pesa 20 kg e está avaliado com 4,2 de 5 estrelas na Amazon. Os compradores elogiam o conforto, o design e a montagem simples da cadeira. No entanto, alguns relatam problemas na regulagem de altura do item. Esta opção está disponível nas cores vermelho, azul, cinza, full black e verde por a partir de R$ 836.

Prós: conforto compatível com o preço cobrado e fácil montagem

conforto compatível com o preço cobrado e fácil montagem Contras: ajuste de altura pode apresentar problemas com pouco tempo de uso

4 de 7 Cadeira tem como tema o atual console da Sony — Foto: Reprodução/Amazon Cadeira tem como tema o atual console da Sony — Foto: Reprodução/Amazon

A cadeira Playstation Branca pode ser uma escolha para os gamers que são fãs do popular videogame da Sony. O modelo é tematizado nas cores preto e branco, mesmas cores que aparecem no console PS5. Segundo as especificações, possui um acolchoado revestido em tecido 100% poliéster, apoio para braços reguláveis, descanso para os pés e ajuste do encosto com até 135° de inclinação. O item também acompanha uma almofada para apoio do pescoço e outra para a lombar.

A fabricante destaca que este modelo possui 132 cm de altura, 74,5 cm de largura, 26,5 kg e suporta até 120 kg. No site da Amazon, ele está avaliado com 4,5 de 5 estrelas, e os consumidores elogiam o material e o conforto proporcionados pela cadeira. Por outro lado, alguns reclamam que após poucos dias de uso ela começou a fazer muito barulho. O produto pode ser obtido a partir de R$ 1.449.

Prós: possui apoio para os braços e pés reguláveis

possui apoio para os braços e pés reguláveis Contras: o material pode começar a ranger com pouco tempo de uso

4. Mad Racer V8 Turbo – a partir de R$ 1.700

5 de 7 A MadRacer V8 turbo tem tecido 100% poliéster — Foto: Reprodução/Amazon A MadRacer V8 turbo tem tecido 100% poliéster — Foto: Reprodução/Amazon

A MadRacer V8 turbo é outra opção que pode ser útil em longas rotinas de escritório. O modelo acompanha duas almofadas, uma na lombar e outra no pescoço e, segundo as especificações, ela possibilita uma inclinação de até 135° e ajuste de altura de até 10 cm. A fabricante também destaca que a cadeira possui tecido 100% poliéster e rodas produzidas em poliuretano, que prometem não arranhar o piso.

O produto conta com 139 cm de altura, 74,5 cm de largura, 24 kg e suporta até 120 kg. O modelo é avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon, e os compradores elogiam o tamanho do assento, o conforto e a qualidade do material. Por outro lado, alguns reclamam da fragilidade do item. A MadRacer V8 turbo é vendida nas cores azul, preta, branca, rosa, verde e vermelha por valores que partem dos R$ 1.700.

Prós: acompanha almofadas para apoiar o pescoço e a lombar

acompanha almofadas para apoiar o pescoço e a lombar Contras: não possui apoio para os pés

5. Mad Racer V12 – a partir de R$ 1.861

6 de 7 A Mad Racer V12 é capaz de reclinar até 180° — Foto: Reprodução/Amazon A Mad Racer V12 é capaz de reclinar até 180° — Foto: Reprodução/Amazon

A Mad Racer V12 pode ser mais uma alternativa para as longas horas de jogatina. Assim como outros itens da lista, este também acompanha uma almofada para apoio do pescoço e outra para a lombar, além disso, diferente da V8, traz suporte para os pés. As especificações também destacam que o modelo é capaz de reclinar até 180° e possui ajuste de altura de até 10 cm.

A cadeira conta com 100 cm de altura, 49 cm de largura, 25 kg e, segundo a fabricante, suporta até 180 kg. Na Amazon, o produto é avaliado com 4 de 5 estrelas, e os compradores destacam o conforto como principal qualidade. Porém, alguns relatam que a cadeira pode ser danificada com facilidade, mesmo com o peso abaixo do recomendado. A Mad Racer V12 pode ser comprada em material sintético ou em tecido suede por preços que se iniciam em R$ 1.861.

Prós: inclina até 180° e conta com suporte para os pés

inclina até 180° e conta com suporte para os pés Contras: diferente de outros modelos, está acessível apenas na cor preta

6. Mad Racer V16 – a partir de R$ 3.960

7 de 7 Mad Racer V16 possui apoio de braço ajustável — Foto: Reprodução/Amazon Mad Racer V16 possui apoio de braço ajustável — Foto: Reprodução/Amazon

A Mad Racer V16 é um modelo bastante robusto, que também pode ser uma alternativa para os que passam muito tempo em frente ao computador. A opção possui uma almofada para apoiar a lombar, um encosto para o pescoço e suporte para os pés. De acordo com a fabricante, ela consegue reclinar até 135°, conta com apoio de braço ajustável em diversas posições e é revestida com couro legítimo acolchoado.

O modelo promete suportar até 180 kg com ajuste de altura feito por pistão a gás (gas lift). Os consumidores avaliam o produto com 3,9 de 5 estrelas na Amazon, com muitos elogios para a qualidade do material. No entanto, alguns reclamam do tamanho e da dificuldade de montagem. A Mad Racer V16 é oferecida por cerca de R$ 3.960.

Prós: produzida em couro legítimo e o apoio para braços é ajustável em várias posições

produzida em couro legítimo e o apoio para braços é ajustável em várias posições Contras: não conta com revestimento em espuma nos braços

Com informações de PCYes

Nota de transparência: Amazon e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao clicar no link da loja, o TechTudo pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação. Os preços mencionados podem sofrer variação e a disponibilidade dos produtos está sujeita aos estoques. Os valores indicados no texto são referentes ao mês de julho de 2022.