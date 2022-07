Cadeira gamer Snake: 5 modelos para ter mais conforto durante a jogatina

Já a Snake Krait suporta até 130 kg e braços ajustáveis por valores que partem de R$ 880. Outra opção é a Snake Mamba, que conta com ajuste de altura do assento e almofadas na altura da região lombar e cervical por cerca de R$ 1.358. Veja abaixo cinco cadeiras gamer da Snake à venda em 2022.

1 de 6 Cadeira gamer Snake: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 715 e R$ 1.358 — Foto: Divulgação/Unsplash Cadeira gamer Snake: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 715 e R$ 1.358 — Foto: Divulgação/Unsplash

1. Snake Viper - a partir de R$ 715

A Snake Viper é um modelo de entrada inspirado na víbora. O assento tem uma altura que varia entre 45 cm a 53 cm, com as dimensões de 50 cm de largura por 50 cm de comprimento e suporta até 135 kg. A Viper permite ajustes na altura e rotação do assento, enquanto os braços são fixos e acolchoados. A base de cinco pontos é reforçada e as rodinhas são de borracha, proporcionando mais silêncio e estabilidade. Ela permite uma inclinação de até 15 graus por cerca de R$ 715.

A cadeira é elaborada em espuma de alta densidade e com acabamento em couro para uma maior sensação de frescor. Além disso, traz uma almofada na altura da cervical. Contudo, no site da Amazon, compradores reclamam da qualidade da peça. Pode ser encontrada para a compra nas cores preto, preto/vermelho, preto/verde e preto/branco.

Prós: preço acessível

preço acessível Contras: reclamações com relação à qualidade do material da cadeira

2 de 6 Snake Viper inspirada na víbora com inclinação de 15 graus — Foto: Divulgação/Snake Snake Viper inspirada na víbora com inclinação de 15 graus — Foto: Divulgação/Snake

2. Snake Naja - a partir de R$ 767

O modelo Naja tem um design robusto. Ela é considerada um modelo de entrada e permite um ajuste de rotação e altura do assento que varia entre 45 cm a 54 cm. A cadeira suporta um peso de até 135 Kg e o assento tem as medidas de 52 cm de largura por 50 de comprimento. A inclinação do encosto é de até 15 graus. O modelo é vendido por cifras que partem de R$ 767.

A Snake Naja também é confeccionada em espuma de alta densidade e com costura cruzada. As rodinhas são reforçadas e emborrachadas e prometem maior silêncio. Está disponível para compra nas cores preto, preto/vermelho, preto/verde e preto/branco. Usuários na Amazon avaliaram a peça com nota 4,2 de 5, com elogios para a praticidade de montagem e ressalvas para a qualidade do produto.

Prós: facilidade na montagem

facilidade na montagem Contras: reclamações com relação à qualidade da peça

3 de 6 Cadeira gamer Snake Naja tem um design robusto — Foto: Divulgação/Snake Cadeira gamer Snake Naja tem um design robusto — Foto: Divulgação/Snake

3. Snake Krait - a partir de R$ 880

Inspirado na cobra Krait, esta cadeira é um modelo ergonômico que suporta até 130 kg. Ela permite ajustes no assento de 90 graus a 170 graus de rotação e na altura. Os braços são ajustáveis no quesito altura e o assento pode ser reclinável e travado na posição deitado. A base é reforçada e traz rodinhas de borracha silenciosa para maior estabilidade. O produto é comercializado por valores a partir de R$ 880.

Conta com duas almofadas, sendo uma na altura lombar e outra na altura da cervical. O estofado é em espuma de alta densidade com acabamento em material sintético. Ela pode ser encontrada para compra nas cores preto, preto/vermelho, preto/verde e preto/branco. Compradores na Amazon avaliaram o modelo com nota 4,2 de 5, com elogios ao custo-benefício.

Prós: encosto com trava e almofadas

encosto com trava e almofadas Contras: parafuso aparente no encosto

4 de 6 A Snake Krait é um modelo ergonômico que acompanha duas almofadas — Foto: Divulgação/Snake A Snake Krait é um modelo ergonômico que acompanha duas almofadas — Foto: Divulgação/Snake

4. Snake Coral RGB - a partir de R$ 1.199

A Snake Coral é um modelo de cadeira gamer inspirado na cobra de mesmo nome. O assento pode ter altura ajustada entre 45 cm a 55 cm e suporta um peso de até 150 kg. O encosto pode ser inclinado e girado graças à função Tilt Plus e conta com duas almofadas, sendo uma na altura da lombar e outra na altura da região cervical. O modelo é encontrado por cerca de R$ 1.199.

A base sólida reforçada é de cinco pontos enquanto as rodinhas são confeccionadas em um material que protege o chão de arranhões e abrasões. Conta com iluminação LED RGB que tem 16 cores diferentes e diversas sequências e modo de luz. Na página da Amazon, compradores avaliaram o modelo com nota 3,7 de 5 com reclamações sobre a qualidade e durabilidade do material.

Prós: iluminação RGB

iluminação RGB Contras: reclamações sobre a qualidade da cadeira

5 de 6 Cadeira gamer Snake Coral traz iluminação LED RGB — Foto: Divulgação/Snake Cadeira gamer Snake Coral traz iluminação LED RGB — Foto: Divulgação/Snake

O último modelo da lista é inspirado na cobra mamba negra, uma das mais venenosas do continente africano. Portanto, não é nenhuma coincidência que a cadeira Snake Mamba seja uma das mais sofisticadas da marca. Ela conta com ajuste de altura do assento que varia entre 45 cm a 55 cm e ajustes de rotação. Os braços são em 2D e podem ser ajustados. Suporta até 150 kg e a inclinação da cadeira é de até 150 graus. O assento tem as proporções de 51 cm de largura por 57 cm de comprimento. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 1.358 para adquirir o produto.

A espuma é de alta densidade, enquanto o revestimento é de alta qualidade e fácil limpeza. A base é de cinco pontos com rodinhas de borracha silenciosa para maior estabilidade. Conta ainda com almofadas na altura da região lombar e cervical. Está disponível nas cores preto, preto/vermelho, preto/verde e preto/branco. Recebeu nota 4 de 5 no site da Amazon, com relatos de clientes que tiveram dificuldade para montar a cadeira e não acharam o produto tão confortável assim.

Prós: design

design Contras: preço elevado

6 de 6 Cadeira Snake Mamba com design sofisticado — Foto: Divulgação/Snake Cadeira Snake Mamba com design sofisticado — Foto: Divulgação/Snake

