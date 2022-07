Caixa de som Bluetooth: 7 opções baratas para comprar por até R$ 245

Caixas de som Bluetooth baratas são interessantes para quem quer curtir músicas sem se preocupar com fios e gastando pouco. Elas podem ser ideais para transmitir conteúdos diretamente do celular e para animar festas, por exemplo. Empresas como JBL , Multilaser , i2Go, Motorola e Anker oferecem modelos por preços a partir de R$ 149 , como é o caso da i2Go Essential Sound Go, que tem 10 W de potência e impedância de 4 Ohms.

Já a Multilaser Bazooka apresenta bateria que promete durar seis horas e alto-falante subwoofer por valores que partem de R$ 219. Outra opção é a JBL Go 3, que conta com alça para levar a caixa de som a qualquer lugar e resistência à água por cerca de R$ 245. Veja a seguir sete caixas de som Bluetooth baratas para comprar no Brasil em 2022.

1. i2Go Essential Sound Go - a partir de R$ 149

A caixa de som da i2Go é um modelo de 10 W de potência RMS. Os alto-falantes junto com os drivers de 45 mm proporcionam graves poderosos com som nítido. A frequência fica entre 20 a 20.000Hz. Já a sensibilidade do microfone é de 85 dB e a impedância é de 4 Ohms. A bateria de 1.200 mAh promete duração de até oito horas em volume médio e até três horas em volume máximo. O produto é vendido por valores que partem de R$ 149.

Para além da conectividade Bluetooth, a caixa traz entrada para cartão microSD, USB, cabo auxiliar de 3,5 mm e a possibilidade de conexão com outras caixas de som i2GO. O alcance de conexão é de até dez metros e a Essential Sound Go tem classificação IPX4 de resistência a respingos de água. Conta ainda com a possibilidade de comando via assistente de voz do smartphone e controle multimídia.O fabricante oferece garantia de um ano. Na página da Amazon está avaliada com nota 4,5 de 5 com muitos elogios para a qualidade do som.

2. Motorola Sonic Play +200 - a partir de R$ 159

O Motorola Sonic Play +200 tem Bluetooth 4.1 com alcance de até 12 metros. A marca se compromete a entregar um som estéreo alto e de boa qualidade. O design foi desenvolvido para proporcionar um produto leve e portátil para qualquer ocasião e lugar. Ele é vendido por preços a partir de R$ 159.

Além da conectividade Bluetooth, tem porta auxiliar e a bateria pode durar até dez horas. A caixinha ainda tem classificação IPX4 de resistência à água. Na Amazon está avaliada com nota 4,1 de 5, com elogios a facilidade de transporte e design, porém alguns compradores alertam que o som é baixo.

A Move SP347 tem uma potência sonora de 16 W RMS, que proporciona um áudio que realça e promete definir bem os graves sem ruídos. A bateria recarregável de 1.200 mAh pode durar até seis horas e a impedância é de 4 Ohm. A caixinha é vendida por valores a partir de R$ 174.

A conexão é via Bluetooth 4.2 e tem a possibilidade de atender chamadas, já que conta com microfone e alto-falante. O fabricante ressalta que para uma boa qualidade do som é preciso aumentar o volume tanto na caixa quanto no aparelho que está conectado. Na Amazon recebeu nota 4,6 de 5 com muitos elogios em relação à qualidade sonora.

4. Multilaser Bazooka - a partir de R$ 219

A Multilaser Bazooka é uma caixa de som com 70 W de potência, impedância de 4 Ohm e uma frequência de resposta entre 120 a 13 kHz. A bateria de 1.500mAh tem uma autonomia de seis horas e o status de energia pode ser acompanhado pelo painel de controle. Ela conta com alto-falante subwoofer e dois tweeters que realçam os agudos e graves. O produto é visto por cifras que partem de R$ 219.

A conexão com o aparelho pode ser via Bluetooth, auxiliar, USB, microSD e FM. Na Amazon está avaliada com nota 4,5 de 5, com muitas reclamações sobre a durabilidade do produto.

5. Anker SoundCore Mini 2 - a partir de R$ 222

A Anker SoundCore Mini 2 é uma caixa de som que possui um design leve e compacto. Ela promete alcance Bluetooth de até 20 metros. Sua potência sonora é de 6 W e pode ser pareada com outras caixas do mesmo sistema para amplificar o alcance do som. A caixinha é comercializada por valores a partir de R$ 222.

A bateria tem uma duração média de 15 horas e a classificação de resistência à água é de IPX7, podendo até mesmo ser submersa. O produto conta ainda com microfone integrado e entrada auxiliar. Na Amazon, recebeu nota 4,7 de 5 com elogios à potência de som.

6. Pulse Wave 2 - a partir de R$ 239

A Pulse Wave 2 é o modelo indicado para quem procura por portabilidade e design em um único produto. Ela tem potência de 20W e frequência de resposta entre 150 a 20 kHz. A impedância do microfone é de 4 Ohms com uma sensibilidade de 81dB. O som estéreo é distribuído em 360 graus, o que garante um preenchimento do som de todo o ambiente. Ainda é possível emparelhar outras caixas Pulse Wave 2 para ampliar o som. O produto é visto por cerca de R$ 239.

Conta ainda com Hands-Free para atender chamadas diretamente pelo microfone da caixa, sem a necessidade de estar com o celular em mãos. A bateria tem capacidade de 2.200 mAh e pode durar por até dez horas com um tempo de recarga de quatro horas. Tem entrada de microSD, resistência à água de IPX6 e LEDs decorativos. Na Amazon está avaliada com nota 4,5 de 5 com elogios para a qualidade do som.

7. JBL Go 3 - a partir de R$ 245

A JBL Go 3 tem um design que conta com uma alça para levar a caixa de som a qualquer lugar. Ela tem uma potência de 4,2 W, frequência de resposta 110 a 20 kHz, enquanto a proporção de sinal de ruído fica em torno de ‎85 dB. A bateria leva cerca de 2,5 horas para recarregar e pode reproduzir músicas por até cinco horas. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 245 para adquirir o produto.

O modelo conta com classificação IP67 de resistência à água e poeira. Na página da Amazon recebeu nota 4,8 de 5, com elogios para a potência do som e reclamações sobre o produto não ter um indicador de nível de bateria.

