Caixa de som JBL: 7 modelos para quem não quer gastar muito

As caixas de som da JBL aparecem no mercado com diversas opções de preços, potências e funcionalidades. Para quem não quer gastar muito, é possível encontrar modelos mais baratos, como a JBL Go 2 , que traz 3 Watts RMS e valores a partir de R$ 179 . Todos os produtos listados a seguir são vendidos e entregues pela Amazon no Brasil e reúnem funções com resistência à água e conectividade sem fio.

Ainda em opções extremamente portáteis, a Wind 2 traz sintonização com a rádio FM, informa os dados de reprodução e bateria pelo visor LED, tem slot para cartão de memória microSD e oferece um alto-falante com potência de 5 Watts por a partir de R$ 219. Já para quem pode investir um pouco mais, a Flip 5, com design cilíndrico, tem autonomia de bateria de até 12 horas e potência de 20 Watts por aproximadamente R$ 569.

1 de 8 A JBL contém diversos modelos de caixas de som para quem não deseja gastar muito — Foto: Divulgação/Amazon A JBL contém diversos modelos de caixas de som para quem não deseja gastar muito — Foto: Divulgação/Amazon

1. JBL Go 2 – a partir de R$ 179

2 de 8 JBL Go 2 pode até mesmo sobreviver a submersão — Foto: Divulgação/JBL JBL Go 2 pode até mesmo sobreviver a submersão — Foto: Divulgação/JBL

A JBL Go 2 apresenta um design compacto e cúbico, com botões de função power e controle multimídia na parte superior. Além disso, traz conexão Bluetooth para parear com dispositivos móveis e oferece portas USB e P2 para fones de ouvido. A fabricante promete ainda uma autonomia de bateria de até cinco horas. O dispositivo tem resistência à água e recurso interno para cancelamento de ruídos. Interessados podem comprar o modelo mais barato da lista por a partir de R$ 179.

A caixinha está disponível nas cores preta, vermelha, verde e azul-marinho. O aparelho possui um único alto-falante e uma frequência entre 180 Hz e 20 mil Hz. Já a potência de 3 Watts pode deixar a desejar um pouco, pois o número encontra-se abaixo da média de caixas portáteis. Avaliada com nota 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam a rápida conexão sem fio via Bluetooth. No entanto, relatam que a reprodução de som é baixa.

Prós: design compacto

design compacto Contras: baixa potência e autonomia de bateria

2. JBL Wind 2 – a partir de R$ 219

3 de 8 JBL Wind 2 acompanha encaixe para transporte em bicicletas — Foto: Divulgação/JBL JBL Wind 2 acompanha encaixe para transporte em bicicletas — Foto: Divulgação/JBL

A Wind 2, da JBL, apresenta um design redondo e espaço na parte superior para encaixar alças. A caixinha traz um visor LED no centro do produto, que mostra a estação sintonizada na rádio e a quantidade de bateria restante. O periférico é comercializado na varejista por preços a partir de R$ 219. O item conta com botões power e multimídia na parte lateral, e acompanha um encaixe que auxilia no transporte do aparelho até mesmo em bicicletas.

A ficha técnica ainda mostra resistência à água, conexão Bluetooth e slot de cartão de memória microSD. O item promete autonomia de bateria de até dez horas e potência de 5 Watts. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a conexão Bluetooth rápida, mas criticam a potência da caixa.

Prós: resistente à água

resistente à água Contras: ausência de graves de qualidade

4 de 8 A fabricante da JBL Go 3 promete boa proteção contra poeira e água — Foto: Divulgação/JBL A fabricante da JBL Go 3 promete boa proteção contra poeira e água — Foto: Divulgação/JBL

A JBL Go 3 segue com as características de design compacto da linha. O modelo apresenta acabamento em uma única cor, mas com variação de tons, além de possuir uma alça de nylon para auxiliar no transporte. A parte superior do periférico acomoda uma porta de conexão USB, destinada não apenas para alimentação, mas também para a troca de dados. Já a lateral oferece três botões multimídia, sendo dois para a administração do volume e o terceiro para dar play nas músicas. O lado inferior tem o botão power e uma tecla para configurar o pareamento Bluetooth com dispositivos móveis. O investimento fica a partir de R$ 219.

Contém um único alto-falante com potência de 4 Watts, aliado a uma resposta de frequência entre 110 Hz e 20 mil Hz. A autonomia de bateria é de até 5 horas, além de oferecer alta resistência à água e poeira. As principais diferenças para o modelo Go 2 são a potência superior e a conexão Bluetooth 5.1, que o torna mais estável e com maior alcance. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a ótima qualidade de som e o acabamento. No entanto, criticam que o produto pode não resistir à imersão dentro d'água.

Prós: reproduz sons nítidos

reproduz sons nítidos Contras: relatos de não resistir à água

5 de 8 JBL Wireless Clip 3 contém design em formato de mosquetão — Foto: Reprodução/Amazon JBL Wireless Clip 3 contém design em formato de mosquetão — Foto: Reprodução/Amazon

A JBL Clip 3 traz três botões para controle multimídia na parte frontal e outros dois laterais para configurar o Bluetooth e ligar o aparelho. O design tem forma circular de frente e menos angular dos lados, além de conter uma alça de transporte em forma de mosquetão. Por cifras a partir de R$ 225, tem autonomia de bateria de até 10 horas e potência de 3 Watts, além de uma resposta de frequência entre 120 Hz e 20 mil Hz.

O driver de 40 mm promete um melhor desempenho para reproduzir músicas com nitidez. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design compacto do produto, mas criticam a ausência de portas de conexão USB e a dificuldade para se conectar pelo Bluetooth.

Prós: bom acabamento

bom acabamento Contras: ausência de portas de conexão USB

6 de 8 Gancho da JBL Clip 4 permite prendê-la em bolsas, cintos e mochilas — Foto: Divulgação/JBL Gancho da JBL Clip 4 permite prendê-la em bolsas, cintos e mochilas — Foto: Divulgação/JBL

A JBL Clip 4 é vendida em diversas cores de acabamento, além de conter uma alça curta para o transporte do dispositivo. Com três botões na parte da frente, são dois para controle do volume e outro para dar play nas músicas. Já no lado posterior, é possível encontrar uma tecla power e outra para acionar a conectividade sem fio via Bluetooth. A parte inferior oferece uma única entrada USB para conexão cabeada com outros dispositivos. O equipamento promete autonomia de dez horas, resistência à água e uma potência de 5 Watts pode preços a partir de R$ 349.

As principais diferenças para o modelo Clip 3 consistem principalmente no design menos angular, potência mais robusta e proteção contra resíduos de poeira. A frequência de resposta fica entre 70 Hz e 20 mil Hz. Avaliada com 4,9 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam o som grave e nítido. No entanto, criticam a ausência de microfones para atender ligações.

Prós: potência atende o que se espera

potência atende o que se espera Contras: relatos da bateria durar menos que o anunciado

7 de 8 JBL Flip Essential contém um alto-falante com potência máxima de 16 W — Foto: Reprodução/Amazon JBL Flip Essential contém um alto-falante com potência máxima de 16 W — Foto: Reprodução/Amazon

A JBL Flip Essential tem design cilíndrico vertical e um único alto-falante, o qual se estende por todo o corpo do eletrônico. O produto está disponível na varejista por a partir de R$ 443. O hardware promete uma potência de 16 Watts, aliados a uma resposta de frequência que oscila entre 80 Hz e 20 mil Hz. A autonomia da bateria alcança até 10 horas, e o tecido externo é próprio para resistir à água.

O produto contém um único botão power na superfície do corpo, entrada USB para alimentação e transmissão de dados, e conectividade Bluetooth compatível com dispositivos móveis. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a boa reprodução de sons graves, mas alguns mencionam falhas da conexão com o Bluetooth.

Prós: bom acabamento

bom acabamento Contras: relatos de problemas com a conexão sem fio

8 de 8 Flip 5 é mais modesta nos recursos extras — Foto: Divulgação/JBL Flip 5 é mais modesta nos recursos extras — Foto: Divulgação/JBL

A JBL Flip 5 também traz um design cilíndrico vertical e é muito similar ao item anterior, mas se diferencia pela maior autonomia: a fabricante promete até 12 horas ininterruptas de música por a partir de R$ 569. Além disso, oferece conexão sem fio via Bluetooth com smartphones e tablets, e alta resistência à água para festas na praia ou piscina. O periférico contém um único alto-falante, que se ramifica por toda a superfície, com potência de 20 Watts e resposta de frequência entre 65 Hz e 20 mil Hz.

É possível utilizar a entrada USB para conectar-se a outros eletrônicos ou mesmo para recarregar o sistema. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima performance do periférico durante a reprodução de músicas. Todavia, criticam o fato de não tocar música enquanto carrega.

Prós: bom acabamento

bom acabamento Contras: relatos de a bateria não durar tanto quanto o anunciado

