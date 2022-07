Caixa de som JBL: 7 modelos para quem quer investir em potência

Já a JBL Boombox 2 conta com 80 W de potência e resistência à água por valores que partem de R$ 2.374. Outra opção é a JBL EON615, uma caixa profissional indicada para ser usada em casas de shows e casas de festas por cerca de R$ 5.750. Veja a seguir sete caixas de som da JBL para investir em potência em 2022.

1. JBL Charge 5 — a partir de R$ 899

A JBL Charge 5 é um dos modelos mais populares da empresa. A caixa de som traz poucas melhorias em relação à versão anterior, mas ela acaba sendo uma opção para quem procura praticidade e qualidade sonora para uso pessoal e doméstico. Ela possui um único woofer com 40 W de potência sonora, mas isso pode ser aumentado com o recurso PartyBoost, em que ela permite parear com outros dispositivos da marca, criando um som estéreo. O produto é vendido por preços a partir de R$ 899.

O acessório promete até 20 horas de reprodução de música. Seu material é reforçado e é a prova de poeira e água. Para aqueles que conectam o celular ao aparelho via cabo, é possível carregar o smartphone com o power bank embutido na caixa. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, o aparelho se destaca pela qualidade sonora, resistência e bateria. Porém, tende a decepcionar na altura do volume e alcance.

Prós: portátil, resistente e com bateria duradoura

portátil, resistente e com bateria duradoura Contra: potência e volume em locais abertos tendem a ser baixo

2. JBL PartyBox Encore Essential — a partir de R$ 1.766

A Encore Essential é uma caixa de som portátil que conta com áudio focado no grave potente para uma maior imersão e alcance. A caixa de som possui bateria com até seis horas de duração e classificação IPX4, sendo resistente à água, permitindo que usuários possam levar o som a qualquer ambiente, até mesmo em locais próximos a piscinas. Avaliada em 4,7 de 5 estrelas, a PartyBox se destaca pela qualidade sonora de 100 W de potência. O modelo é visto por valores que partem de R$ 1.766.

Os compradores podem emparelhar até duas caixas de som JBL para som estéreo ainda mais imersivo, além de contar com conectividade para microfone sem fio, Bluetooth 5.1 e USB. Um dos destaques fica para o alto-falante com luzes RGB com efeito estroboscópio, sincronizando o brilho e cores de acordo com a batida da música que está sendo tocada.

Prós: portátil e som grave potente

portátil e som grave potente Contras: bateria acaba mais rápido com o volume alto

A PartyBox On-The-Go é uma opção para quem procura potência e portabilidade. As luzes da caixa possuem exibição dinâmica e harmonizam a intensidade e os padrões das cores de acordo com a música. Além disso, ela também possui entradas para instrumentos, como os modelos mais caros da linha. Ela conta com certificado de proteção IPX4 e sua bateria é de 2.500 mAh com uma duração estimada de seis horas de reprodução de música. O acessório é comercializado por cerca de R$ 2.299.

Esta caixa da JBL conta com acessórios para complementar o aparelho, sendo elas: uma alça de ombro acolchoada para levar o alto-falante e ainda possui um abridor para diferentes tipos de bebidas. Outro dispositivo do combo é o microfone sem fio que alcança até dez metros de distância. De acordo com o fabricante, o modelo tem suporte a Bluetooth 4.2 para conexão wireless. Avaliada em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacam a construção resistente e os sons graves. Porém, as avaliações dão conta de que ela decepciona no quesito volume.

Prós: resistente e bateria com recarga rápida

resistente e bateria com recarga rápida Contras: volume não é tão alto

4. JBL Boombox 2 — a partir de R$ 2.374

A JBL BoomBox 2 é uma caixa de som portátil e versátil, tendo o peso de 5,91 kg e 80 W de potência. Ela conta com uma construção resistente, sendo uma opção interessante para quem procura um acessório para festas. Inclusive, este modelo conta com certificação IPX7, podendo ser resistente a até 90 cm de profundidade na água sem sofrer danos. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 2.374.

Ela conta com recurso PartyBoost, função que permite conectar diversos alto-falantes compatíveis, incrementando o alcance e qualidade do som no ambiente. Além disso, a BoomBox 2 conta com um power bank portátil embutido, com isso, basta conectá-lo quando a bateria do seu dispositivo estiver próxima de acabar. Avaliado em 4,8 estrelas, os compradores destacam a sua bateria, tendo duração estimada de até 24 horas de reprodução.

Prós: portátil, resistente e bateria durável

portátil, resistente e bateria durável Contras: preço elevado

5. JBL PartyBox 110 — a partir de R$ 3.199

A JBL PartyBox 110 é uma caixa de som com dimensões altas que traz bateria embutida, sendo capaz de criar uma festa em seu local de escolha. A caixa conta com 160 W de potência e autonomia estimada de até 12 horas de reprodução de música. O modelo é encontrado por preços que partem de R$ 3.199.

Esta caixa de som ainda possui luzes RGB em LED em seus alto-falantes, que podem proporcionar um show de luzes para animar as suas festas. Estas luzes ainda se modificam de acordo com o ritmo e a potência do áudio. Possuindo 4,7 estrelas, a PartyBox 110 ainda permite conectar a instrumentos como microfone, violão e possibilita também conectar até duas caixas de som para incrementar o ambiente sonoro com a True Wireless Stereo. Os compradores destacam a qualidade sonora após a conexão em televisões. Porém, pontuam falhas nas baterias nas primeiras horas de uso.

Prós: qualidade sonora e show de luzes

qualidade sonora e show de luzes Contras: bateria tende a apresentar defeitos nas primeiras horas de uso

6. JBL PartyBox 710 — a partir de R$ 4.946

A PartyBox 710 é uma torre de som da JBL com a opção de luzes de LED customizáveis com 800 W RMS de potência sonora, sendo indicada para festas e eventos ao ar livre. Para incrementar o ambiente, ainda é possível conectar duas outras caixas de som via Bluetooth para complementar o alcance sonoro. O produto pode ser visto por cerca de R$ 4.946.

Além disso, para facilitar o transporte, ela conta com rodinhas de transporte e certificação IPX4, sendo um acessório resistente à água. Tendo o máximo de avaliação, a torre conta com dois woofers e 2 tweeters. Devido às suas funções, o comprador ainda pode conectar dois microfones à caixa de som, que também possui uma conexão para violão e outros instrumentos. Assim, ela permite cantar simultaneamente com a música, sendo uma boa opção para quem procura ter um karaokê.

Prós: facilidade em conectar acessórios, portabilidade e qualidade sonora

facilidade em conectar acessórios, portabilidade e qualidade sonora Contras: preço elevado

O EON615, da JBL, é uma das caixas de som profissionais e de alta linha da marca. Ela foi desenvolvida especialmente para fornecer o melhor som possível, sendo indicada para ser usada em casas de shows e casas de festas. Ela é portátil e possui 500 W para uma maior qualidade sonora. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 5.750 para adquirir o produto.

A caixa possui integração com Bluetooth e compatibilidade com iOS e Android, sendo possível controlar o volume principal, em até cinco vias, além de salvar e memorizar as pré-seleções do usuário. Os altos-falantes woofer possuem canais de som surround 2.0 para um maior alcance. Avaliado em 4,3 estrelas, o acessório recebe destaque pela qualidade sonora e altura. Porém, outros pontuam pontos negativos no sistema de amplificação.

Prós: alto-falantes woofer com canais de som surround 2.0

alto-falantes woofer com canais de som surround 2.0 Contras: erros no sistema de amplificação

