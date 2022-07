Caixinhas do Nubank: veja tudo o que você precisa saber sobre a função

O Nubank anunciou uma nova ferramenta para guardar dinheiro no app: as Caixinhas Nubank. Com a novidade, a ideia da fintech é oferecer aos usuários a possibilidade de separar seus rendimentos de forma personalizada, de acordo seus objetivos e metas. Além de guardar o dinheiro, as caixinhas também contam com opções pré-sugeridas de investimentos, que variam de acordo com o perfil de cada cliente. Vale mencionar que, nesta primeira fase, o recurso só será disponibilizado para alguns correntistas, e não para todos. Confira, a seguir, tudo o que se sabe até o momento sobre as Caixinhas da Nubank, app disponível para iPhone (iOS) e Android.