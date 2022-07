Capa para Galaxy Note 20 Ultra: veja 7 opções a partir de R$ 8

Vendido nas cores bronze, preta e branca, o Note 20 Ultra tem as seguintes medidas: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm (A x L x P). Portanto, leve em consideração o tamanho e a cor do aparelho na escolha da capinha.

Popular entre parte do público, a capa de silicone é macia ao toque. Este modelo oferece proteção para o corpo e para o módulo de câmeras do Galaxy Note 20 Ultra. O toque dos botões é macio e a parte interna conta com uma espécie de veludo para proteção do vidro da tampa traseira. Essa capa é vendida na Amazon por R$ 100 e está disponível em 14 cores, entre elas a amarela, a vermelha, a branca e a preta.

Ultrafina, a capa espelhada protege o Galaxy Note 20 Ultra de arranhões e impactos. Feita de policarbonato em ambos os lados, esta capa permite que o dono do celular possa ver informações como a hora sem perder a característica de espelhamento. Além disso, a capa oferece apoio para o celular na horizontal, quando aberta e é compatível com o carregamento sem fio. Ela está disponível nas cores azul, dourada, rosa, prata, preta e roxa pelo valor de R$ 88 na Amazon.

Uma verdadeira armadura para o aparelho, a capa anti-impacto utiliza policarbonato, silicone e metal para dar proteção e absorver impactos que o aparelho venha a sofrer. Na parte de trás, há um anel rígido que chega aos 50°, destinado ao apoio do celular. Esse modelo de capa é compatível com os suportes magnéticos veiculares, e está disponível nas cores azul, rosa, prata, preta, verde e vermelha. O case é vendido na Amazon por R$ 80 .

O modelo mais caro da lista é o case anti-impacto com gaveta. Trata-se de uma capa robusta com compartimento para até dois cartões de créditos. Apesar de espesso, o modelo é compatível com carregamento sem fio e exige apenas a retirada do conteúdo de sua gaveta. Esta capa está disponível nas cores preta, branca e bronze, mesmas cores do Galaxy Note 20 Ultra, e custa R$ 160 na Amazon.