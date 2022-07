Celular 5G: veja lista com os 68 smartphones liberados pela Anatel

Cabe lembrar que a lista deve aumentar conforme ocorrerem novos lançamentos de celulares 5G. Por isso é importante também consultar o tutorial que ensina como consultar se o smartphone tem 5G. Vale destacar ainda que a Anatel recomenda verificar o código de homologação estampado no chassi do dispositivo para o consumidor atestar se o smartphone apresenta suporte para a nova tecnologia. Abaixo, confira o portfólio de todos os celulares homologados pela agência com internet de altíssima velocidade no Brasil.