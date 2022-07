1 de 6 Lista reúne cinco aceleradores de download para baixar arquivos mais rápido; conheça — Foto: Unsplash Lista reúne cinco aceleradores de download para baixar arquivos mais rápido; conheça — Foto: Unsplash

Um dos gerenciadores mais antigos do mercado é o Download Accelerator Plus (DAP). O programa está disponível para Windows (download-accelerator-plus.br.uptodown.com/windows) e conta com funcionalidades como integração com o Twitter e gerenciamento de arquivos armazenados no RapidShare. Uma das principais promessas do DAP é aumentar a velocidade dos downloads em até 400%; ele o faz ao "dividir" os arquivos baixados em pequenas partes, que são descarregadas paralelamente em diferentes servidores.

Para que o usuário não perca tempo baixando arquivos quebrados, o programa checa os links antes de começar o download. Integrado a navegadores como Chrome, Opera e Firefox, o DAP conta com uma versão gratuita, cujo principal ponto negativo é apresentar muitos anúncios. A versão Premium conta com planos de US$ 24,95 (cerca de R$ 133, na cotação atual) até US$ 49,95 (aproximadamente R$ 266).

2. Ninja Download Manager

O Ninja Download Manager (ninjadownloadmanager.com) tem uma interface simples e intuitiva, e promete descarregar os arquivos com uma rapidez até dez vezes maior do que a velocidade normal. Seu funcionamento é semelhante ao do DAP: a ferramenta divide o programa em pequenas partes e faz o processo de download simultaneamente em diferentes servidores. O Ninja Download Manager é ainda uma opção interessante para aqueles que querem baixar mídias, pois permite reproduzir músicas ou vídeos enquanto estão sendo baixados.

Disponível para Windows e macOS, o acelerador conta com um descarregador com suporte para YouTube e Vimeo, e um conversor que transforma o formato do arquivo automaticamente assim que é baixado. O Ninja Download Manager está disponível em versão gratuita, além de planos para um, três ou seis computadores, por US$ 19 (cerca de R$ 101,27), US$ 29 (aproximadamente R$ 155) e US$ 49 (cerca de R$ 261), respectivamente.

O Internet Download Manager (internetdownloadmanager.com) é um programa que funciona como um complemento para navegadores. Ele detecta automaticamente os downloads feitos na Internet e permite que o usuário gerencie e divida suas transferências em categorias. Com integração com os principais browsers, incluindo Internet Explorer e Avant Browser, a ferramenta acelera em até cinco vezes a velocidade com a qual os arquivos são baixados.

O software também suporta arquivos de diversos formatos e permite que o usuário baixe vídeos de sites como YouTube e MySpace TV. Além disso, conta com antivírus embutido, um sistema de pausa e resumo de download e até mesmo um calendário para você programar quando quer baixar arquivos. Depois do primeiro mês de teste grátis, a aplicação se torna paga; os planos são de R$ 62,95 por um ano e R$ 131 na modalidade vitalícia.

O Free Download Manager (freedownloadmanager.org/pt) faz jus ao nome: é um gerenciador de downloads que, além de aumentar a velocidade com a qual os arquivos são baixados através do método de "fragmentação", é gratuito. Disponível para Windows, macOS, Linux e Android, o programa conta com diversas funcionalidades, como a integração com Torrent e pré-visualização de áudios e vídeos.

Entre os recursos do software estão ainda um sistema de calendário para agendar downloads, a possibilidade de baixar apenas partes específicas de um arquivo em ZIP, e uma espécie de "controle remoto" para conferir o progresso do download a partir qualquer dispositivo conectado à internet, como smartphones. O Free Download Manager também está disponível como extensão para os navegadores Chrome e Firefox.

Assim como os anteriores, o Internet Download Accelerator (internet-download-accelerator.softonic.com.br/) também aumenta a velocidade dos downloads ao dividir os arquivos em várias partes. O diferencial do programa, porém, é que ele integra todos os navegadores utilizados pelo usuário. Dessa forma, é possível baixar arquivos de diferentes browsers ao mesmo tempo e gerenciá-los em um só lugar, com opção de pausar e retomar downloads interrompidos.

Outra funcionalidade da ferramenta é o cliente FTP (File Transfer Protocol), que permite acessar e editar diretórios remotos, criando e removendo arquivos e pastas. Compatível com Windows, o programa está disponível em português e tem versão gratuita. Entretanto, há também a versão Pro, que pode ser adquirida a partir de um plano vitalício por US$ 9,95 (cerca de R$ 53 na cotação atual).

