Cinco alternativas tecnológicas para aquecer a casa

O aquecedor Ventisol Quartzo Premium, por exemplo, tem tamanho reduzido e alça para transporte por preços a partir de R$ 119. Já o o ar-condicionado Samsung Split Digital consegue aquecer e refrigerar o ambiente por valores que partem de R$ 1.899. Veja a seguir cinco produtos para aquecer sua casa.

1. Lareira elétrica

A lareira elétrica é um produto sofisticado e útil para quem deseja aquecer a casa sem sujar o ambiente. Isso porque as lareiras convencionais, movidas à fogo e lenha, distribuem muita sujeira em virtude da combustão da madeira e precisam de manutenção constante. Já as alternativas elétricas conseguem aquecer o ambiente, não sujam o cômodo e até podem exibir uma imagem ilustrativa de chamas queimando lenha.

O modelo Serrano Cadence apresenta design com dimensões de 55 cm de altura por 41 cm de largura, ideal para quem procura modelos mais compactos para ambientes com tamanhos reduzidos. Visto no Shoptime por preços a partir de R$ 718, o produto contém uma tela digital que exibe a imagem ilustrativa de madeira em combustão. A parte frontal exibe botões power e para controlar a intensidade da luz da tela e do aquecimento. O vapor quente é liberado por meio de passagens de ar localizadas na parte frontal inferior. Ele precisa estar conectado o tempo todo na tomada para funcionar e está disponível nas voltagens de 110 V e 220 V.

O modelo garante o aquecimento do ambiente com até dois níveis de regulação de temperatura, tela 3D, funcionamento silencioso, e ausência de resíduos ou cheiro. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 no Shoptime, os usuários elogiam a ótima performance do aparelho. Porém, criticam que não há funcionamento remoto, sendo necessário caminhar até o produto e configurá-lo manualmente.

Já o modelo Wgrif Rubi 36 conta com tamanho mais robusto que o anterior, com 54 cm de altura por 91 cm de largura. O seu diferencial é a possibilidade de ser completamente embutido na parede, característica bastante atrativa para usuários que procuram por minimalismo na decoração. O item está disponível a partir de R$ 2.790. Assim como o modelo anterior, o funcionamento ocorre via cabo de energia, disponível na voltagem de 127 V.

O eletrônico disponibiliza um display digital robusto que exibe imagens em 3D de chamas devorando lenhas. A cor da ilustração da chama, o desenho, a intensidade de aquecimento, e até o acionamento do produto podem ser realizados via controle remoto. O design é bastante simples e não oferece botões para o controle manual. A fabricante promete uma potência máxima de 1.500 W.

2. Aquecedor portátil

O aquecedor portátil é ideal para usuários que desejam um aparelho para aquecer o ambiente e que seja fácil de transportar. O produto possibilita a ação bastante simplificada de aquecimento, pois pode ser movido com facilidade para qualquer outro cômodo ou mesmo ser transportado em veículos. Além disso, também dispensa qualquer tipo de instalação na parede, o que economiza tempo e dinheiro.

O Ventisol Quartzo Premium oferta tamanho reduzido para facilitar o seu transporte, o que é ideal para quem busca portabilidade sem abrir mão de uma boa eficiência. Ele pode ser encontrado no Shoptime por valores que partem de R$ 119. O design oferece uma alça para auxiliar na mobilidade, enquanto a parte inferior promete suporte rotacionável que se adapta a superfícies lisas. O modelo conta com um botão giratório para a administração manual do aquecimento, que alterna entre dois níveis de intensidade até a potência máxima de 800 W. O produto precisa estar conectado o tempo todo na tomada para funcionar disponível na voltagem de 220 V.

Já o Beltempo Quartzo traz design elegante e vertical com dimensões de 78 cm de altura por 26 cm de largura. O produto é encontrado no site do Shoptime por cifras a partir de R$ 499. A base de sustentação larga promete alta estabilidade para o funcionamento, enquanto o único botão no corpo do item permite alterar o calor em até dois níveis com uma potência máxima de 1.200 W. Disponível para a voltagem de 220 V, o aparelho precisa ficar o tempo todo na tomada para funcionar.

3. Ar-condicionado quente e frio

Um modelo de ar condicionado quente e frio é ideal para quem deseja refrigerar e aquecer o ambiente com apenas um único aparelho. O produto proporciona economia de dinheiro, pois evita que o consumidor adquira um segundo equipamento. Além disso, diferente de muitos aquecedores, o funcionamento deste item pode ter diversas vantagens, como funções smart e administração remota.

O Samsung Split Digital é um ar-condicionado que traz dimensões de 82 cm de largura por 30 cm de altura. O item fornece a capacidade de refrigerar e aquecer o ambiente, o que dispensa a necessidade de adquirir outros dispositivos por a partir de R$ 1.899. O design oferece uma tela LED para exibir os dígitos da temperatura.

O funcionamento smart deste modelo auxilia o usuário a administrá-lo pelo aplicativo do celular ou até mesmo ao acionar assistentes virtuais como Google Assistente. Além disso, promete filtro que purifica o ar e combate a disseminação de micro-organismos. O produto possui tecnologia Inverter que promove economia de energia de até 77% na conta de luz no final do mês.

4. Climatizador e umidificador

Os climatizadores e umidificadores de ar são responsáveis por absorver o ar do ambiente, e umidificá-lo por meio de partículas evaporadas de água ou soro. Isto é, propaga a emissão fresca do ar, mas não refrigerada. É útil para quem deseja uma casa fresca e ventilada, mas que não necessariamente apresente uma baixa temperatura. No entanto, já existe no mercado alguns modelos que também aquecem o ambiente: evapora a água em uma temperatura mais alta para carregar o ar com estas partículas mais quentes.

O Philco PCL1QF apresenta dimensões de 69 cm de altura por 27 cm de largura. Disponível nas voltagens de 110 V e 220 V, o climatizador oferece múltiplas funções para o ambiente, como ventilar, umidificar e aquecer. O item é visto por cifras a partir de R$ 1.600. O aparelho fornece uma potência vigorosa de 1.500 W para administração em até dois níveis de funcionamento. A fabricante desenvolveu o desenvolveu com um tanque de água de 4,5 litros de capacidade, filtro de ar antibacteriano e antimofo, e com funções de controle por timer.

Além disso, é possível ligar e configurá-lo por meio do controle remoto, enquanto o design apresenta uma alça de transporte e quatro rodas para melhor deslocamento. Avaliado com uma nota de 3,3 de 5 no Shoptime, os consumidores elogiam a possibilidade de aquecer e ventilar. Porém, criticam a dificuldade para lavar o filtro, que precisa ser desparafusado, além das aletas que não tem funcionamento automático.

5. Termostato smart

O termostato é um aparelho que monitora a temperatura do ambiente e controla os sistemas de ventilação para que o cômodo esteja frio ou quente de acordo com as necessidades do usuário. A vantagem de obter uma versão smart se dá pela possibilidade de visualizar os status de funcionamento por um display LED, otimizar o consumo de energia elétrica, e o controle remoto via app.

O Eachen Smart apresenta um design branco em uma tela LCD sensível ao toque de 3,4 polegadas, disponível no Shoptime a partir de R$ 549. O item possibilita a visualização do dia da semana, hora e temperatura ambiente. É possível configurá-lo manualmente ou pelo pareamento via Wi-Fi em smartphones com sistemas Android e iOS. O sistema interno disponibiliza recursos para alterar a temperatura entre 5 e 30 graus.

