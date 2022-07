Cinco programas para atualizar drivers automaticamente

Atualizar drivers do PC pode ser uma tarefa entediante e difícil para muitos usuários. Ao mesmo tempo, ter a versão mais recente desses programas é fundamental para garantir o bom funcionamento do hardware do computador, incluindo placas de áudio, de rede e vídeo. Por isso, baixar um atualizador de drives, que faz todo esse processo automaticamente, pode ser uma boa solução. Abaixo, o TechTudo lista cinco opções grátis para usar no Windows . Conheça as ferramentas, compare seus recursos e veja qual é o melhor atualizador de drivers para manter o seu PC atualizado.

1 de 6 Lista reúne cinco programas para baixar drivers disponíveis para Windows — Foto: Reprodução/Unsplash Lista reúne cinco programas para baixar drivers disponíveis para Windows — Foto: Reprodução/Unsplash

1. Device Doctor

O Device Doctor (devicedoctor.com) é um programa grátis e eficiente para atualizar drivers no Windows. Ele conta com um amplo banco de dados e abrange os componentes dos principais fabricantes de hardware. Além disso, sua interface foi projetada para ser fácil de usar: por isso, mesmo sendo em inglês, qualquer pessoa pode usar o Device Doctor sem grandes problemas.

2 de 6 Device Doctor é uma ferramenta simples e objetiva para atualizar drivers no Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire Device Doctor é uma ferramenta simples e objetiva para atualizar drivers no Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Sua simplicidade, por outro lado, faz com que o Device Doctor careça de recursos avançados. Na versão gratuita, o programa identifica os drivers desatualizados e exibe o link para que o usuário baixe e instale os arquivos individualmente. Para baixar e instalar tudo de uma só vez, é necessário comprar a licença, que custa R$ 150 no plano anual.

2. Drive Booster

O Drive Booster (iobit.com/pt/driver-booster.php) é um dos softwares para atualizar drivers mais populares do mundo, com um banco de dados com mais de 8 milhões de arquivos. Em sua versão 9.4.0, o programa da iObit traz alguns recursos de manutenção, como ferramenta de backup e restauração, correção de som, limpeza de dados no dispositivo e informações sobre o sistema, entre outras.

3 de 6 Drive Booster traz interface atualizada e muitas funcionalidades na versão grátis — Foto: Reprodução/Raquel Freire Drive Booster traz interface atualizada e muitas funcionalidades na versão grátis — Foto: Reprodução/Raquel Freire

A versão gratuita permite baixar e instalar todos os drivers desatualizados de uma só vez. O plano Pro, que tem preço a partir de R$ 79,99 ao ano, conta com atualizações automáticas agendadas e cria pontos de restauração do sistema, além de oferecer outras ferramentas avançadas. Apesar das várias funcionalidades, a interface do Drive Booster é intuitiva e está disponível em português. O programa suporta o Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista e XP.

3. Driver Easy

Outro software que conta com versões gratuitas e pagas é o Driver Easy (drivereasy.com). A licença free é simples em termos de recursos: ela oferece a busca por drivers desatualizados e a instalação automática deles, mas não ao mesmo tempo. Há, ainda, uma tela com informações do sistema e criação de um backup de driver, o que evita fazer o download de todos os arquivos novamente em caso de erro durante a instalação.

4 de 6 Driver Easy permite baixar e instalar atualização de drivers nos Windows 11, 10 e 7 — Foto: Reprodução/Raquel Freire Driver Easy permite baixar e instalar atualização de drivers nos Windows 11, 10 e 7 — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Na versão paga, que sai por US$ 29,95 (cerca de R$ 149, em conversão direta), o Driver Easy oferece instalação de todos os drivers de uma só vez, suporte técnico, reversão de update e outras funcionalidades. O software está disponível para os Windows 11, 10 e 7.

4. DriverIdentifier

Para quem quer atualizar drivers online, o DriverIdentifier (driveridentifier.com/download.php) é uma boa opção. Ele é baixado no PC, onde identifica os componentes de seu computador e sistema operacional. Em seguida, porém, o software abre uma página no navegador web com links para que o usuário faça o download e instalação dos drivers atualizados. Isso, entretanto, torna o software mais trabalhoso do que os demais da lista.

5 de 6 DriverIdentifier, programa para atualizar drivers online com suporte a versões antigas do Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire DriverIdentifier, programa para atualizar drivers online com suporte a versões antigas do Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Por outro lado, o DriverIdentifier é o único que traz suporte para versões bastante antigas do Windows, como Windows 2008 e 2008 R2 Server, Windows 2003 e Windows 2000. Assim, ele é a melhor alternativa para quem tem um computador mais velho.

5. Slim Drivers

O DriverPack (driverpack.io/en) é outra plataforma com visual moderno e boa usabilidade. No entanto, o software traz uma assistente de voz (que fala em português de Portugal) que pode incomodar a princípio. O som pode ser desligado rapidamente na tela do próprio software, não sendo um grande problema para quem não gostar da assistente.

6 de 6 DriverPack traz assistente de voz para guiar durante atualização de drivers — Foto: Reprodução/Raquel Freire DriverPack traz assistente de voz para guiar durante atualização de drivers — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Além disso, o atualizador de drivers traz dois modos: o automático, que identifica os drivers desatualizados e instala o que considera melhor; e o manual, que permite ao usuário escolher qual driver baixar e instalar. Em ambos os casos, não é necessário registro para uso.

