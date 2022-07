Cinco sites para estudar para concurso público sozinho

Estudar para concurso público sozinho é uma tarefa que fica mais fácil com ajuda de algumas plataformas online. Apesar de sites como QConcursos e Descomplica cobrarem uma assinatura para acessar recursos exclusivos, eles também permitem acessar certas funcionalidades gratuitamente. Já a página PCI Concursos , por sua vez, é totalmente gratuita: nela, o estudante pode fazer o download de simulados e provas antigas sem pagar nada, além de verificar o andamento dos concursos. Abaixo, o TechTudo lista cinco plataformas de estudo para concurseiros. Conheça as opções e saiba como elas podem ajudar você na rotina de preparação para os exames.

1. QConcursos

A QConcursos (https://www.qconcursos.com/) é um dos principais sites de questões para concursos no Brasil. Nele concurseiros podem acessar gratuitamente, pelo plano básico, milhares de questões de provas, filtrando a busca por cargo, instituição, ano, área de atuação, banca e área de formação. Aulas em texto, notícias sobre os processos seletivos e vagas divulgadas também estão disponíveis sem pagar nada.

Além da versão web, a plataforma também disponibiliza gratuitamente um aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). O app tem funções extras que permitem ao usuário responder a todas as questões do site, criar e organizar cadernos, salvar filtros, ver os comentários da comunidade de estudantes, entre outras coisas.

Os planos pagos da QConcursos dão acesso a diversos recursos exclusivos, como aulas em vídeo, guias de estudo e estatísticas de desempenho por banca, disciplina e assunto. A assinatura Advanced Anual, que permite criar cadernos de questões e analisar estatísticas de desempenho, custa R$ 120. Já o Premium Anual, que disponibiliza, entre outras funcionalidades, aulas e questões relacionadas a editais, está disponível pelo valor de R$ 220,00. O plano mais completo, o Premium Plus Anual, fica por R$ 345,60, ou R$ 1.198,80 na assinatura ilimitada anual, feita em parceria com o curso preparatório Direção Concursos.

2. PCI Concursos

O PCI Concursos é um site bastante simples, mas que pode ser muito útil para quem está começando a estudar para concurso público sozinho. Para usar o site, basta navegar pelas opções disponíveis no menu lateral esquerdo ou na barra superior. Não é preciso se cadastrar ou assinar planos pagos; a única função que requer pagamento é a de comprar apostilas digitais, cujos preços variam de 50 a 100 reais e podem ser parcelados no cartão. A plataforma também não dispõe de um aplicativo para celular.

Entre os destaques do PCI Concursos está a aba “Como passar”, com textos e artigos do professor William Douglas, desembargador federal. Pelo site, também é possível consultar concursos em andamento, acessar links importantes, como o Diário Oficial de cada estado, e fazer simulados das provas. O PCI tem ainda um canal no YouTube atualizado diariamente com notícias sobre concursos, que podem ser acessadas em forma de texto no site.

3. Descomplica

Diferentemente das outras plataformas, a seção do Descomplica para concursos públicos (descomplica.com.br/concursos) foca em três áreas de atuação: jurídica, policial e analista. O site disponibiliza algumas aulas gratuitas mediante login. Para ter acesso completo aos conteúdos, porém, é preciso assinar um dos três planos. Independente da modalidade escolhida, o aluno terá acesso a videoaulas ilimitadas de todas as áreas, além de ganhar um planejamento de estudos focado em editais, caderno de exercícios, resumos comentados e simulados. O Descomplica também conta com um aplicativo gratuito disponível para Android e iOS.

O site oferece três planos: o Anual 2 em 1, que por 12 parcelas de R$ 29,90 dá acesso a todas as aulas com a adição do curso para iniciantes; o Mensal, que custa R$69, mas não conta com o curso para iniciantes; e o Pós-Graduação + Plano de Concurso, que, em parceria com a Uniamérica, oferece uma pós-graduação em uma área do Direito junto da preparação para os concursos por 12 parcelas de R$ 119,90.

4. Casa do Concurseiro

O diferencial do site Casa do Concurseiro (acasadoconcurseiro.com.br) está em sua especificidade: o concurseiro pode escolher estudar para um único edital, e a plataforma terá materiais próprios para esse concurso. O site disponibiliza diversas apostilas gratuitamente, bem como um blog e podcast informativos que podem ser acessados sem pagar nada. Interessados em desbloquear mais recursos podem assinar o plano Clube Vita 2.0, que dá acesso a todos os cursos lançados na plataforma, aulas de 120 professores e mais recursos por 12 parcelas de R$ 110,25.

5. Estratégia Concursos

Estratégia Concursos (estrategiaconcursos.com.br) é uma plataforma paga reconhecida no setor de concursos públicos por ser líder em aprovações, principalmente na área fiscal. O assinante tem a opção de pagar o plano de um ano por 12 parcelas de R$ 41,90, ou o de dois anos por 12 parcelas de R$ 44,90. Ambas assinaturas dão direito a apostilas em PDF, aulas avulsas, videoaulas ao vivo, cursos completos, sistema de questões e ao podcast, tanto pela plataforma online como pelo aplicativo para celular, que está disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS).

A plataforma oferece um período de degustação de sete dias para quem procura conhecer melhor o programa. Quem não tem condições de bancar os planos pagos, por sua vez, pode aproveitar a seção gratuita do site (gratis.estrategiaconcursos.com.br), que disponibiliza PDFs e videoaulas, além de um certificado final.

