Como baixar vídeos de qualquer site da Internet

Baixar vídeos de qualquer site para o PC ou celular pode ser feito de muitas formas. Apesar de ser possível baixar vídeos do YouTube sem precisar instalar programas, alguns plugins e softwares grátis servem para fazer o download de mídias de qualquer página da Internet, como YouTube , Instagram , TikTok (sem marca d'água) e Facebook . Para te ajudar nesta tarefa, o TechTudo preparou uma lista com 10 soluções gratuitas, que contemplam várias plataformas – Windows , macOS , Google Chrome , Mozilla Firefox , Safari e outras.

Veja qual é a melhor para o seu dia a dia e tenha vídeos do YouTube e de outros sites disponíveis até offline. As dicas são simples e servem para a maioria das páginas de Internet que exibem vídeos engraçados, trailers de filmes ou clipes de músicas.

FastestTube é uma extensão para navegador que permite baixar vídeos do YouTube. O add-on adiciona um botão no site, por meio do qual é possível fazer download nos formatos de vídeo FLV ou MP4. A plataforma está disponível para Opera, Safari, Chrome, Firefox e Internet Explorer, e o melhor: é gratuita.

O Video DownloadHelper é um complemento para Google Chrome e Mozilla Firefox, que é capaz de baixar vídeos de diversos sites, como MySpace, Google Video, DailyMotion, YouTube, iFilm, entre outros. Os arquivos são salvos em formato FLV, na pasta escolhida pelo usuário.

3. FVD – Free Video Downloader

O FVD – Free Video Downloader possibilita fazer downloads de vídeos a partir de um celular Android. O app gratuito – que só não baixa conteúdo do YouTube -, salva os arquivos no formato MP4. Após instalar o aplicativo, basta acessar o site desejado e reproduzir o arquivo. O ícone FVD aparece na tela do dispositivo e permite fazer download do conteúdo.

Disponível para macOS e Windows, o Real Player SP faz download de conteúdo online, sejam vídeos ou músicas. O serviço conta com suporte a diversos formatos de arquivo, incluindo os populares MP4, WMA, AVI e FLV. O programa possui uma interessante função que transfere a mídia do computador para o smartphone, além de permitir o compartilhamento por meio das redes sociais.

Flash Video Downloader baixa vídeos em Flash, de sites como YouTube, Facebook, Break e Metacafe. O programa, desenvolvido para Windows, roda no Chrome e Firefox. Um dos diferenciais deste recurso é sua capacidade de configurar o computador para ser desligado após o download dos vídeos.

O K-Lite Codec Pack é um pacote de codecs para Windows. O software garante que o usuário conseguirá ver qualquer vídeo baixado sem risco do player não executar o arquivo. O app pode ser muito útil para quem pretende fazer download de muitos clipes.

O Apowersoft Video Downloader é um programa para macOS que faz download de vídeos de vários sites, como YouTube, Vimeo e Dailymotion, entre outros. A plataforma baixa e converte múltiplos arquivos simultaneamente. Para isso, basta inserir a URL do vídeo na interface principal do software. Há uma série de formatos suportados, como MP4, WMV, FLV, SWF, 3GP e MOV.

Baixar vídeos do Facebook grátis é possível pela ferramenta Facebook Video Downloader Online. A plataforma permite salvar os arquivos no computador usando apenas o endereço URL dos vídeos na rede social, sem precisar baixar programas ou outros dados para intermediar o download.

Baixar vídeos do Instagram é um app para fazer o download das mídias a partir de links. Disponível na Google Play Store, a plataforma exige credenciais de login na rede social e permite baixar conteúdos mesmo de perfis privados. Basta ter acesso ao link do vídeo para que o aplicativo possa salvá-lo no smartphone Android— assim será possível baixar vídeo do Reels, Stories ou feed.

O SnapTik é um aplicativo gratuito disponível para Android, ou em versão web que roda no navegador, que possibilita baixar os vídeos do TikTok sem marca d'água. O app é ideal para compartilhar o conteúdo armazenado em redes sociais ou com os amigos. Para baixar vídeos do TikTok, é necessário acessar as configurações de compartilhamento do post a ser baixado e copiar o link. Feito isso, basta abrir o Snaptik e fazer download do vídeo para salvá-lo no smartphone.