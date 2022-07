Como baixar vídeos do YouTube no celular? Confira aplicativos grátis

Baixar vídeos do YouTube no celular pode ser uma boa opção para assistir aos conteúdos, mesmo sem estar conectado à Internet. Além de baixar pelo PC , o usuário pode usar aplicativos grátis para fazer download de vídeos do YouTube pelo smartphone. Por isso, o TechTudo listou os sete melhores apps e serviços que permitem baixar direto do site de vídeos do Google para seu celular ou tablet, seja Android ou iPhone ( iOS ). Na lista, também há opções de plataformas online, que funcionam direto do navegador, para fazer download dos vídeos mesmo sem instalar aplicativos.

Como baixar vídeos do YouTube no celular Android e iPhone

O Videoder é um aplicativo gratuito para Android que permite baixar vídeos da plataforma do Google. Ao entrar no app, o usuário realiza a busca dos vídeos desejados e dá um toque para realizar o download direto do YouTube. Sua principal vantagem é ser uma aplicação leve, compatível com qualquer aparelho que tenha pelo menos Android 2.3.3.

1 de 7 Videoder permite baixar vídeos do YouTube no Android — Foto: Divulgação/Videoder Videoder permite baixar vídeos do YouTube no Android — Foto: Divulgação/Videoder

Disponível para Android, o TubeMate baixa vídeos usando múltiplas fontes, o que garante maior velocidade na transferência. Gratuito, o aplicativo possui uma série de recursos avançados, como capacidade de parar e retomar download posteriormente, baixar vídeos em segundo plano, extrair áudio e converter arquivos para MP3.

2 de 7 TubeMate permite baixar vídeos do YouTube no Android — Foto: Reprodução/TechTudo TubeMate permite baixar vídeos do YouTube no Android — Foto: Reprodução/TechTudo

O SnapTube é um aplicativo grátis para Android que permite baixar vídeos e músicas do YouTube, além do Facebook, Instagram e outros serviços. A plataforma disponibiliza vários formatos: 240p, 360p, 720p, 1080p, 2k e até 4k. Outra possibilidade é converter vídeos de música para arquivos MP3 diretamente pelo app. No PC, ele pode ser usado com o auxílio de um emulador do sistema móvel do Google. O programa não é compatível com o iPhone (iOS).

3 de 7 Snaptube permite baixar vídeos do YouTube pelo celular — Foto: Reprodução/Snaptube Snaptube permite baixar vídeos do YouTube pelo celular — Foto: Reprodução/Snaptube

O YouTube Go é uma versão YouTube para o sistema Android Go, desenvolvido para celulares com ficha técnica de entrada e conexões mais lentas. O app oficial do Google deixa baixar vídeos para assistir offline, uma vez que ele é pensado para quem fica sem acesso à Internet com frequência. Com ele, basta tocar sobre um vídeo, selecionar a qualidade e escolher se deseja assistir ou baixar. Vale lembrar que o aplicativo só está disponível para baixar na Google Play Store nos aparelhos rodando Android Go.

4 de 7 YouTube Go é app oficial do Google que permite baixar vídeos em celulares com Android Go — Foto: Reprodução/Marvin Costa YouTube Go é app oficial do Google que permite baixar vídeos em celulares com Android Go — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Outra forma oficial de fazer o download de vídeos do YouTube é assinando sua versão Premium. Disponível para usuários do Android e do iPhone (iOS), o streaming pago permite baixar vídeos no celular, escutar música e, naturalmente, elimina os anúncios. Abra o menu do app, clique em "Assinar o YouTube Premium" e no botão "Teste grátis". Ele oferece um mês de teste gratuito.

5 de 7 Assinatura do Youtube Premium permite baixar músicas no Youtube Music para ouvir faixas offline — Foto: Reprodução/Marcela Franco Assinatura do Youtube Premium permite baixar músicas no Youtube Music para ouvir faixas offline — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O Tubidy Mobile é uma ferramenta que facilita o download de vídeos do YouTube diretamente no smartphone ou tablet. A plataforma permite escolher o formato do arquivo de vídeo ou baixar apenas o áudio. Os arquivos podem ser salvos nos formatos MP3, MP4 e 3GP e compartilhados diretamente via WhatsApp, por exemplo.

6 de 7 Tubidy Mobile permite baixar vídeos do YouTube no celular — Foto: Reprodução/TechTudo Tubidy Mobile permite baixar vídeos do YouTube no celular — Foto: Reprodução/TechTudo

Caso você não queira baixar aplicativos terceiros, o Yout é uma alternativa interessante. O site possibilita o download de conteúdos do YouTube em vídeo ou só em áudio. Para salvar os arquivos na galeria do celular, basta abrir o navegador móvel, digitar a URL (yout.com) e pesquisar o clipe desejado, da mesma forma como você faz no YouTube.

7 de 7 Procedimento de como salvar vídeo do Youtube na galeria do celular com o Yout — Foto: Reprodução/Raquel Freire Procedimento de como salvar vídeo do Youtube na galeria do celular com o Yout — Foto: Reprodução/Raquel Freire