Como comprar passagem aérea barata? Veja 7 dicas úteis para economizar

É possível comprar passagem aérea barata com a ajuda de algumas ferramentas online. Plataformas como Google Voos e Skyscanner permitem configurar alertas que avisam quando os preços do voo desejado estão mais baixos. Sites especializados em viagens, por sua vez, podem ser úteis para encontrar promoções não divulgadas nos canais oficiais das companhias aéreas. Além disso, práticas simples como como navegar no modo anônimo ajudam a escapar de resultados enviesados e a garantir o bilhete pelo menor preço. Na lista a seguir, o TechTudo reúne sete dicas úteis sobre onde e como comprar passagem aérea barata.

Lista reúne sete dicas úteis para quem quer comprar passagem aérea barata

1. Tenha datas flexíveis

Ao planejar uma viagem na qual você deseja economizar o máximo possível, é recomendado ter datas flexíveis. Isso porque o planejamento começa pela busca de passagens aéreas, e o preço dos voos pode mudar drasticamente de um dia para o outro, alterando consideravelmente o custo total da viagem. Para garantir os melhores preços, uma dica é usar o Google Voos. A ferramenta permite configurar alertas para saber a melhor data para alterar a passagem e também dispõe de um calendário ilustrativo, no qual as datas mais baratas para voar estão sinalizadas em verde.

Calendário do Google Voos mostra datas mais baratas para viajar em verde

2. Use o modo anônimo para fazer pesquisas

Outra dica para economizar ao comprar passagens aéreas é usar o modo anônimo do navegador para pesquisar preços. Ao navegar usando o modo comum, os sites que você visita armazenam as suas informações e as usam para customizar os resultados. Em outras palavras, a página pode mostrar passagens aéreas que o algoritmo considera mais relevantes para o seu perfil de compra em vez das mais baratas.

Navegação no modo anônimo pode ajudar a economizar na compra de passagens aéreas

Para evitar a personalização de resultados, abra uma guia anônima no navegador pressionando as teclas "Ctrl", "Shift" e "N" simultaneamente. Também é possível ativar o recurso clicando com o botão direito do mouse sobre a barra de endereços do browser e selecionando a opção "nova janela anônima".

3. Compare preços em diferentes plataformas

Para viajar mais barato, é importante também comparar preços de passagens em diferentes plataformas de compra. O Google Voos, por exemplo, indica se o valor da passagem oferecida por determinado site está realmente mais barato. Além disso, o serviço também permite configurar alertas de preço e possui a sessão "Gráfico de Preços", na qual são exibidas as alterações dos valores no decorrer do tempo. Há também o recurso "Calendário", onde o usuário consegue verificar em qual dia do mês há uma bilhete mais barato.

Skyscanner é um buscador de passagens que mostra preços mais acessíveis

Outra opção é o Skyscanner, buscador que indica linhas áreas e passagens mais acessíveis com base no destino e nas datas da viagem. Disponível na versão web e em aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS), o serviço informa qual o mês mais barato para viajar e os valores de passagens em ordem crescente. Ele também permite procurar por hospedagem e aluguel de carros. Existe ainda o buscador Kayak, que ajuda o usuário a encontrar voos, hospedagens, atividades, aluguel de carro e pacotes com os melhores preços.

4. Siga companhias aéreas nas redes sociais

Outra opção interessante para quem busca obter descontos em passagens de avião é seguir as companhias aéreas nas redes sociais. Muitas empresas utilizam seus canais em plataformas como Twitter, Facebook e Instagram para divulgar ofertas especiais, inclusive promoções de última hora. Por isso, vale ficar atento aos perfis e ativar as notificações para ser informado sempre que a companhia aérea fizer um novo post.

5. Configure alertas de preço

É possível ser notificado caso o valor de uma passagem aérea baixe. Para isso, é preciso configurar alertas de preço em sites como o Kayak ou Google Voos. O ideal é que esse recurso seja utilizado quando o usuário já possui destino e datas definidos. No caso do Google Voos, basta fazer login com uma conta Google e habilitar a opção "monitorar preços". É possível escolher entre alertas por voos em qualquer data ou em uma data específica.

Ativando um alerta de preços para receber promoções encontradas pelo Kayak por e-mail

No Kayak, o usuário deve informar o aeroporto de destino, as datas e o número de passageiros e clicar na opção "Criar um alerta de preço", localizada no canto superior esquerdo da página. Após isso, é preciso informar um e-mail para receber os alertas e confirmar em "Salvar alerta de preço".

6. Visite os sites das companhias aéreas

Outra dica útil para quem quer comprar passagens baratas é conferir o site das companhias aéreas com frequência. Isso porque muitas realizam vendas exclusivas para quem acessa suas páginas diariamente. Além disso, é comum que as marcas promovam ofertas todo semestre, como é o caso da Megapromo Latam Airlines ou o Feirão da Gol Linhas Aéreas. A Azul não possui uma promoção de destaque, mas responde aos descontos das outras linhas aéreas.

Site da Latam anuncia promoção especial para passageiros

7. Procure promoções em sites especializados

Plataformas como Max Milhas, 123 Milhas e Decolar.com podem ser de grande ajuda para quem quer viajar barato. Isso porque elas fazem a ponte entre o viajante e as companhias aéreas, selecionando promoções de bilhetes. É possível encontrar também ofertas de hospedagens e pacotes de viagem. Porém, é preciso ficar atento ao acessar as chamadas agências de viagem online. Muitas vezes esses serviços incluem uma taxa de serviço alta, encarecendo o valor do bilhete, que poderia ser adquirido por um preço menor diretamente com as companhias aéreas.

Maxmilhas é plataforma para venda de milhas e compra de passagens com desconto

