Como fazer um podcast? Spotify lista 6 dicas para criar programa do zero

Criar um podcast no Spotify é o desejo de muitos usuários. A possibilidade de falar sobre diversos assuntos em diferentes formatos tem atraído não só ouvintes para a podosfera, mas também novos criadores de conteúdo: só em 2021 foram publicados mais de 1,2 milhão de novos podcasts no Spotify. Mas criar e gravar um podcast do zero ainda pode parecer um desafio para aqueles que nunca tiveram contato com a produção de um programa em áudio. Pensando nisso, o Spotify compartilhou, com exclusividade ao TechTudo , seis dicas para fazer um podcast.

Vale ressaltar que o Spotify tem um programa para dar visibilidade a criadores de conteúdo iniciantes. Trata-se do RADAR Podcasters, iniciativa em que o streaming seleciona dois ou três criadores em ascensão entre os milhões de podcasters que usam a Anchor, a plataforma de criação de podcast do Spotify. Uma vez selecionados, os podcasters escolhidos se beneficiarão de oportunidades editoriais e promocionais no Spotify, como a inclusão na playlist local RADAR Podcasters Brasil, o que pode impulsionar o alcance da audiência.

1. Escolha o tópico e formato de podcast

Segundo o Spotify, o primeiro passo para criar um podcast é definir o tema do programa. Uma boa dica para estar sempre motivado a gravar é escolher um assunto que você gosta. Se você é apaixonado por cinema, por exemplo, pode ser interessante fazer um programa para comentar os últimos lançamentos de filmes. Escolhido o tema, defina o seu público-alvo. Seguindo o exemplo dado, um podcast sobre cinema pode ser direcionado para diferentes audiências, como apreciadores de filmes clássicos, fãs da cultura geek e interessados em títulos fora do circuito comercial.

Depois, é preciso decidir qual será a estrutura e formato do podcast. Quantos minutos os episódios terão, em média? O programa será um monólogo, um bate-papo com amigos ou terá entrevistas com convidados? É importante tomar todas essas decisões antes de começar, de fato, a criar o programa.

2. Prepare seu episódio piloto

Em seguida, é preciso montar o roteiro do seu primeiro episódio. Ele vai ser muito importante para apresentar o seu conteúdo e mostrar para o público o que eles podem esperar do programa. Para começar a construção do roteiro, o Spotify recomenda fazer uma breve introdução sua e do seu podcast. Esta é uma forma dos seus ouvintes te conhecerem melhor e entenderem como você vai trabalhar.

Nesse processo, também vale demarcar a identidade sonora do seu programa. Você pode, por exemplo, escolher algumas músicas disponíveis na biblioteca do Anchor para usar na abertura e nas transições. Além disso, o Spotify recomenda que você prepare e padronize um encerramento para os episódios. É este o momento de dar os créditos à sua equipe e divulgar seu perfil das redes sociais.

3. Prepare-se para gravar

Depois de finalizar o roteiro, é hora de gravar. Para isso, é importante investir em um bom microfone para podcast — que não necessariamente precisa ser caro. Independente da qualidade de captação do aparelho, o Spotify recomenda que você escolha um lugar agradável e sem muitos ruídos. Por isso, tente minimizar o som ao seu redor.

Vale, por exemplo, fechar a janela para não entrar barulhos externos ou até mesmo desligar alguns eletrodomésticos que possam atrapalhar a gravação, como ventiladores e ar condicionado. Outra dica importante é ficar bem próximo ao microfone. Desse jeito, você parece mais envolvido na conversa e evita parecer distante dos ouvintes.

4. Edite o episódio

Para uma edição de alta qualidade, o Spotify recomenda seguir alguns passos básicos. A primeira etapa é importar as gravações para a plataforma Anchor (anchor.fm). Lá, você pode cortar os arquivos de áudio no e selecionar quais trechos você quer usar. O editor também conta com o recurso de música de fundo inteligente, que te ajuda a escolher e ajustar uma música de background. Assim, o volume não fica muito alto e nem muito baixo em relação à sua voz.

Outro recurso interessante do editor são as "Transições do Anchor". Com elas, é possível escolher uma música para suavizar os cortes do programa. As transições também podem ser usadas para demarcar a passagem de um bloco para o outro, por exemplo. Depois de finalizar a edição, basta salvar o áudio final.

5. Publique o podcast

Com a edição pronta, você já pode publicar o seu podcast. De acordo com o Spotify, é importante escolher um título curto, com no máximo 30 caracteres, e que represente o programa. Além disso, o podcast vai precisar de uma descrição, que também não deve ser muito longa. Pense em algo interessante e que reflita o tom do conteúdo em menos de 100 palavras.

Outra escolha a ser feita é a capa do podcast. O Anchor disponibiliza um criador de capas com diversas imagens disponíveis. Basta escolher uma do acervo, personalizar o texto e pronto. Feito isso, você já pode começar a distribuir o seu podcast nas plataformas de streaming. É possível que elas demorem algumas horas ou dias para publicar o programa. Assim que o podcast estiver disponível, basta compartilhá-lo nas suas redes sociais para começar a ganhar ouvintes.

6. Escolha a frequência de publicação

Por fim, é preciso decidir de quanto em quanto tempo você irá publicar novos episódios. Assim, o público pode saber quando esperar por novos capítulos, e você consegue ter um "termômetro" para analisar o crescimento da audiência.

De acordo com o Spotify, programas publicados todos os dias ou com mais de um episódio por semana têm taxa de crescimento mais rápida. Mas nada impede que você comece lançando conteúdos quinzenais e estipule outras metas de crescimento ao longo do tempo.

Além disso, é comum que muitos podcasters dividam os programas em temporadas. Elas podem variar entre seis e 20 episódios, o que permite ao criador de conteúdo tirar um descanso entre o final de uma e o início de outra.

