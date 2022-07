Como ganhar pontos no Microsoft Rewards

O Microsoft Rewards é um programa oficial de benefícios da empresa para quem gostar de jogar no Xbox One , Xbox Series X / S e PC, ou mesmo usar os sistemas Windows 10 e Windows 11 casualmente. É possível conquistar pontos ao realizar missões especiais, como abrir um jogo ou responder questionários, entre outras possibilidades. Esses pontos são trocados na página oficial do programa, com o perfil Microsoft do usuário logado, e são convertidos em assinaturas, cartões digitais para jogos, créditos Skype , ou até em doações para instituições beneficentes.

Produtos diretamente relacionados à Microsoft são o foco de quem busca ganhar benefícios com o programa. Meses grátis de Xbox Game Pass ou Xbox Live Gold são alguns dos resgates disponíveis. Os pontos variam e o custo de recompensas também. Para participar basta ter uma conta Microsoft e escolher a opção “Ingressar no Rewards” em seu perfil. Veja como ganhar e acumular pontos a seguir:

Desafios do Microsoft Rewards

Estes desafios podem ser feitos na página oficial (rewards.microsoft.com). Entre e logue com sua conta Microsoft e, em seguida, clique em cada um deles para completar. São desafios considerados simples, em alguns casos diários, e que rendem de 5 a 50 pontos, de acordo com a complexidade do que é solicitado.

É possível, por exemplo, participar de um quiz sobre a Microsoft e ganhar 50 pontos, ou sobre o navegador Edge e receber 40 pontos. Basta clicar em uma das opções escolhidas e seguir as tarefas apresentadas na tela.

Os desafios também podem ser:

Comprar e ganhar: 10 pontos a cada R$ 3 gastos na loja Microsoft (variável);

Definir meta de uso: 5 pontos (variável);

Quizes de assuntos diversos: Entre 30 e 50 pontos;

Comprar ou alugar filmes e séries na loja pelo PC: 25 pontos (variável).

Extensão de navegador

Outra opção bem simples é instalar a extensão Microsoft Rewards em seu navegador. Para isso, clique no banner que aparece em seu perfil e adicione no seu navegador de preferência – funciona com Chrome, inclusive. A extensão também serve para monitorar seus pontos, verificar missões diárias, controlar quanto se ganha por dia e tentar ganhar mais sempre que estiver disponível em alguma página compatível. Logo de início, a instalação já rende 30 pontos para quem a usa.

Jogar no Xbox

Todos os consoles e sistemas Xbox estão totalmente conectados com o Microsoft Rewards de forma automática: basta usar o mesmo login do PC com Windows. As recompensas disponíveis também variam, o que dá formas adicionais de ganhar pontos. Simplesmente jogar os vários games disponíveis no Xbox One, Xbox Series X/S rendem pontos diários e semanais, com números que sempre variam e são modificados.

Algumas das possibilidades para se ganhar pontos no Xbox são:

Assinar o Game Pass: 500 pontos;

Abrir ou instalar um jogo do Game Pass: 5 pontos;

Tesouro Semanal: 100 pontos (variável);

Ver um vídeo no YouTube: 30 pontos (variável);

Comprar filme ou série na loja Microsoft: 25 pontos (variável);

Baixar e usar o aplicativo do Game Pass: 50 pontos (variável).

Há ainda outras possibilidades, que mudam de tempos em tempos. O ideal é checar o aplicativo Microsoft Rewards, que pode ser instalado na loja oficial dentro do console, para saber as pontuações exatas.

Outras recompensas do Microsoft Rewards

O Microsoft Rewards é atualizado sempre. Em alguns casos, de semana a semana, mas às vezes a mudança pode ser diária. As recompensas, missões e quantidade de pontos sempre variam. Missões que estavam disponíveis e não estão mais, por exemplo, envolviam realizar uma pesquisa usando o Bing, buscador da Microsoft, ou usar a barra de tarefas da web do Windows 10 para pesquisar outro tipo de conteúdo. Vale avisar que a própria empresa descreve essas recompensas na página de ajuda, mas nem sempre elas estão disponíveis. O ideal é usar e testar.

Também é possível aproveitar “promoções de pontos”. Até o fechamento da matéria, por exemplo, a Microsoft oferece um combo de 2.500 pontos para quem comprar ou alugar três filmes ao longo do mês de julho, dentro de uma seleção especial de lançamentos. Entre os títulos disponíveis estão Morbius, Batman, Sonic 2 e Animais Fantásticos 3.

Portanto, a dica é visitar sempre a página do Microsoft Rewards no seu perfil da conta ou via console Xbox para ficar de olho nas recompensas e resgates disponíveis. É um programa que vale a pena acompanhar mesmo que não tenha videogame em casa, já que tudo funciona usando apenas o computador ou os dois juntos.