Confira 7 jogos de anime que vale a pena dar uma chance

Já outros, abraçaram o "Musou" do estúdio Omega Force, onde os protagonistas lutam contra hordas numerosas de inimigos, como acontece One Piece: Pirate Warriors 4 e Attack on Titan 2. O TechTudo separou uma lista com 7 games de anime que os fãs do estilo precisam conhecer. Vale ressaltar que essa seleção é sobre títulos baseados em animação japonesa e mangás, não puramente o estilo visual anime.

1 de 8 Games de anime como Dragon Ball FighterZ são alguns dos mais populares e divertidos para fãs do gênero — Foto: Reprodução/Steam Games de anime como Dragon Ball FighterZ são alguns dos mais populares e divertidos para fãs do gênero — Foto: Reprodução/Steam

.Hack// G.U. Last Recode - PS4, SW, PC

A clássica série de RPG do PlayStation 2 baseada no projeto multimídia de jogos, anime e mangá .Hack retornou em seu 15º aniversário com uma remasterização de sua segunda trilogia, além de um novo capítulo. Em .Hack// G.U. Last Recode, os jogadores encontrarão versões melhoradas de .Hack// G.U. Rebirth, Reminisce e Redemption, além do conteúdo inédito chamado .Hack// G.U. Reconnection, que continua a aventura.

Os games contam a história de um grupo de jogadores que tiveram suas consciências presas em um MMORPG chamado The World e acompanham o protagonista Haseo, que, por sua vez, tenta se vingar pela morte de um amigo. O game está disponível para PlayStation 4 (PS4), Nintendo Switch e PC.

2 de 8 .Hack// G.U. Last Recode traz os games da segunda trilogia de RPGs do PlayStation 2 remasterizados com um novo capítulo — Foto: Reprodução/Steam .Hack// G.U. Last Recode traz os games da segunda trilogia de RPGs do PlayStation 2 remasterizados com um novo capítulo — Foto: Reprodução/Steam

A série de anime e mangá Yu-Gi-Oh! conta a história de jovens aficionados por um jogo de cartas chamado "Duel Monsters", e que o utilizam para resolver todo tipo de conflito. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist traz partidas do game que recontam todas as principais batalhas do anime, desde a primeira temporada com Yugi Moto até variantes como Jaden Yuki de Yu-Gi-Oh! GX, Yusei Fudo de Yu-Gi-Oh! 5D e assim por diante.

Fãs do anime terão a chance de criar estratégias e montar decks com mais de 10 mil cartas no acervo para enfrentar mais de 140 personagens do desenho animado. Legacy of the Duelist pode não ser a melhor versão de Yu-Gi-Oh! na parte técnica, mas é a melhor para quem gosta da animação. O jogo tem versões para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

3 de 8 Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist é o game da série de jogos de cartas que mais dá atenção a suas versões anime — Foto: Reprodução/Steam Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist é o game da série de jogos de cartas que mais dá atenção a suas versões anime — Foto: Reprodução/Steam

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Um dos animes e mangás mais recentes da lista é Demon Slayer, ou Kimetsu No Yaiba em seu nome original em japonês. A animação conta a história de Tanjiro Kamado, um jovem gentil que teve sua família assassinada por um demônio, ou Oni. Por conta do evento traumático, o protagonista se torna um caçador para se vingar e procurar por uma cura para sua irmã, amaldiçoada pela criatura.

O jogo traz batalhas em arena 3D, onde os usuários poderão jogar com Tanjiro e outros caçadores enquanto usam suas belas técnicas contra diversos tipos de demônios. O game pode ser aproveitado em multiplayer livre ou em um modo história, que reconta os acontecimentos do anime e está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X Nintendo Switch e PC.

4 de 8 Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles traz os elegantes combates do anime com um modo história para enfrentar os Onis — Foto: Reprodução/Steam Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles traz os elegantes combates do anime com um modo história para enfrentar os Onis — Foto: Reprodução/Steam

Attack on Titan 2 - PS4, XB, SW, PC

O segundo jogo baseado nos personagens da animação Ataque dos Titãs é considerado um grande avanço em relação ao original, trazendo jogabilidade aprimorada e outras vantagens. O game se passa no universo de Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin em japonês, um mundo habitado pelos Titãs, criaturas gigantescas e irracionais que ameaçam a existência da raça humana.

No papel de um caçador novato, jogadores irão se deslocar pelo ar com cabos e gás comprimido para se aproximar dos inimigos e desferir golpes mortais antes que sejam devorados. Desenvolvido pela Omega Force, o jogo aplica algumas ideias de games "Musou", como Dynasty Warriors 8, entre eles um mapa com elementos de estratégia e missões durante o combate. O game tem versões para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

5 de 8 Attack on Titan 2 traz os intensos combates contra as bizarras criaturas gigantes e elementos de games "Musou" da Omega Force — Foto: Reprodução/Steam Attack on Titan 2 traz os intensos combates contra as bizarras criaturas gigantes e elementos de games "Musou" da Omega Force — Foto: Reprodução/Steam

One Piece: Pirate Warriors 4 - PS4, XB, SW, PC

Também desenvolvido pela Omega Force, Pirate Warriors 4 segue mais de perto a fórmula "Musou", onde os usuários podem controlar alguns de seus personagens preferidos do anime One Piece e enfrentar dezenas de inimigos ao mesmo tempo com golpes poderosos. O jogo conta a história do pirata Monkey D. Luffy e sua tripulação, sendo que cada integrante tem poderes e habilidades especiais, enquanto procuram por um grande tesouro chamado One Piece.

Durante a jornada, eles se envolvem em inusitadas aventuras e Pirate Warriors 4 tentará contar boa parte delas, apesar de estarem um pouco resumidas em relação à série animada. O jogo está disponível para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

6 de 8 Em One Piece: Pirate Warriors 4, Luffy e seus amigos enfrentarão numerosas hordas de inimigos com seus poderes especiais no clássico estilo "Musou" da Omega Force — Foto: Reprodução/Steam Em One Piece: Pirate Warriors 4, Luffy e seus amigos enfrentarão numerosas hordas de inimigos com seus poderes especiais no clássico estilo "Musou" da Omega Force — Foto: Reprodução/Steam

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - PS4, XB, SW, PC

O quarto e último game da saga Ultimate Ninja Storm segue o anime e mangá Naruto, mais precisamente em sua fase Shippuden, onde os personagens já estão mais velhos. Trata-se de um game de luta em arena 3D em que jogadores podem escolher equipes de 3 ninjas entre mais de 100 lutadores, cada um com habilidades próprias diferentes.

A historia segue os passos do anime, e conta as histórias de Naruto e seu amigo Sasuke enquanto enfrentam as forças da maléfica Akatsuki na Quarta Guerra Mundial Ninja. O jogo está disponível para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

7 de 8 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 traz combates entre equipes de guerreiros e um modo história que conta da Quarta Guerra Mundial Ninja — Foto: Reprodução/Steam Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 traz combates entre equipes de guerreiros e um modo história que conta da Quarta Guerra Mundial Ninja — Foto: Reprodução/Steam

Dragon Ball FighterZ - PS4, XB, SW, PC

Provavelmente o mais aclamado da lista, Dragon Ball FighterZ é um jogo de luta desenvolvido pela Arc System Works, especialistas em games do gênero, com um efeito visual que faz com que os personagens em 3D pareçam um desenho animado. O título traz lutas 3v3 baseado no anime e mangá Dragon Ball Super, mas também conta com personagens de Dragon Ball GT em seus DLCs.

A história é apresentada com elementos de RPG e segue um enredo original com uma personagem criada especialmente para o jogo, a Androide 21. No game, ela sela o poder de Goku e dos outros guerreiros Z e eles só conseguem recuperar suas forças ao se conectar com uma entidade misteriosa de outro mundo: o jogador. Dragon Ball Fighterz pode ser aproveitado no PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.