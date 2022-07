Controle da Apple TV: descubra 5 funções pouco conhecidas

O controle remoto da Apple TV é um dispositivo simples, mas que possui alguns atalhos pouco conhecidos. Dentre as funções do Apple TV Remote que fogem do domínio de grande parte dos usuários estão a troca rápida de aplicativos e a reinicialização/suspensão, além da possibilidade de alterar algumas configurações de vídeo. Para facilitar a vida do usuário, o TechTudo separou uma lista com os atalhos mais úteis do controle remoto da TV box da Apple.