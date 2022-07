Conversor de áudio online: 4 opções gratuitas para converter arquivos

1 de 5 Convertio e mais: lista reúne quatro conversores de áudio online grátis — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo Convertio e mais: lista reúne quatro conversores de áudio online grátis — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo

Online Audio Converter é uma opção de conversor de áudio online e gratuito. Para usá-lo, basta fazer upload do arquivo a partir do computador, de serviços como Google Drive e Dropbox, ou colando uma URL. A qualidade da conversão pode ser econômica (64 kbps); padrão (128 kbps); boa (192 kbps); ou melhor (320 kbps). O site suporta mais de 300 tipos de formato, permitindo também transformar vídeos em áudios com extensão MP3, MP2, M4A, WAV, OGG, AMR, FLAC e M4R (para toque do iPhone).

Nas configurações avançadas, o usuário consegue alterar a taxa de bits, que pode ser constante ou variável, frequência, número de canais, aplicar reprodução reversa ou fade in, e até remover a voz de uma faixa de áudio. A plataforma apresenta ainda outras funcionalidades, como possibilidade de mudar o nome da faixa, do álbum, do artista, o gênero e o ano.

No plano gratuito, o usuário tem acesso a todas as ferramentas, mas pode converter no máximo 70 arquivos por dia, com tamanho de até 4 GB. No plano premium, de R$ 26 por mês, não existe limite de upload de arquivos, que podem ter até 10 GB. Além disso, a conversão é feita de modo mais rápido do que no plano gratuito.

Outra maneira de converter áudio na web é usando o Convertio. Nele, os arquivos podem ser carregados do Google Drive, Dropbox, do computador ou de uma URL. Não é preciso fazer login para utilizar o serviço, que suporta os formatos mais conhecidos de áudio, como OGG, WAV, MP3 e WMA. No plano gratuito, os arquivos podem ter até 100MB, e há limite de 10 conversões diárias. É possível fazer, no máximo, duas conversões simultâneas.

No plano de US$ 9,99 (cerca de R$ 51 ao mês), por sua vez, os números sobem para 500 MB e 25 conversões simultâneas. A opção de US$ 14,99 (R$ 76 por mês) libera 50 conversões simultâneas, com tamanho máximo de 1GB por arquivo. Já a assinatura de US$ 25,99 (R$ 132 por mês) oferece conversões ilimitadas, e não há restrições quanto ao tamanho dos arquivos.

3. Aconvert

O Aconvert (aconvert.com/pt/audio) é mais uma opção de conversor de áudio online. Para utilizar o serviço, o usuário pode fazer upload de um arquivo do computador ou colar uma URL. Os formatos disponíveis são MP3, WAV, OGG, WMA, AAC, AU, FLAC, M4A, MKA, AIFF, OPUS, RA e AMR. É possível escolher a qualidade da conversão entre as seguintes opções: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256 ou 320 kbps.

O tamanho máximo do arquivo é de 200MB. Para obter mais informações sobre o áudio de origem, como nome da faixa, gênero, taxa de bits e taxa de amostragem, é possível utilizar o analisador de arquivos disponível na plataforma. Além da versão web, os usuários também conseguem converter áudios pelo aplicativo do Aconvert, disponível para celulares Android. O serviço é totalmente gratuito e não há recursos pagos.

O Media.io é uma alternativa para quem procura um conversor de áudio do YouTube. Isso porque, além de permitir o upload de arquivos a partir do computador, Google Drive e Dropbox, o serviço também fornece a opção de colar uma URL direto do site de vídeos. Os usuários conseguem converter áudio para os seguintes formatos: MP3, WAV, WMA, M4A, AAC, FLAC, AC3, AIFF, M4R, M4B, AU, APE, OGG e MKA.

